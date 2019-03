DGAP-News: Grammer erzielt 2018 erneuten Umsatzrekord (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Grammer erzielt 2018 erneuten Umsatzrekord

18.03.2019 / 07:31

- Rekordumsatz mit einem Wachstum von 4,2 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro

- Operatives EBIT mit 75,8 Millionen Euro und operative EBIT-Rendite von 4,1

Prozent nahezu auf Vorjahresniveau

- Konzernergebnis unter Vorjahr aufgrund von Sondereffekten

- Dividendenvorschlag von 0,75 Euro je Aktie

- Stabilisierung der Aktionärsstruktur unterstützt positive Entwicklung beim

Auftragseingang für zukünftige Projekte im Automotive-Bereich

- Weiteres Wachstum und Verbesserung der Profitabilität in 2019 erwartet

Amberg, 18. März 2019 - Der Grammer Konzern blickt auf ein ereignisreiches

Geschäftsjahr 2018 zurück mit einem erneuten Umsatzrekord und einer im

Vergleich zum Vorjahr fast gleich gebliebenen operativen Profitabilität. Mit

der erfolgreichen Übernahme des US-amerikanischen Automobilzulieferers

Toledo Molding & Die, Inc. setzte Grammer im Berichtsjahr die Ankündigung

des gezielten Erwerbs zusätzlichen Prozess-Know-Hows und der

Kapazitätserweiterung in den USA um. Die Übernahme der TMD Gruppe ist die

größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte und baut die Präsenz von

Grammer in der NAFTA-Region weiter aus.

Positiv auf den Auftragseingang wirkte sich die Stabilisierung der

Aktionärsstruktur aus. Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot hält der

Mehrheitsaktionär Ningbo Jifeng mit seinen verbundenen Unternehmen nunmehr

84,2 Prozent an der Grammer AG. Im Rahmen einer Investorenvereinbarung

wurden dabei weitreichende Regelungen für die geplante operative

Zusammenarbeit vereinbart.

"Angesichts der im Geschäftsjahr 2018 trotz der widrigen Marktbedingungen

erzielten guten Geschäftsentwicklung sind wir zufrieden. Wir konnten zudem

unsere Marktposition mit neuen Kunden ausbauen und sehen an der erfreulichen

Entwicklung der Auftragslage, dass unsere Kunden die Stabilisierung der

Aktionärsstruktur honorieren", so Manfred Pretscher, Vorstandsvorsitzender

der Grammer AG. "Aber wir spüren auch, dass die Weltkonjunktur an Dynamik

verliert und insbesondere die Herausforderungen für die Pkw-Hersteller

zunehmen. Entsprechend werden wir mit gezielten Maßnahmen unsere

Wettbewerbsposition weiter stärken."

Wachstum in beiden Konzernsegmenten

Durch die gute internationale Positionierung konnte Grammer 2018 trotz des

schwierigen Marktumfelds ein Umsatzwachstum von 4,2 Prozent auf 1,86

Milliarden Euro verzeichnen. Maßgeblicher Treiber der positiven Entwicklung

war das Konzernsegment Commercial Vehicles, das einen Umsatzanstieg um 11

Prozent auf 599,8 Millionen Euro (Vj. 540,2) und einen weiteren Anstieg des

operativen EBIT um 13 Prozent auf 53,5 Millionen Euro (Vj. 47,5)

verzeichnete. Das Segment Commercial Vehicles profitierte insbesondere von

seiner globalen Positionierung und der hohen Nachfrage in den

Geschäftsfeldern Offroad und Material Handling. Zudem entwickelte sich das

Joint Venture Shaanxi in China besser als erwartet und so konnten im

dortigen Lkw-Bereich deutliche Marktanteile gewonnen werden. Auch sind in

Brasilien weiter positive Entwicklungen zu erkennen.

Das Konzernsegment Automotive blieb auf stabilem Kurs und erzielte im

Geschäftsjahr 2018 einen leichten Umsatzanstieg um 1,7 Prozent auf 1,31

Milliarden Euro (Vj. 1,29), was allerdings nur auf den Erwerb der TMD Gruppe

zurückzuführen war. Die deutlich spürbare Abschwächung des Pkw-Marktes in

Europa ab Ende des dritten Quartals sowie eine hohe Anzahl an Modellanläufen

in der NAFTA-Region beeinflussten die operative Entwicklung in diesem

Segment. Dementsprechend erreichte das operative EBIT im abgelaufenen

Geschäftsjahr 36,8 Millionen Euro (Vj. 45,4).

Regionen Americas und APAC mit höchstem Umsatzwachstum

Auf regionaler Ebene verzeichneten 2018 die Regionen Americas (Nord-, Süd-

und Mittelamerika) und APAC (Asia Pacific) die höchsten Umsatzzuwächse. In

der Region Americas stiegen die Umsätze mit 30,5 Prozent auf 366,4 Millionen

Euro (Vj. 280,7) am stärksten an. Verantwortlich für diese positive

Entwicklung waren neben dem Erwerb der TMD Gruppe die erfreulichen

konjunkturellen Einflüsse im NAFTA-Raum sowie Automotive-Neuanläufe in den

Werken in Tupelo, Mississippi und in Mexiko. Zudem setzen sich in Brasilien

die positiven konjunkturellen Entwicklungen weiter fort. Hauptsächlich

bedingt durch den erfolgreichen Ausbau des Geschäftsfeldes Lkw in China

verzeichnete die Region APAC ein Wachstum von 8,0 Prozent auf 303,5

Millionen Euro (Vj. 280,9). In der Region EMEA (Europe, Middle East, Africa)

gab es hingegen aufgrund der schwachen Entwicklung des Pkw-Marktes in Europa

ab dem Ende des dritten Quartals einen leichten Umsatzruckgang um 2,7

Prozent auf 1,19 Milliarden Euro (Vj.1,22).

Operative Profitabilität fast auf Vorjahresniveau

Das Ergebnis 2018 des Grammer Konzerns war stark durch Sondereffekte

belastet. Dazu zählten insbesondere einmalige Rechts- und Beratungskosten in

Zusammenhang mit der Übernahme durch Ningbo Jifeng, Transaktionskosten im

Rahmen der erfolgreichen Übernahme von TMD und die Belastungen durch die

Zahlungen im Rahmen der Change-of-Control-Klausel an die aus dem Unternehmen

ausscheidenden Vorstandsmitglieder. Hinzu kamen marktbedingte

Ergebniseffekte durch die verstärkte Absatzschwäche im europäischen

Pkw-Markt ab dem Endes des dritten Quartals.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war vor allem von den

genannten Sondereffekten in Höhe von insgesamt 29,9 Millionen Euro (Vj. 7,3)

belastet und lag im Berichtszeitraum mit 48,7 Millionen Euro unter dem

Vorjahreswert von 66,5 Millionen Euro. Die EBIT-Rendite reduzierte sich

dementsprechend auf 2,6 Prozent (Vj. 3,7).

Das um die Währungseffekte und sonstige Einmal- oder Sondereffekte

bereinigte operative EBIT hielt sich trotz dieser schwierigen

Rahmenbedingungen mit rund 76 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau (Vj.

80). Die operative EBIT-Rendite lag mit 4,1 Prozent entsprechend nur leicht

unter dem Vorjahr (Vj. 4,5).

Das Konzernergebnis nach Steuern wurde ebenfalls durch die Sondereffekte

beeinflusst und belief sich auf 23,2 Millionen Euro (Vj. 32,4).

Dividende in Höhe von 0,75 Euro vorgeschlagen

In Einklang mit dem niedrigeren Bilanzgewinn und der Dividendenpolitik der

Grammer AG haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung

eine Dividende von 0,75 Euro vorzuschlagen. Auf Basis des Konzernergebnisses

je Aktie von 1,90 Euro (Vj. 2,67) entspricht das einer weiterhin hohen

Ausschüttungsquote von 39 Prozent. Auf Basis des Jahresendkurses der Grammer

Aktie von 37,70 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von 2 Prozent.

Veränderungen im Vorstand

Im September 2018 kündigten sämtliche Mitglieder des Vorstandes an, dass sie

im Rahmen ihrer vertraglich bestehenden Change-of-Control-Klausel ihre Ämter

niederlegen: Der Vorstandsvorsitzende Hartmut Müller und der Finanzvorstand

Gérard Cordonnier verließen das Unternehmen zum 31. Dezember 2018.

Technikvorstand Manfred Pretscher hat, bis über die Nachfolge für die

vakanten Vorstandsposten entschieden ist, kommissarisch das Mandat als

Vorstandsvorsitzender, als Arbeitsdirektor sowie die Aufgaben des

Finanzvorstandes übernommen.

Die Position des COO übernahm zum 1. Januar 2019 Jens Öhlenschläger. In

seiner Sitzung am 15. März 2019 hat der Aufsichtsrat der Grammer AG

beschlossen, Frau Jurate Keblyte zum 1. August 2019 als Mitglied des

Vorstands mit den Aufgaben des Chief Financial Officer zu berufen. Die

Position des CFO wird Herr Pretscher bis zum Amtsantritt von Frau Keblyte

weiterhin interimistisch fortführen.

Ausblick für 2019

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 geht der Grammer Konzern weiterhin von

einem herausfordernden konjunkturellen Umfeld aus. Vor allem im Segment

Automotive ist weltweit nur mit einer uneinheitlichen Marktentwicklung zu

rechnen, wobei die Entwicklung in Europa weiterhin unsicher ist. Beim

Konzernumsatz erwartet der Vorstand ein Wachstum auf uber 2,1 Milliarden

Euro. Unter der Voraussetzung, dass 2019 keine signifikanten

Sonderbelastungen wie im Jahr 2018 entstehen, wird mit einem EBIT gerechnet,

das sehr deutlich uber dem EBIT des Geschäftsjahres 2018 von 48,7 Millionen

Euro liegt. Entsprechend ist von einer weiterhin positiven Entwicklung der

operativen Profitabilität uber dem Niveau des Vorjahres auszugehen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2018 des Grammer Konzerns steht auf der

Unternehmenswebsite unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.grammer.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte.html

Unternehmensprofil

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und

Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie

von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im

Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen,

hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative

thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte

Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der

Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die

Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler)

sowie Bahn- und Bussitze.

Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die

Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München

und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.

Kontakt:

GRAMMER AG

Ralf Hoppe

Tel.: 09621 66 2200

investor-relations@grammer.com

