DGAP-News: Goldex Resources Corporation: GOLD-SILBER-PROJEKT IN SONORA, MEXIKO - UPDATE (deutsch)

Montag, den 12. Juni 2017

GOLD-SILBER-PROJEKT IN SONORA, MEXIKO - UPDATE

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) ("Goldex" oder das "Unternehmen") möchte hiermit mitteilen, dass vom 15. Mai bis zum 26. Mai ein kurzes geologisches Feldprogramm in der Mingeo-Liegenschaft durchgeführt wurde. Die Mineralisierungen, die in den vier Stollen unter Tage und den Aufschlüssen an der Oberfläche beobachtet wurden, beschränken sich hauptsächlich auf Quarzlager mit einem geringen Winkel (0,10 bis 3,0 m breit), welche stellenweise stark gefaltet bzw. durch quarzhaltige Verwerfungen verschoben sind. Die Quarzlager verlaufen von ONO nach WNW mit einem durchschnittlichen Einfall von 20 Grad, hauptsächlich Richtung Norden. Einige Lager weisen eine Scherbewegung entlang ihren Kontakten am Ende des Hangs auf. Man geht davon aus, dass die Quarzlager orogenischen Ursprungs sind und im nördlichen Sonora liegen.

Die wichtigsten Mineralien, die mit den Quarzlagern im Zusammenhang stehen, sind Einsprengungen und Ballungen von feinkörnigem bis grobkörnigem Pyrit, mit geringen Anteilen an Chalcopyrit und sporadische Stellen von Malachit und Chalcanthit. Es kann auch Arsenpyrit vorhanden sein. In ein paar Bereichen, in welchen die Quarzlager aufgebrochen sind, wurde eine Füllung des offenen Bereichs mit euhedralen Quarzkristallen, Rauchquarz und Kristallen eines unbekannten grünen Minerals beobachtet (Stollen 1, 2 und 3).

Bisher wurden 9 Lager identifiziert und bemustert. Insgesamt wurden 80 Proben genommen. Davon waren 67 Gesteinsproben und 13 dienten der Qualitätssicherung. Alle Proben wurden zu ALS CHEMEX in Hermosillo, Mexiko geschickt. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus, werden bei Empfang jedoch umgehend zur Verfügung gestellt.

Victor A. Jaramillo, M.Sc.A., P.Geo. und Q.P. hat das letzte Feldprogramm überwacht und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

CHUCK ROSS, Präsident

GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Über Goldex Resources

Goldex Resources Corporation ist ein an der TSX notiertes (GDX) junges Unternehmen, das auf die Exploration von Goldfeldern in Amerika spezialisiert ist. Es wird von einem Team von erfahrenen Rohstoffexperten und einer Gruppe von herausragenden Geologen geführt. Die Operationen von Goldex umfassen prestigeträchtige, strategisch fokussierte Projekte in Guatemala und Mexiko.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.goldex.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Garantie für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit von diesem Warnhinweis abgedeckt. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments vorliegenden Umstände gemacht. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und weist die Pflicht von sich, eine in die Zukunft gerichtete Aussage zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es auf der Grundlage von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder auf sonstige Art und Weise, es sei denn, dass dies durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben wird. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln, realistisch sind, gibt es keine Garantie, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf der Wertpapiere dar, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind.

