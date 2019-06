DGAP-News: Go Cobalt Mining Corp.: Go Cobalt tritt Yukon Mining Alliance bei (deutsch)

Go Cobalt Mining Corp.: Go Cobalt tritt Yukon Mining Alliance bei

12.06.2019

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Go Cobalt tritt Yukon Mining Alliance bei

Vancouver, British Columbia, 12. Juni 2019. - Go Cobalt Mining Corp. (CSE:

GOCO) ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") gibt ihre neue Mitgliedschaft

in der Yukon Mining Alliance ("YMA") bekannt.

Go Cobalt ist seit 2011 im Yukon tätig. Bis 2017 war Go Cobalt unter dem

Namen "Gorilla Minerals Corp." aktiv. Das ursprüngliche Vorzeigeprojekt des

Unternehmens, Wels Gold, wurde 2016 zu 90% an K2 Gold optioniert. Go Cobalt

sicherte sich 2017 ein neues Vorzeigeprojekt im Yukon. Das

Kupfer-Kobalt-Projekt Monster befindet sich 80 km nördlich von Dawson auf

dem traditionellen Territorium der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation.

Über die Yukon Mining Alliance

Die YMA unterstützt die Förderung der Führungsrolle bei Explorations- und

Bergbautätigkeiten im Yukon. Go Cobalt ist begeistert, sich einigen der

angesehensten Bergbauunternehmen im Yukon Territory anzuschließen. Der

Bergbau leistet den größten privaten Beitrag zur Wirtschaft im Yukon, und

die YMA unterstützt diese Tradition weiter. Als Erfolgsmaßstab wurde der

Yukon kürzlich vom Fraser Institute als eine der zehn besten

Bergbaustandorte der Welt anerkannt.

Yukon Mining Investment Conference

Go Cobalt wird an der Konferenz in Dawson City am 16. Juli 2019 teilnehmen.

Diese exklusive Veranstaltung lädt die Delegierten ein, gemeinsam mit

hochrangigen Führungskräften der Bergbaubranche des Yukon, der Regierung des

Yukon und den Yukon First Nations das geologische Potenzial des Yukon zu

sondieren und zu diskutieren.

Da die Konferenz im historischen Dawson City stattfindet, erhalten die

Konferenzteilnehmer die Gelegenheit zu praktischen Besichtigungen der

wichtigsten Bergbauliegenschaften des Yukon, zu persönlichen Gesprächen mit

Branchenführern und haben Gelegenheit, sich zu vernetzen und ganzheitlich

die Gründe für eine Investition im Yukon zu erkunden.

Über Go Cobalt:

Go Cobalt entwickelt aufregende und relevante Explorationsprojekte in

Kanada. Go Cobalt konzentriert sich auf die Entwicklung von

Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen

Zukunft zu unterstützen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Scott Sheldon, President der Go Cobalt Mining Corp.

Tel: 604.725.1857

E-Mail: scott@gocobalt.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Go Cobalt Mining Corp.

810 - 789 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver

Kanada

Telefon: +1 604 725 1857

E-Mail: go@gocobalt.ca

Internet: www.gocobalt.ca

ISIN: CA3621LV1086

WKN: A2JN3N

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Toronto

