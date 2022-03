DGAP-News: Die GoldenPeaks Capital Foundation spendet EUR 500'000, die vor allem für Kinder und betroffene Mütter aus der Ukraine eingesetzt werden (deutsch)

Die GoldenPeaks Capital Foundation spendet EUR 500'000, die vor allem für Kinder und betroffene Mütter aus der Ukraine eingesetzt werden

17.03.2022

Baar, 17. März, 2022 - Die GoldenPeaks Capital, ein auf das Bauen und

Betreiben von Photovoltaik-Grosskraftwerken spezialisiertes Unternehmen mit

starker Ausrichtung auf grüne Energie in Osteuropa, spendet über ihre

Foundation EUR 500'000 für Kinder und Mütter auf der Flucht aus der Ukraine.

Adriano Agosti, Gründer von GoldenPeaks Capital, sagt: «Europa hat sich

vereint, um der Bevölkerung in der Ukraine und den Millionen Flüchtlingen in

dieser schwierigen Zeit beizustehen. Es ist dies ein wichtiges Zeichen, das

dokumentiert, dass das Gute weltweit obsiegt.»

Die 2011 von Adriano Agosti gegründete GoldenPeaks Capital Foundation hat

sich zum Ziel gesetzt, Kinder in Not zu unterstützen. In den letzten 10

Jahren wurden unzählige Projekte in Südostasien, den Philippinen, Afrika,

Nepal und anderen Regionen finanziell unterstützt.

Schon in den ersten Tagen nach Ausbruch des Krieges wurden zehntausende

Euros pragmatisch an Bedürftige überwiesen. Anschliessend wurde im Sinne

eines Charity-Portfolio-Managements eine Aufteilung der nächsten Beträge

definiert.

Die GoldenPeaks Capital Foundation hat sich entsprechend entschieden, sofort

und unbürokratisch weitere EUR 500'000 für Flüchtlinge aus der Ukraine zu

spenden.

Die Aufteilung erfolgt zu einem grossen Teil auf bestehende

Hilfsorganisationen wie «SOS Kinderdörfer« und «Save the Children» mit

Kinderdörfern in der Ukraine, Polen und Ungarn sowie über direkte

Projektunterstützung wie etwa der zur Verfügungstellung von ganzen Hotels

für Flüchtlinge oder der Initiative des spanischen Erfolgskochs José Andres,

der mit seiner WCK (World Central Kitchen) unbürokratisch hunderttausende

warme Mahlzeiten vor Ort kocht und mit dem GoldenPeaks Capital bereits

früher gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hat.

Ebenfalls durch die GoldenPeaks Foundation unterstützt werden

Grossorganisationen wie das Schweizerische Rote Kreuz, die Caritas, Unicef,

UNHCR, das ICRC und Mercy Corps.

Adriano Agosti: «Es ist herzzerreissend zu sehen, wie in gewissen

Kinderdörfern plötzlich die Kinder ganz auf sich alleine gestellt sind, weil

die Erwachsenen selber in den Krieg ziehen oder ihre eigenen Familien

evakuiert werden mussten.»

Eine entsprechendes, direkt an GoldenPeaks vermitteltes

Informationsschreiben der ukrainischen SOS Kinderdörfer zeigt, welch

schreckliche Auswirkungen der Krieg vor Ort hat:

«ALARMIERENDE NEWS DER SOS KINDERDÖRFER DER UKRAINE - DIE SITUATION DER

KINDER IN DEN CHILDREN'S HOMES IST DRAMATISCH!» Bei «Family Care», unter

anderem organisiert von SOS Children's Villages Ukraine, hat es derzeit rund

64'000 Kinder. Gemäss unserer Einschätzung benötigen 16'000 dringende Hilfe!

SOS Ukraine schlägt Alarm, dass VIELE KINDER DER CHILDREN'S HOMES OHNE

JEGLICHE HILFE VON ERWACHSENEN GANZ AUF SICH SELBST GESTELLT SIND!"

Adriano Agosti weiter: «Wir haben uns entsprechend für einen

mehrschichtigen, aber schnellen Ansatz entschieden. Dies einerseits direkt

und wo möglich in der Ukraine selbst sowie in Polen und Ungarn beim

Eintreffen der Flüchtlinge und vor allem der Frauen und Kinder.»

Um diese Aufteilung möglichst sinnvoll zu gestalten, haben sich die

Verantwortlichen der Foundation unter der Leitung von Adriano Agosti mit

seinem Partner in der GoldenPeaks Capital Holding, Daniel Tain, sowie

weiteren

Geschäftspartnern in Ungarn und dem Team der Spectris (der ECP-Partnerfirma

der GoldenPeaks Capital in Polen) abgesprochen, wie die effizienteste Hilfe

zu

gestalten ist.

So konnten bereits am 4. März die ersten Geldbeträge für die Soforthilfe

überwiesen werden. Einerseits für WCK (World Central Kitchen), damit sie

sofort die Küchen in der Ukraine und an den Grenzen bereitstellen kann, dann

direkt an das SOS Children's Village in Polen, mit dem die GoldenPeaks

Foundation im direkten Kontakt steht. In Ungarn wurde zudem ein leer

stehendes Hotel eines Geschäftspartners der GoldenPeaks Capital aufbereitet,

wo bereits 80 Flüchtlinge, ausschliesslich Kinder und Mütter, aufgenommen

werden konnten und die Tagesversorgung sofort mit 2 warmen Mahlzeiten pro

Person sichergestellt wurde.

Diese Soforthilfe wird nun sukzessive ausgebaut, da die humanitäre Hilfe

über längere Zeit notwendig sein wird. Die Foundation hat den Betrag von EUR

500'000 mit dem Verständnis definiert, dass er noch ausgebaut werden soll -

wenn möglich auch mit weiteren Unternehmen und Privatpersonen, die sich

diesen konkreten Initiativen anschliessen möchten.

E-Mail: aa@goldenpeakscapital.com

Media queries:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

Tel.: +41 79 335 24 24

E-Mail: siro@barino.ch

