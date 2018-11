DGAP-News: Go Cobalt Mining Corp.: Probe aus schwarzem Sedimentgestein in Barachois enthält 2 % V2O5 (deutsch)

Go Cobalt Mining Corp.: Probe aus schwarzem Sedimentgestein in Barachois enthält 2 % V2O5

Go Cobalt Mining Corp.: Probe aus schwarzem Sedimentgestein in Barachois

enthält 2 % V2O5

27.11.2018 / 07:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia, 27. November 2018. - Go Cobalt Mining Corp. ("Go

Cobalt" und/oder das "Unternehmen") berichtet vorläufige Ergebnisse der

Gesteinsproben aus dem Vanadiumprojekt Barachois. Die an organischem

Material reichhaltigen Sedimente enthalten bis zu 2,01 % Vanadiumpentoxide

(V2O5). Das vorläufige Programm bestätigte erfolgreich die in der

Vergangenheit berichteten hohen Gehalte von über 1 % Vanadium und

identifizierte die Gesteinsformationen, die auf dem Projekt die

Vanadiumvererzung beherbergen. Das Unternehmen besitzt eine Option zum

Erwerb eines 100 %-Anteils am Prospektionsgebiet erwerben. Das

Prospektionsgebiet Barachois liegt in Quebec, Kanada.

Scott Sheldon, President von Go Cobalt, sagte: "Die Bestätigung der

hochgradigen Vanadiumgehalte in Barachois hat uns einige deutliche

zukünftige Ziele gegeben. Unser Team ist begeistert, auf der Liegenschaft

mit der Planung des Programms 2019 zu beginnen. Die aktuelle Nachfrage nach

Vanadium gibt uns einen Grund, dieses Projekt in der kommenden

Explorationssaison vorrangig zu behandeln. Dieses kanadische Projekt ist

leicht zugänglich, was zu relativ niedrigen Explorationskosten in dem

Prospektionsgebiet führen dürfte."

Vorläufige Probenergebnisse

Die vorläufigen Probenergebnisse sind in folgender Tabelle 1 aufgeführt.

Eine Probe enthielt 1,13 % Vanadium, 42 g/t Silber und 1,18 % Blei.

Tabelle 1: vorläufige Probenentnahmestellen und ausgewählte Ergebnisse der

Gesteinsproben aus dem Projekt Barachois.

Proben- Gesteinstyp UTM-E UTM-N Ag Pb Zn Co V2O5

nummer (g/t) (%) (%) (%) (%)

3216832 Tonstein 402039 5382996 3,3 0,16 0,06 0,009 0,36

3216833 Tonstein 402020 5382999 1,5 0,03 0,03 0,003 0,01

3216834 Konglomerat 402012 5382997 3,3 0,06 0,07 0,005 0,01

3216835 An 402003 5382999 5 0,14 0,01 0,014 0,34

organischem

Material

reichhalti-

ge Lage

3216836 Tonstein 401595 5383191 <0,1 0 0,01 0,002 0,01

3216837 An 401167 5383338 42,6 1,18 0,05 0,04 2,01

organischem

Material

reichhalti-

ge Lage

3216838 Konglomerat 401167 5383338 2,2 0,18 0,01 0,003 0,01

3216839 Konglomerat 401167 5383338 2,2 0,15 0,01 0,003 0

3216840 Konglomerat 401167 5383338 2,1 0,07 0,02 0,003 0,01

3216841 Konglomerat 401167 5383338 2,3 0,04 0,06 0,003 0,01

Historische Arbeiten und Explorationsstrategie

Das Projekt umfasst drei weitauseinanderliegende historische

Multielementvorkommen, die in Tonsteinen, Schiefern, Sandsteinen und

Konglomeraten beherbergt sind. Die die Vererzung beherbergenden

Sedimenteinheiten liegen relativ flach und enthalten eine über einen

regionalen Nordwesttrend aufgeschlossene Vererzung. Zehn entnommene Proben

enthielten im Durchschnitt über 1 % Vanadium, bis zu 8,75 % Blei und bis zu

5,24 % Zink (Quebec Assessment Report GM64643). Die Proben stammen aus

flachliegenden Schichten, die sich möglicherweise über mehrere 100 m

zwischen den Aufschlüssen erstrecken. Auf der Liegenschaft Barachois wurden

bis dato keine Bohrungen niedergebracht.

Die Vanadiumvererzung auf der Liegenschaft zeigt eine positive

Vergesellschaftung mit Blei und Silber. Aufgrund dieser Vergesellschaftung

könnte die Vererzung mittels geophysikalischer Techniken relativ einfach zu

verfolgen sein. Ferner können die vererzten Horizonte einfach und effizient

durch Bohrungen überprüft werden. Dafür bieten sich kurze kostengünstige

Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling, RC) oder

Rotary-Drucklufthebebohrungen (Rotary-Air-Blast Drilling, RAB) an, da die

Sedimente anscheinend flach liegen und an oder nahe der Oberfläche anstehen.

Go Cobalt plant für die Geländesaison 2019 ein aggressives

Explorationsprogramm.

Über Vanadium

Vanadium ist 2018 das Metall mit der besten Preisentwicklung unter den

Metallen im Batteriemetallsektor. Go Cobalt schreibt einen Teil dieser

Stärke der Politik in China zu, dem Spitzen-Vanadiumproduzenten der Welt.

China implementierte vor Kurzem neue Bauvorschriften, was die Nachfrage nach

hochfestem Stahl erhöht und implementierte neue Richtlinien für die

Schadstoffbelastung, die die chinesische Vanadiumproduktion einschränken.

Zurzeit werden ungefähr 90 % des Vanadiums für die Stahlverstärkung

verwendet. Fortschritte in der Batterietechnologie und wettbewerbsfähigere

Produktionskosten könnten eine signifikante Zunahme der Nachfrage

signalisieren.

Go Cobalt nimmt an Yukon Geoscience mit Fokus auf Liegenschaft Monster teil

Das Team von Go Cobalt nahm am Yukon Geoscience Forum and Tradeshow in

Whitehorse, Kanada, teil. Scott Sheldon, CEO, nahm am Junior Mining

Investment Panel (Forum) teil, das von der Yukon Mining Alliance organisiert

wurde. Jaap Verbaas, Ph.D., VP. Ex., hielt einen technischen Vortrag über

den Zusammenhang der Wernecke-Brekzie und der Liegenschaft Monster mit

ähnlichen hydrothermalen Brekzien-(IOCG)-Systemen in Australien. Dies

schloss eine Diskussion der Entstehung der Liegenschaft Monster zusammen mit

Einzelheiten des Explorationsprogramms 2018 ein, wie es im jüngsten Video

des Unternehmens zu sehen ist:

http://gocobalt.ca/investors.cfm

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Diese Proben wurden von Longford Exploration Services Ltd., eine

Beratungsfirma des Unternehmens, entnommen und von Bureau Veritas

Commodities Canada Ltd. analysiert. Die Proben wurden zerkleinert,

aufgeteilt und feinvermahlen. Davon wurden 250 Gramm des Materials mit

Siebfraktion 200 Mikron verwendet. Die vorbereitete Probe wurde dann mittels

Lösens in Königswasser und anschließendem ICP-MS-Verfahren analysiert.

Proben über der Nachweisgrenze dieses Verfahrens wurden mittels ICP-ES

analysiert.

Standards und Leerproben wurden der Probensequenz im Analyselabor zugegeben

und es wurden Ergebnisse erhalten, die weit innerhalb des vertretbaren

Bereichs liegen.

Die Gesteinsproben waren selektiver Art und dürften für die Vererzung auf

der Liegenschaft nicht repräsentativ sein.

Qualifizierte Person

Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte

Person für das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung präsentierten

technischen Informationen kontrolliert.

Über Go Cobalt:

Go Cobalt ist ein in Vancouver ansässiges Bergbauexplorationsunternehmen.

Wir entwickeln das aufregende und relevante Energiemetallprojekten, um die

Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Scott Sheldon, President

Tel: 604,725.1857

E-Mail: scott@gocobalt.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

