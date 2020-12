DGAP-News: Good Brands AG: EXIT BitterPower GmbH / Closing vollzogen / ARCUS Capital AG übernimmt die Mehrheit an der Gesellschaft (deutsch)

Good Brands AG: EXIT BitterPower GmbH / Closing vollzogen / ARCUS Capital AG übernimmt die Mehrheit an der Gesellschaft

18.12.2020

Mannheim 18.12.2020

Der Verkauf der durch die Good Brands AG gehaltenen Anteile an der

BitterPower GmbH wurde am 01.12.2020 beurkundet. Am heutigen Tage fand das

Closing statt und der Kaufpreis für die Anteile ging heute bei der Good

Brands AG ein. Die Transaktion ist damit abgeschlossen.

Weitere Informationen:

Die Gründer der BitterPower GmbH, Andre Sierek und Jan Stratmann, verkaufen

gemeinsam mit ihren bisherigen Investoren, der Good Brands AG, der Grenion

Capital sowie der Start Now GmbH, die Mehrheit ihrer Geschäftsanteile an die

ARCUS Capital AG. Sowohl die Good Brands AG als auch die Grenion Capital

trennen sich dabei vollständig von ihren Anteilen. Weiterhin beteiligt, wenn

auch mit weniger Anteilen, bleiben die Start Now GmbH rund um Judith

Williams sowie Jan Stratmann und Andre Sierek, die beide nach wie vor als

geschäfsführende Gesellschafter fungieren.

Die ARCUS Capital AG ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die

die BitterPower GmbH künftig als unternehmerischer Partner auf den Gebieten

Strategieentwicklung, Finanzen sowie einer potenziellen

Internationalisierung unterstützen wird. Dazu bringt die ARCUS Capital AG

ihre langjährige Erfahrung im Management von mittelständischen Unternehmen

mit ein. Aktuell besteht das Firmenportfolio der ARCUS Capital AG aus

Industrie-, Medien- und Online-Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von ca.

300 Millionen Euro.

Die BitterPower GmbH, die im Jahr 2018 gegründet wurde, verzeichnet im

dritten Geschäftsjahr mit der Marke BitterLiebe ein Wachstum von über 120 %,

einen fast zweistelligen Millionen-Umsatz sowie einen Gewinn im

siebenstelligen Bereich. Die erfolgreiche Teilnahme an der VOX TV-Show "Die

Höhle der Löwen" im Jahr 2019 hat diese Entwicklung dabei deutlich

beschleunigt. Die Produkte sind deutschlandweit in mehr als 4.000 Filialen

bei dm, Rossmann und Budnikowsky sowie regelmäßig im Teleshopping bei HSE24

erhältlich.

Stimmen aus den Unternehmen:

Stefan Eishold, Vorstandsmitglied ARCUS Capital AG: "Die BitterPower GmbH

hat sich mit innovativen Produkten innerhalb kürzester Zeit im Markt

positioniert. Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der

Kaufverhandlungen, die künftige Zusammenarbeit und werden gemeinsam mit den

Gründern den strategischen Fokus auf die Weiterentwicklung des

Produktportfolios und die Erschließung neuer Märkte richten.

Andre Sierek, CEO BitterPower GmbH: "Der Verkauf der Anteile ist ein

notwendiger strategischer Schritt, der Komplexität des geplanten Wachstums

zu begegnen und die BitterPower GmbH weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu

führen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Stefan Eishold sowie

seinem Team von der ARCUS Capital AG und bedanken uns bei allen Beteiligten,

die dieses ermöglicht haben.

Ein besonderer Dank gilt der Good Brands AG, allen voran Matthias Storch und

Marc Langner, die seit dem ersten Tag an uns geglaubt und entscheidend zu

unserem bisherigen Erfolg beigetragen haben. Ebenso wie Judith Williams, die

wir auch weiterhin als persönliche Wegbegleiterin und Geschäftspartnerin an

unserer Seite haben. Zudem möchten wir uns bei der Grenion Capital und Nik

Myftari bedanken, der uns schon vor der offiziellen Gründung unterstützt

hat. Last, but not least danken wir unseren M&A-Beratern, der MONTIS

Corporate Finance GmbH, die diesen Deal erst ermöglicht haben.

Judith Williams, Start Now GmbH: "Die erfolgreich umgesetzte

Omnichannel-Vertriebs-strategie aus Online, Drogeriemarkt und TV-Shopping

ist ein Wachstumsturbo. Die profes-sionelle Zusammenarbeit mit den Gründern

und Co-Investoren war einfach perfekt und hat aus dem vielversprechenden

Start-up ein grundsolides, nachhaltiges und äußerst profitables Unternehmen

gemacht. Ich freue mich, BitterLiebe mit einem neuen, sehr starken Partner

wie der ARCUS Capital AG auch weiterhin begleiten zu dürfen."

°