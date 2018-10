DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp.: Shidan Gouran, Präsident und CEO von BLOC, wurde eingeladen, auf der Crowdfunding-Veranstaltung von Bloomberg zu sprechen (deutsch)

Global Blockchain Technologies Corp.



: Shidan Gouran, Präsident und CEO von BLOC, wurde eingeladen, auf der Crowdfunding-Veranstaltung von Bloomberg zu sprechen

^

DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Konferenz

Global Blockchain Technologies Corp.: Shidan Gouran, Präsident und CEO von

BLOC, wurde eingeladen, auf der Crowdfunding-Veranstaltung von Bloomberg zu

sprechen

25.10.2018 / 09:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Shidan Gouran, Präsident und CEO von BLOC, wurde eingeladen, auf der

Crowdfunding-Veranstaltung von Bloomberg zu sprechen

Der Präsident und CEO von BLOC, Shidan Gouran, wurde am Dienstag, dem 30.

Oktober, in New York zur Bloomberg Live Veranstaltung "The Future of

Crowdfunding" eingeladen. Die Agenda der Veranstaltung umfasst zwölf

Sitzungen zu verschiedenen Aspekten der Crowdfunding-Praxis, einschließlich

der Rolle von Blockchain und Kryptowährungen. Die Veranstaltung umfasst auch

vier Networking-Sitzungen, bei denen Herr Gouran die Gelegenheit hat, sich

mit den geladenen Gästen der Veranstaltung, die hauptsächlich aus

Führungskräften der C-Suite besteht, zu engagieren.

Vancouver, British Columbia. 10. Oktober 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN

TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC:

BLKCF) ("BLOC" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Präsident und CEO

Shidan Gouran eingeladen wurde, auf Bloombergs Veranstaltung "The Future of

Crowdfunding" auf der Podiumsdiskussion "The Ins and Outs der Crypto Crowd"

zu sprechen. Die Veranstaltung ist Teil von Bloomberg Live, einer weltweiten

Reihe von Veranstaltungen, die für geladenen Gäste gedacht sind. Sie

konzentrieren sich auf bestimmte aktuelle Themen in der Geschäftswelt und

richten sich an Führungskräfte, von denen mehr als 60% der Teilnehmer in

C-Suite-Positionen sind. Die Veranstaltung wird am Dienstag, den 30. Oktober

2018, am Hauptsitz von Bloomberg in der Lexington Avenue 731 in New York

stattfinden. Herr Gouran wird zusammen mit Georgia Quinn, General Counsel

der Crypto Asset Compliance-Firma Coinlist, um 14:30 Uhr EST sprechen.

Die Veranstaltung wird aus zwölf Sitzungen bestehen, die von absoluten

Führungspersönlichkeiten aus der Geschäftswelt wie Procter and Gamble,

Cushman und Wakefield und der Columbia University geleitet werden. Diese

Sitzungen befassen sich mit verschiedenen Aspekten des Crowdfundings, z. B.

wie es in bestimmten Bereichen (z. B. Sport, Mode, Immobilien) angegangen

wird und Überlegungen zur Crowdfunding-Praxis im Allgemeinen (z. B.

Regulierung, Ethik, soziale Verantwortung). In seiner Sitzung wird Herr

Gouran über bestehende Anwendungsfälle von Blockchain und Kryptowährungen im

Crowdfunding diskutieren und welche Anwendungsfälle in den kommenden Jahren

auf dem Vormarsch sind.

In Bezug auf diese Einladung sagte Herr Gouran: "Crowdfunding ist etwas, das

die Welt verändern wird; Es wird die Öffentlichkeit dazu befähigen,

Start-ups und Gründungen zu finanzieren, an die sie glauben, im Gegensatz zu

dem, was sie derzeit ist, wobei die Finanzierung hauptsächlich von

Investmentbanken, Risikokapitalgebern und Angel-Investoren kontrolliert

wird. Diese Werte laufen parallel zum Denken von Blockchain, das ebenfalls

versucht, die Macht dezentral zu verteilen. Es ist mir eine Ehre, mit solch

einem hochkarätigen Publikum darüber zu sprechen, wie Blockchain dazu

beitragen kann, die Welt des Crowdfundings zu formen, und ich freue mich auf

die Sitzungen des Events sowie auf die Gespräche, die während der

Networking-Veranstaltungen im Laufe des Tages geführt werden. "

Im Auftrag des Unternehmens:

Shidan Gouran, President & CEO

(416) 854-3017

Für weitere Informationen:

IRTH Communications, LLC

ir@globalblockchain.io

1-800-689-8089

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb

des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus

Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet

wird.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter

hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert

sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen,

langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren

durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre

Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen

hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der

Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

25.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

737585 25.10.2018

°