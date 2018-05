DGAP-News: Godewind Immobilien AG veröffentlicht erste Quartalsmitteilung (deutsch)

Godewind Immobilien AG veröffentlicht erste Quartalsmitteilung

Godewind Immobilien AG veröffentlicht erste Quartalsmitteilung

Godewind Immobilien AG veröffentlicht erste Quartalsmitteilung

* Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs erlöst brutto EUR 375 Mio.

* Mittelfristig soll ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei

Milliarden Euro aufgebaut werden

* Erste Akquisitionen in den nächsten Monaten geplant

Frankfurt am Main, 15. Mai 2018 - Die Godewind Immobilien AG (ISIN:

DE000A2G8XX3, Handelssymbol: GWD, Godewind), ein auf deutsche

Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat im ersten

Quartal 2018 durch eine Kapitalerhöhung und die Zulassung zum Börsenhandel

den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2018 gelegt. Daran anknüpfend

plant die Gesellschaft, in den nächsten Monaten die ersten Akquisitionen zu

tätigen.

Die Bilanz wurde durch die Barkapitalerhöhung deutlich gestärkt. Der

Gesellschaft flossen Mittel in Höhe von insgesamt brutto EUR 375 Mio. zu.

Auf der Aktivseite erhöhten sich die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente signifikant auf EUR 393,9 Mio. zum 31. März 2018.

Korrespondierend ist das Eigenkapital entsprechend stark gestiegen und

belief sich zum Stichtag auf EUR 382,9 Mio. Damit erreichte die

Eigenkapitalquote rund 97 Prozent.

Die Ertragslage für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2018

kennzeichnet sich im Wesentlichen durch Personalaufwand und sonstige

betriebliche Aufwendungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen

enthalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten sowie Prüfungskosten,

die im Zusammenhang mit der Aufnahme der operativen Tätigkeit und dem

Börsengang der Gesellschaft stehen. Das Periodenergebnis lag zum 31. März

2018 plangemäß bei EUR -0,6 Mio. Umsatzerlöse aus dem Halten und Verwalten

von Immobilien sind bisher nicht erzielt worden.

Börsengang der Godewind Immobilien AG

Die Kapitalerhöhung wurde am 28. März 2018 in das Handelsregister

eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 93.750.000

erhöht und beträgt aktuell EUR 108.750.000. Am 3. April 2018 erfolgte die

Zulassung der Godewind-Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Die Marktkapitalisierung,

gemessen am Angebotspreis von EUR 4,00 je Aktie und einer Gesamtanzahl von

108.750.000 ausstehenden Aktien betrug EUR 435 Mio. Der erste Handelstag war

der 5. April 2018.

Ausblick: Erste Akquisitionen in den nächsten Monaten geplant

Die Godewind wird die Nettoerlöse aus dem Börsengang in gemischte

Immobilienportfolios investieren, die sich zu mindestens 60 % aus Büro- und

zu ca. 20 % aus Geschäfts- und Logistikimmobilien zusammensetzen. Weitere 20

% können auch auf "sonstige gewerbliche Immobilien" entfallen.

Godewind wird die erworbenen Portfolien durch aktives Portfoliomanagement

auf das Segment Büroimmobilien ausrichten. Mit Hilfe eines weitreichenden

Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein

gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut

werden.

Seit dem Börsengang haben sich für Godewind weitere Ankaufsopportunitäten im

,Office'- beziehungsweise im gewerblichen Immobiliensegment eröffnet. Diese

Chancen ergeben sich aus der sehr positiven Resonanz auf den erfolgreichen

Börsengang. Die ersten Akquisitionen werden im Verlauf der nächsten Monate

erwartet.

Die Quartalsmitteilung der Godewind Immobilen AG steht im Investor

Relations-Bereich der Website unter www.godewind-ag.com zur Verfügung.

Über Godewind Immobilien AG

Godewind ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes

Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines

attraktiven Gewerbeimmobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Büroimmobilien.

Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige

Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von

Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Mit Hilfe eines weitreichenden

Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein

gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut

werden.

Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind

Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige

Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen.

Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und

Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto.

Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse (FWB) gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com

Kontakt Details

Investor Relations Kontakt

Gunnar Janssen

Godewind Immobilien AG

Telefon +49 69 25 73 75 192

E-Mail g.janssen@godewind-ag.com

Presse Kontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de

°