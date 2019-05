DGAP-News: Godewind Immobilien AG startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

Godewind Immobilien AG startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019

DGAP-News: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Immobilien

Godewind Immobilien AG startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019

10.05.2019 / 08:11

Godewind Immobilien AG startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019

* Büroimmobilienbestand mit einem Buchwert von über EUR 451 Mio. per Ende

des ersten Quartals 2019

* EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) erreicht knapp EUR 394 Mio.

* Konzernergebnis von rund EUR 0,7 Mio. erzielt

* Starkes Wachstum im laufenden Geschäftsjahr erwartet

Frankfurt am Main, 10. Mai 2019 - Die Godewind Immobilien AG (ISIN:

DE000A2G8XX3, Handelssymbol: GWD, Godewind), eine auf deutsche

Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat im ersten Quartal 2019 ihr

auf ertragsteigernde Expansion ausgelegtes Geschäftsmodell erfolgreich

weiter fortgesetzt und erwartet ein starkes Wachstum für das Geschäftsjahr

2019.

Aufbau eines ertragsstarken Office-Portfolios

Im ersten Quartal 2019 hat Godewind drei weitere Büroimmobilien mit einem

Bruttoanschaffungswert in Höhe von rund EUR 150,7 Mio. geclosed und somit

den Bestand auf insgesamt sieben Objekte ausgebaut. Durch den Ankauf der

"Herzogterrassen" in Düsseldorf wurde zudem der Ausbau des

Büroimmobilienportfolios mit deutlichem Ertrags- und Wertsteigerungpotenzial

weiter vorangetrieben. Damit wurden exzellente Voraussetzungen für ein

weiteres Wachstum in den nächsten Jahren geschaffen. Nach dem

Berichtszeitraum wurden im April die Transaktionen für die beiden letzten

erworbenen Assets, die "Herzogterrassen" und das "Quartier am Zeughaus" in

Hamburg ebenfalls geclosed. Damit wurde das Ziel erreicht, mit den

Emissionserlösen aus dem IPO in 2018 ein ertrags- und substanzstarkes

Portfolio aufzubauen.

Das Konzernergebnis betrug im ersten Quartal 2019 rund EUR 0,7 Mio. Die

Erlöse aus der Objektbewirtschaftung beliefen sich auf rund EUR 5,5 Mio. und

die Funds from Operations (FFO) betrugen rund EUR 1,6 Mio. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass die Erträge aus den erworbenen Immobilien nur anteilig

in die Geschäftszahlen eingeflossen sind. So wurden die Akquisitionen des

"Eight Dornach" bei München und des "Pentahof" in Hamburg am 31. Januar

geclosed und die des "Y2" in Frankfurt erst am 13. Februar dieses Jahres.

Für die Zukunft ergibt sich aus diesen Objekten daher weiteres deutliches

Ertragspotenzial. Zum 30. Juni soll eine Bewertung des kompletten

Portfolios, das dann alle bisher erworbenen neun Objekte umfasst, erfolgen.

Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) beträgt zum Ende des ersten Quartals

2019 rund EUR 393,7 Mio. oder EUR 3,67 pro Aktie. Hier macht sich auch das

Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft bemerkbar, das am 20. Februar mit

dem Erwerb von 1,5 Millonen Aktien zu einem Durchschnittskurs von EUR 3,23

abgeschlossen wurde. Der Net LTV beläuft sich zum Ende des ersten Quartals

2019 auf 24,1 Prozent.

Weiterhin exzellente Wachstumsaussichten für 2019

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand auch unter

gesamtwirtschaftlich etwas volatileren Rahmenbedingungen weiterhin eine

positive Geschäftsentwicklung.

Nach heutiger Einschätzung wird beim EPRA Net Asset Value als wesentliche

Kennziffer zum Ende des Geschäftsjahres ein Ergebnis deutlich über dem

Vorjahresniveau angestrebt. Die FFO sollten sich ebenfalls deutlich erhöhen

und werden im mittleren einstelligen Millionenbereich erwartet. Die

annualisierten Nettomieteinnahmen (NRI) sollten signifikant zulegen. Der Net

LTV soll sich zwischen 45 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bisher nicht

konkretisierte Zu- oder Abgänge sind in dieser Prognose nicht enthalten,

wohl aber alle bereits abgeschlossenen und vertraglich gesicherten

Akquisitionen.

Erste Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 geplant

Damit bilden die insgesamt neun Büroimmobilien eine solide Grundlage für

weitere NAV- und FFO-Steigerungen im laufenden Geschäftsjahr und eine erste

Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019. Mit einem

Büroimmobilienbestand von bis dato etwa EUR 762 Mio. von Value Add- und

Core(+)-Büroimmobilien ist Godewind momentan nahezu vollständig investiert.

Ihrem Geschäftmodell entsprechend hat die Gesellschaft nun zunächst den

Fokus auf die Reduzierung des gezielt erworbenen Leerstands von ursprünglich

28 Prozent gelegt. Wie am 6. Mai gemeldet, wurde er bereits auf aktuell 26

Prozent reduziert. Weiteres Wachstumspotenzial ergibt sich darüber hinaus

auch stark aus der Umsetzungsgeschwindigkeit geplanter weiterer

Immobilienakquisitionen. Hierzu beabsichtigt die Gesellschaft, im Laufe des

Jahres weitere Einzelheiten bekannt zu geben.

Die vollständige Konzernzwischenmitteilung für das erste Quartal 2019 der

Godewind Immobilen AG ist im Investor Relations-Bereich der Website

verfügbar: https://www.godewind-ag.com/finanzberichte/.

Konzernkennzahlen nach IFRS im

Überblick

ERTRAGSKENNZAHLEN Einheit 1.1. - 1.1. -

31.3.2019 31.3.2018

Erlöse aus der in TEUR 5.503 0

Objektbewirtschaftung

Ergebnis aus der Vermietung und in TEUR 4.063 0

Verpachtung

Ergebnis aus der in TEUR -113 0

Immobilienbewertung

EBITDA in TEUR 1.937 -625

Konzernergebnis in TEUR 662 -632

FFO I in TEUR 1.602 -623

FFO I je Aktie in EUR 0,01 -0,03

EPRA-Ertrag in TEUR 1.121 -632

EPRA-Ertrag je Aktie in EUR 0,01 -0,03

Ergebnis je Aktie, unverwässert in EUR 0,01 -0,03

Ergebnis je Aktie, verwässert in EUR 0,01 -0,03

BILANZKENNZAHLEN 31.3.2019 31.12.2018

Als Finanzinvestition gehaltene in TEUR 451.627 300.905

Immobilien

Zahlungsmittel und in TEUR 78.140 157.745

Zahlungsmitteläquivalente

Bilanzsumme in TEUR 594.753 503.054

Eigenkapital (inkl. Minderheiten) in TEUR 394.147 397.251

Eigenkapitalquote in % 66,27 78,97

Nettoverschuldung in TEUR 108.700 -59.390

Net Loan-to-Value (Net LTV) in % 24,1 -19,7

EPRA NAV in TEUR 393.747 396.394

EPRA NAV je Aktie in EUR 3,67 3,65

EPRA NNNAV je Aktie in EUR 3,63 3,62

AUSGEWÄHLTE PORTFOLIOKENNZAHLEN 31.3.2019 31.12.2018

Immobilienwert nach IAS 40 in TEUR 451.627 300.905

Anzahl der Immobilien 7 4

Vermietbare Fläche in m² 170.589 96.655

Jahresnettokaltmiete in TEUR 19.780 13.657

Brutto-Anfangsrendite in % 4,38 4,54

EPRA-Leerstandsquote in % 32,4 32,3

Loan-to-Value (LTV) des Portfolios in % 37,7 29,1

WALT in 4,3 4,2

Jahren

Durchschnittsmiete In 14,41 15,98

EUR/m²

Über Godewind Immobilien AG

Die Godewind Immobilien AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine auf

deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus der

Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit

dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager

strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die

durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird.

Aktuell verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand von insgesamt

762 Mio. Mit Hilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde

Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von

rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden.

Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind

Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige

Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die

Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und

Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der

Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte http://www.godewind-ag.com.

Kontakt Details

Investor Relations Kontakt

Gunnar Janssen

Godewind Immobilien AG

Telefon +49 69 27 13 97 32 13

E-Mail g.janssen@godewind-ag.com

Presse Kontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de

