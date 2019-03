DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp.: Global Gaming ernennt Nolan Bushnell in ihren Board of Directors und betritt die eSports-Branche durch Akquisition von Videre eSports Corp. (deutsch)

Global Blockchain Technologies Corp.



Vancouver, British Columbia. 6. März 2019 - GLOBAL GAMING TECHNOLOGIES CORP.

(CSE: BLOC.U) (Frankfurt: BWSP) (OTC Pink: BLKCF) ("BLOC" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Herrn Nolan Bushnell mit

sofortiger Wirkung in seinen Board of Directors und zum Chief Executive

Officer und Chairman des Unternehmens ernannt hat.

Herr Bushnell ist der CEO der sich vollständig in Unternehmensbesitz

befindlichen Tochtergesellschaft des Unternehmens, X2 Games Corp., der

Gründer von Atari Inc. und der Gründer der Kette Chuck E. Cheeses's Pizza

Time Theatre, die im Jahr 2014 für 1,3 Mrd. USD an Apollo Global Management

verkauft wurde. Herrn Bushnell wurde von The British Academy of Film and

Television eine Academy Fellowship verliehen und er wurde von Newsweek zu

den "50 People Who Changed America" (50 Personen, die Amerika veränderten)

ernannt. Er wurde ebenfalls als einer der Ersten in die "Video Game Hall of

Fame" eingeführt.

Herr Shidan Gouran, President von BLOC, sagte: "Die Ernennung von Nolan in

den Board of Directors wird BLOC den Aufbau einer stärkeren Präsenz im

ständig wachsenden interaktiven Spielesektor erlauben und wir freuen uns auf

viele Jahre unter seiner Leitung und auf seine Erfahrung aus der

Spieleindustrie, die er mit sich bringt."

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es ein Abkommen zwischen

unabhängigen Parteien geschlossen hat, um die ausgegebenen und ausstehenden

Stammaktien der Videre eSports Corp. ("Videre") zu erwerben. Videre ist ein

in British Columbia ansässiges Privatunternehmen, das bestimmtes geistiges

Eigentum besitzt einschließlich einer geschützten eSports-Wettplattform,

deren Markteinführung im zweiten Quartal 2019 erwartet wird. Die Akquisition

wird mittels einer Dreiecksfusionierung erfolgen (die "Transaktion").

Laut Konditionen der Transaktion wird BLOC 428.865.080 Stammaktien des

Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,02 USD je Aktie gegen alle

der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Videre ausgeben, was einem

Kaufpreis von 8.577.302 USD entspricht. In Verbindung mit der Transaktion

wird Videre mit einer sich vollständig im Besitz von BLOC befindlichen

Tochtergesellschaft, 1195991 B.C. Ltd., fusionieren und danach den Namen

Videre eSports Corp annehmen. Videre hat eine einzigartige

eSports-Wettplattform entwickelt, die in BLOC integriert wird. Videre wird

als eine sich vollständig im Besitz von BLOC befindliche Tochtergesellschaft

tätig sein. Für diese Transaktion wird eine Vermittlungsprovision zu zahlen

sein.

Nach der Akquisition durch BLOC werden die ehemaligen Aktionäre von Videre

auf gemeinsamer Basis 37,19 % des ausgegebenen und ausstehenden

Aktienkapitals von BLOC besitzen. Keiner der ehemaligen Einzelaktionäre von

Videre wird mehr als 10 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals

von BLOC besitzen.

Nolan Bushnell, Chairman und CEO des Unternehmens, sagte: "eSports ist die

Zukunft. Junges Publikum, große Preispools und tausende von unterhaltenden

Spielen ziehen Publikumsmengen an, um zu streamen und an diesen

Veranstaltungen teilzunehmen. Das Wachstum des eSport-Sektors wird

angetrieben durch die rasche Annahme der Technologie durch die Millennials,

die allgemeine Zunahme aller Arten von Online-Spielen und die

Spiele-Gewinnkombination von Wettkampfsport und Unterhaltung in

Hollywoodmanier. Die Verwendung der Videre-Plattform durch die Spiele, die

wir zurzeit entwickeln, wird eine spannende Perspektive sein und Synergien

in den kommenden Jahren unseres Unternehmens bieten."

Über Videre eSports Corp.

Videre ist eine einzigartige eSports-Wettplattform mit Fokus auf den rasch

anwachsenden eSports-Wettsektor. Videre betreibt eine vollständige Wett- und

Inhalts-Plattform für eSports mit einzigartiger geschützter IP und

Spitzentechnologie. Das eSports-Team von Videre besitzt signifikante

Erfahrung mit Spielen, Sportinhalt und Wettplattformen.

Über 3 Mio. Dollar wurden für die Entwicklung dieser geschützten

eSports-Wettplattform in den letzten zwei Jahren ausgegeben. Bis zu diesem

Punkt war das Unternehmen in der Entwicklungsphase. Die Kommerzialisierung

der Plattform wird im zweiten Quartal erwartet. Aufgrund des Wachstums der

eSport- und Spielesektoren glaubt das Unternehmen, dass es gut positioniert

ist, die globalen Umsätze von eSports auszunutzen, die zwischen 2017 und

2018 von 655 Mio. USD auf 906 Mio. USD angestiegen sind.

Videre glaubt, dass sich eine neue Gelegenheit entwickelt, die Wettmärkte im

eSport anzusprechen und die Legalisierung von Sportwetten in vielen

Rechtsprechungen hat den Weg für diesen neuen Sektor geebnet. Sportwetten

sind jetzt in den USA in 6 Bundesstaaten legal zusätzlich zum Vereinigten

Königreich, Neuseeland, Australien, Spanien, Singapur, Taiwan, Macau, Korea

und Japan. Videre hat seit ihrer Gründung nach einer Gelegenheit gesucht, um

diesen Markt mit einer geschützten Plattform zu betreten, was zur

Akquisition und weiterer Entwicklung dieser Software führte.

Videre bietet Streaming-Inhalte, Statistiken, Quoten und Wetten an einer

Stelle. Ihre Plattform ermöglicht dem Nutzer Zugang zu allen relevanten

Informationen und Inhalten sowie den Abschluss ihrer Wetten, was ein hohes

Nutzerengagement antreibt. Videres auf Hochtechnologie fokussierte

einzigartige geschützte Software-Plattform sowie Quoten- und

Wett-Algorithmen, die eine fortgeschrittenere Integration mit Statistiken

erlauben, ermöglicht informiertere Trades und bringt Videre gegenüber ihren

Konkurrenten in eine einzigartige Position. Die Plattform benutzt ebenfalls

ein integriertes Treueprogramm und Nutzerboni, wodurch der Kunde durch

höheren Einsatz mehr einnehmen kann. Laut Erwartungen wird dies eine hohe

Nutzerbindung an die Plattform erlauben.

Die Wettplattform wurde in einer Art entwickelt, um einen nahtlosen Übergang

von Mobil- und Desktop-Schnittstellen zu erlauben und um Wetten und

Sichtinhalte wie z. B. Statistiken und Live-Streaming zu erlauben. Die

Plattform bietet Wetten vor dem Spiel für den eSports-Markt zusammen mit

Quoten vor dem Spiel und Live-Quoten, die mittels Gameplay laufend

aktualisiert werden. Die vom Videre eSports-Team gebotene Erfahrung wird

Leben in das nahtlose Wetterlebnis bringen.

Diese Merkmale, die Videre entwickelt hat, geben dem Unternehmen und seiner

Plattform einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, da der Konkurrenz diese

Schlüsselmerkmale fehlen, die das Nutzerengagement und die Nutzerbindung

fördern.

Videre plant ein aggressives Wachstum, das durch digitales Marketing

angetrieben wird und sich auf Kundenakquisition und Partnerschaften mit

Spitzenturnieren und Spitzenteams bei erwarteten Nutzerakquisitionskosten

von 33 Dollar pro Nutzer konzentriert. Videre eSports wird zu Beginn in

Osteuropa und der GUS-Region (Q2 2019) eingeführt, dem folgen Indien (Q3

2018), China und die USA (Q1 2020) und Lateinamerika und Afrika (Q2/Q3

2020).

Weitere Informationen über Videre und ihre Projekte finden Sie unter:

www.videreesports.com

Ein rasch wachsender Markt

- Laut Erwartungen wird die globale eSpots-Branche im Jahr 2018 nach einem

Wachstum von 38,2 % gegenüber 2017einem Wert von 906 Mio. USD gleichkommen.1

- Laut Projektion wird die globale eSports-Branche bis 2020 1,4 Mrd. USD

erreichen.2

- Das globale eSports-Publikum nimmt ebenfalls rasch zu und hat bereits über

380 Millionen Personen erreicht, Stand Januar 2019.3

- Einer von drei eSports-Fans ist im Alter von 20 bis 25 Jahren, was eine

Branche repräsentiert, die sich in Richtung der neuen Generation der

Millennials orientiert, die die treibende Kraft hinter diesem Wachstum sind.4

- Gaming (einschließlich eSports) liegt bei YouTube-Followern an zweiter

Stelle hinter Musik, vor Sport, Filmen und Nachrichten.

Große Industriegiganten nehmen den Sektor im Sturm

Industriegiganten ergreifen die Gelegenheit, um zu investieren und um sich

selbst in dem rasch anwachsenden eSports-Sektor zu engagieren. Sie haben

Team-Sponsoring, Preisgeldangebote und komplettes Event-Sponsoring

bereitgestellt, wo tausende von Menschen teilnehmen, um ihre

Lieblingsspieler in Aktion zu sehen.

Amazon

- Im September 2014 erwarb Amazon Twitch TV - eine

Online-Spiele-Streaming-Plattform für über 970 Mio. USD.5

- Bis dato sieht Twitch täglich über 15 Mio. aktive Nutzer, die Videospiele

streamen und ansehen und an von eSports erstellten Inhalten beteiligt sind.6

Coca-Cola

- Coca-Cola unterstützte das globale EA Sports FIFA Turnier im Jahr 2018;

FIFA ist das populärste Videospiel der Welt.7

- Coca-Cola unterstützt Riot Games und hat die League of Legends

Championships in den Jahren 2015 und 2016 unterstützt und unterstützt

weiterhin große eSports-Events. Bis dato hat League of Legends über 56 Mio.

USD an Preisen vergeben.8 Die Weltmeisterschaft im Jahr 2018 hatte beinahe

100 Mio. einzigartige Zuseher.9

Red Bull

- Red Bull unterstützt ein eSports-Team Optic Gaming in Dota 2. Bis dato hat

Dota 2 über 170 Mio. USD an Preisgeldern vergeben, was es hinsichtlich des

Preisgeldes zum größten mit eSports verbundenen Videospiel der Welt macht.10

Mercedes Benz

- Mercedes Benz unterstützt das größte und älteste eSports-Unternehmen der

Welt: ESL (früher als die Electronic Sports League bekannt). ESL ist für

Preispools von über 100 Mio. Euro jährlich verantwortlich bei über 500 Mio.

Streaming-Stunden, die jeden Monat gesehen werden.11

Im Auftrag des Unternehmens:

Nolan Bushnell, Chairman und CEO des Unternehmens

info@globalblockchain.io

Für weitere Informationen:

Global Gaming Technologies Corp.

Investor Relations

ir@globalblockchain.io

Tel.: 800-689-8089

Über Global Gaming Technologies Corp.

Global Gaming Technologies Corp. ist eine Holdinggesellschaft in der

Gaming-Branche, die Investitionen für digitale interaktive Unterhaltung in

aufkommenden Technologien bietet wie z. B. erweiterte Realität, virtuelle

Realität und künstliche Intelligenz zusätzlich zu eSports und herkömmlichen

Spieleplattformen wie z. B. Mobil und Konsolen. Das Unternehmen konzentriert

sich auf Übertragung von Inhalten in Spiele mittels visueller Kinematik auf

allen Plattformen. Die Strategie des Unternehmens ist, Spiele und Inhalte zu

veröffentlichen, die im Geschichtenerzählen immersiv sind, ein gewagtes

Design besitzen und technologisch innovativ sind.

Das Unternehmen wird von Pionieren der Spiele- und Filmbranche geleitet. Der

Unternehmenshauptsitz ist in Toronto, Kanada. Das Hauptspielestudio liegt in

Los Angeles, Kalifornien.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre

Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen

hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der

Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

