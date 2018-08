DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain wird mittels Tochtergesellschaft in Dubai eine Distributed Ledger (DLT) Blockchain Technologie in der DMCC Frei Handelszone entwickeln (deutsch)

Global Blockchain Technologies Corp.



Global Blockchain wird mittels Tochtergesellschaft in Dubai eine Distributed Ledger (DLT) Blockchain Technologie in der DMCC Frei Handelszone entwickeln

16.08.2018

Vancouver, British Columbia. 16. August 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN

TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC:

BLKCF) ("BLOC" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre in Dubai

ansässige Tochtergesellschaft Blockchain Technologies DMCC ("BTD") nach

einem Due-Diligence-Verfahren, das vom Dubai Multi Commodities Centre

("DMCC"), einer Behörde der Regierung von Dubai, Free Trade Zone Authority,

durchgeführt wurde, für die Software-Entwicklung offiziell lizenziert wurde.

Dies umfasst dezentralisierte (Blockchain)-Technologieservices zur

Kontoführung und Lösungen innerhalb der DMCC Free Trade Zone

(Freihandelszone). Die DMCC Free Trade Zone ist die Heimat von über 15.000

multinationalen Unternehmen und besitzt über 60.000 Mitarbeiter aus 170

Ländern weltweit.

BTD ist jetzt in einer Lage, Infrastruktur auf Blockchain-Basis, Middleware

und andere Nebenleistungen in der DMCC Free Trade Zone und Kunden in Nahost

anzubieten, die jetzt eine Partnerschaft mit BRD eingehen können, um die

Strategie der Vereinigten Arabischen Emirate zur Beschleunigung der

Entwicklung der Blockchain-Technologie auszunutzen.

BLOC wird Gelegenheiten für eine Einführung der Blockchain-Technologien

strategisch identifizieren, um die in der Region bestehenden

Geschäftsfunktionen und Marktplätze zu verbessern.

Spezifische Interessengebiete schließen ein: Optimierung der

Handelsfinanzierung und der Logistiklösungen für Rohstofftransaktionen,

Diamantenhandel und Herkunftsauthentifizierung, Verteilung erneuerbarer

Energieressourcen und Entwicklung eines Spotmarktes für den

Goldbarrenhandel.

Theo van der Linde, der CFO des Unternehmens, sagte: "Angesichts der Ansicht

des Unternehmens, dass Blockchain-Lösungen in dieser Region besonders

relevant und gefragt sind, haben wir die Geschäftsbeziehungen in dieser

Region zu einem Hauptfokus gemacht. Mit der Vergabe dieser Lizenz wird sich

unsere Präsenz in Dubai vergrößern, da wir die Lösungen in Richtung dieser

neuen Kundenbasis avancieren."

DMCC wurde im Jahr 2017 als "Global Free Zone of the Year" von The Financial

Times fDi Magazine das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet und fungiert als

ein globaler Marktplatz für Rohstoffe, um Handelsströme durch Dubai und die

Region zu leiten. Als ein von DMCC lizenziertes Unternehmen arbeitet BTD in

einem sicheren regulierten Handelsmilieu und bietet globalen Investoren

einen Service mit den höchsten Standards der internationalen Regelbefolgung.

Herr van der Linde sagte weiter: "Die Blockchain-Technologie ist einzigartig

geeignet, um Probleme der Rohstoffbranche zu lösen. Der Erhalt dieser Lizenz

von DMCC wird als ein echter signifikanter Meilenstein erachtet."

Das DMCC-Mandat, die Rohstoffhandelsvolumen durch Dubai zu leiten, stellt

die Weichen für eine stärkere und tiefere Durchdringung dieses Marktes durch

BTD. Das ist die bedeutendste Plattform für BLOC, um ihre Angebote in einer

Art zu vermarkten, die rohstoffbasierten Unternehmen in der Region

zugutekommen könnte, die nach einer Blockchain-Technologie suchen, um den

Handel zu digitalisieren, das Vertrauen zu verbessern und um Kosten zu

senken und Zeit zu sparen.

Es ist ein Beweis für das BLOC-Team und die wachsende Anerkennung der Gruppe

von Talenten innerhalb von BLOC, die die Blockchain-Integration dynamisch

beeinflussen. Mit einem erfahrenen Managementteam, das im

Blockchain-Ökosystem seit seiner Anfangsphase involviert ist, sind wir der

Ansicht, dass wir durch den intelligenten Einsatz der gesamten Palette an

Möglichkeiten der Blockchain-Technologie auf mehrere Handelsbereiche

Einfluss nehmen können.

Das Unternehmen wird die Aktionäre und Stakeholder auf dem Laufenden halten,

während es seine Lizenzierungszulassungen und Kundenbasis in der Region

innerhalb des regulierten Rahmens der DMCC Free Trade Zone ausbaut.

Im Auftrag des Unternehmens:

Theo van der Linde, CFO

info@globalblockchain.io

Für weitere Informationen:

IRTH Communications, LLC

ir@globalblockchain.io

1-800-689-8089

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb

des Blockchain-Sektors.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter

hochrangiger Blockchains zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf

die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten

Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im

Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities

Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC"

gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter

www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu

finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

