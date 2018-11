DGAP-News: Go Cobalt Mining Corp.: Kobalt- und Kupfermineralisierung grenzt an magnetische Anomalien am Bloom Ziel des Monster Projekts an (deutsch)

Go Cobalt Mining Corp.: Kobalt- und Kupfermineralisierung grenzt an magnetische Anomalien am Bloom Ziel des Monster Projekts an

Kobalt- und Kupfermineralisierung grenzt an

magnetische Anomalien am Bloom Ziel des Monster Projekts an

01.11.2018

Kobalt- und Kupfermineralisierung grenzt an magnetische Anomalien am Bloom

Ziel des Monster Projekts an

Vancouver, British Columbia, 01. November 2018. - Go Cobalt Mining Corp. ("Go

Cobalt" und/oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass

Kobaltit in weiteren Gesteinsproben angrenzend an magnetische Anomalien des

Bloom-Ziels identifiziert wurde. Die Gesteinsproben wurden auf dem sich zu

100% im Besitz von Go Cobalt befindlichen Kupfer-Kobalt Projekt Monster im

kanadischen Yukon (Kanada) gefunden. Die Monster-Liegenschaft ist eine 6.300

Hektar große IOCG-Cobalt-Liegenschaft im Yukon-Gebiet nördlich von Dawson

City.

Die wichtigsten Punkte:

- In weiteren Gesteinsproben von Bloom Target wurde sichtbarer Kobaltit

identifiziert (siehe Abbildung 2)

- Die Oberflächenmineralisierung von Kobalt und Kupfer zeigt eine positive

Korrelation mit magnetischen Anomalien

- Das Zentrum der magnetischen Hochs sind Ziele mit hoher Priorität

- Mehrere zusätzliche, nicht getestete flache magnetische Anomalien

verbleiben im Bloom-Ziel

- Kobalt- und Kupfermineralisierung scheinen in bestimmten Sedimentschichten

zu liegen und können in den Untergrund projiziert werden

- Kobalt- und Kupfermineralisierung auf Grundstücken tritt großflächig auf

Zukünftige Pläne das high-priority Bloom-Ziel weiter zu erschließen:

- Weitere Bohrungen, um Erweiterungen der Oberflächenmineralisierung ins

Erdreich nachzuweisen

- Gesteinstests, um das Verhältnis der Oberflächenmineralisierung zu flachen

magnetischen Anomalien zu ermitteln

- Umfassende zusätzliche geochemische und geophysikalische Untersuchungen

- Erkundung der weiteren Ausdehnung der der Kupferzonen und

Kobaltmineralisierung

Abbildung 1. Das Ziel Bloom in einer 1. vertikal interpretierten

magnetischen Karte. Mehrere magnetische Hochs sind ungeprüft.

Link zur Abbildung

Das Bloom-Ziel

Historische Arbeiten haben 14 Oberflächenvorkommen von Kupfer und Kobalt

ergeben. Von diesen treten 5 Oberflächenabbildungen auf dem Bloom Target

auf. Diese Oberflächenvorkommen umfassen:

östliche Cu-Co-Zone - schichtgebundene Kupfer- und Kobaltmineralisierung in

Karbonaten und Gehalten von bis zu 1,87% Co, 0,9% Cu und 1 g / t Au.

Zone 4900 - befindet sich am nordwestlichen Rand des Bloom-Zielgebiets und

enthält bis zu 1,7% Cu, 1,47% Pb und 1,65% Zn, was die polymetallische Art

der Monster-Lagerstätte unterstreicht.

südliche Co-Zone - kommt in Schiefern vor und enthält bis zu 2,8% Co, 1,7%

Cu und 0,7 g / t Au. Diese Zone wurde von Go Cobalt während der Feldarbeit

2018 bestätigt.

Go Cobalt hat die in dieser Veröffentlichung berichteten Analysen nicht

unabhängig überprüft. Diese werden als historisch angesehen. Weitere

Untersuchungen des Go Cobalt-Feldprogramms 2018 stehen noch aus.

Gesteinsproben

Gesteinsproben der östlichen Cu-Co-Zone und einiger anderer Vorkommen auf

dem Monster Gebiet werden üblicherweise mit Erythrit, Heterogenit oder

Azurit und Malachit angefärbt. Das vorherrschende Kobalt tragende Mineral

ist Kobaltit, ein Kobalt-Arsen-Sulfid. Die hauptsächlichen kupferhaltigen

Mineralien sind Chalcopyrit, Bornit, Tenorit und möglicherweise Chalcocit.

Kobalt und Kupfer kommen als Venen, Verbreitungen und Blasen vor.

Derzeit werden etwa 40 Gesteinsproben des Bloom-Ziels bei MS Analytical in

Langley, British Columbia, zusammen mit 80 anderen Gesteinsproben aus

anderen historischen und möglicherweise neuen mineralisierten Vorkommen

analysiert.

Abbildung 2. Fotos von schichtgebundenen Kobaltinbutzen (co) und

Kupferkiesbutzen (cpy) mit Karbonat-Hämatit-Alteration in

Karbonat-Schieferton aus Cu-Co-Vorkommen East.

Link zur Abbildung

Magnetische und radiometrische Signatur auf dem Bloom Ziel

Der Höhenzug, auf dem das Ziel Bloom liegt, ist etwas weniger aufgeschlossen

als andere Bereiche auf der Liegenschaft Monster und eignet sich zur

Entnahme von Bodenproben sowie für bodengestützte geophysikalische

Untersuchungen.

Radiometrische Untersuchungen umreißen auf dem Ziel Bloom eine breite Zone

mit Kalium und Thorium, die durch eine Reihe in geringer Tiefe liegender

magnetischer Hochs ergänzt wird. An zwei dieser magnetischen Hochs grenzen

vier historische Vorkommen. Eine weitere Gruppe von sieben magnetischen

Hochs, die knapp unter der Oberfläche liegen, müssen noch untersucht werden.

Diese magnetischen Hochs repräsentieren vorrangige Ziele für Go Cobalts

Programm 2019.

Im Vergleich zum Country Rock zeigt sich das Wirtsgestein zur

Mineralisierung als variabel magnetische Einheit auf einem

First-Vertical-Derivative-Image. Die magnetischen Hochs auf dem Bloom Ziel

sind lokal durch Oberflächenmineralisierung begrenzt. Die Zentren der

magnetischen Hochs sind entweder unentdeckt oder wurden noch nicht

untersucht.

Radiometrische Untersuchungen umreißen eine breite Zone von Kalium und

Thorium. Im Gegensatz zur Zonierung an anderen Stellen des Gebiets,

impliziert diese Zone eine konsistente Abwandlung des Bloom-Ziels.

Zu den zukünftigen Arbeiten am Bloom-Ziel gehören weitere geologische

Kartierungen und Erkundungen, Erhebungen der Bodenproben bei geringem

Probenabstand, um flache Ziele zu skizzieren, Bohrungen und weitere

geophysikalische Arbeiten.

Qualifizierte Personen

Adrian Smith, P.Geo., Ist die qualifizierte Person für das Unternehmen im

Sinne des National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen technischen Informationen überprüft.

Über Go Cobalt:

Go Cobalt ist ein in Vancouver ansässiges Bergbauexplorationsunternehmen.

Wir entwickeln das aufregende und relevante Energiemetallprojekten, um die

Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Scott Sheldon, President

Tel: 604.725.1857

E-Mail: scott@gocobalt.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Go Cobalt Mining Corp.

810 - 789 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver

Kanada

Telefon: +1 604 725 1857

E-Mail: go@gocobalt.ca

Internet: www.gocobalt.ca

ISIN: CA3621LV1086

WKN: A2JN3N

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Toronto

