DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain nimmt ehemaligen NYMEX Chairman Richard Schaeffer in ihren Beratungsausschuss und vier neue Mitglieder in den Beratungsausschuss des Laser Network auf (deutsch)

Global Blockchain Technologies Corp.



DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp.

24.04.2018 / 07:24

Der ehemalige Chairman der NYMEX und ehemaliger Director der Global Energy

Futures für ABN AMRO bringt Führungserfahrungen in Global Blockchain ein, um

die Belange des Unternehmens mit großen Finanzunternehmen anzupassen und um

neue Geschäftsgelegenheiten zu generieren. Vier einflussreiche Zugänge in

Beratungsausschuss des Laser Network runden das Fachwissen des Teams ab und

positionieren die Technologie, um sie mit voller Kraft einzuführen.

Vancouver, British Columbia. 24. April 2018 - Global Blockchain Technologies

Corp. (CSE: BLOC) (FSE: BWSP) (OTC Pink: BLKCF) ("GBT" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen den Fintech-Pionier,

Richard Schaeffer, in seinen Beratungsausschuss aufgenommen hat. Als

Chairman der NYMEX war Herr Schaeffer für die Umstellung des Unternehmens

auf den elektronischen Handel verantwortlich. Dabei spielte er eine

signifikante Rolle, die Finanzbranche online zu bringen. Es war während

seiner Amtszeit, dass NYMEX ihr IPO und Notierung an der NTSE hatte, was das

erfolgreichste öffentliche Emissionsangebot dieser Zeit war. Er war

ebenfalls im Board der Sacred Heart University und der University of

Maryland's School of Business. Herr Schaeffer ist zurzeit der Chairman des

Boards der ökofreundlichen Imbisswagenkette in New York genannt Neapolitan

Express Pizza und er ist ein Investor in mehreren Privatunternehmen aus dem

Bereich Rohstoffe und Technologie.

Als Teil der Verlagerung des Schwerpunkts des Unternehmens auf die

Entwicklung neuer Blockchain-Technologien bringt Herr Schaeffer Jahrzehnte

an Finanzerfahrung und eine umfassende Grundlage an Branchenverbindungen in

das Unternehmen ein. Dies wird einen beachtlichen Unterschied machen

hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Projekte in reale

Finanzapplikationen zu integrieren und neue Gelegenheiten mit wichtigen

Stakeholder zu schaffen, die von der Blockchain-Technologie als Teil ihrer

Geschäftsbetriebe profitieren können.

Positioniert als SWIFT der Blockchain, erkennt das Unternehmen, dass der

Erfolg des Laser Network sowohl von einem soliden Management als auch von

den eigenen technischen Leistungen des Netzwerks abhängig sein wird. Zu

diesem Zweck hat das Unternehmen zur Bereicherung des gesamten Fachwissens

vier neue Mitglieder in den Beratungsausschuss des Laser Network gebracht:

- Stuart Duncan - Herr Duncan war eine Schlüsselfigur bei der erfolgreichen

Markteinfuhrung des Satellitenfernsehen am nordamerikanischen Markt. Er ist

zurzeit CEO von Tokken MSB Inc., einer Kryptowährungs-Beteiligungs- und

Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Ottawa.

- Sukhveer Sanghera - Herr Sanghera hat beim Aufbau von Produkten und

Lösungen für TD Securities, Polymath, NASA Langley, Deloitte, LedgerX und

mehreren anderen geholfen. Er ist ein Absolvent der Carleton University

(Master in Maschinenbau) und besitzt umfassende Erfahrungen in der

Blockchain-Branche.

- Jonathan Baha'i - Herr Baha'i hat zurzeit Führungspositionen in zwei

wegbereitenden Unternehmen im Blockchain-Sektor, Peerplays (Mitgründer) und

eXeBlock (CEO). Die gemeinnützige Peerplays betreibt eine Wett-Blockchain,

die transparente Fairness bei Glücksspielen gewährleistet. Mit der

Entwicklung von Dapps (dezentralisierte Applikationen) als Kerngeschäft hat

eXeBlock mehrere schlüsselfertige Geschäftslösungen auf den Markt gebracht

und wird an der CSE unter dem Symbol XBLK gehandelt.

- Michael Zavet - Herr Zavet ist der CEO von Hyperion Exchange Inc., ein

Unternehmen, das eine SEC-FINRA konforme einheitliche Handelsplattform für

Kryptowährungen und digitale Assets entwickelt einschließlich digitaler

Assets, die Wertpapiere repräsentieren. Die entwickelte Plattform umfasst

ein auf der Blockchain-Technologie aufgebautes Alternative Trading System

(ATS, alternatives Handelssystem). Zuvor war er der Mitgründer einer der

erfolgreichsten öffentlichen Cannabis-Unternehmen in Kanada, Emblem Corp.,

welches an der TSXV Exchange unter dem Symbol EMC gehandelt wird.

"Wir sind begeistert, Richard Schaeffer an Bord zu haben und mit uns bei

Global Blockchain zu arbeiten," sagte Shidan Gouran, der President und COO

des Unternehmens. "Da die Welt der Blockchain beginnt, in einem immer

größeren Umfang zu operieren, wird die Erfahrung wie von Herrn Schaeffer

zunehmend unschätzbar werden und ein wesentlicher Bestandteil für ein in

dieser Branche wahrhaft wettbewerbsfähiges Unternehmen sein."

BLOC's Chairman Steve Nerayoff: "Wir sind ebenfalls begeistert, Stuart,

Sukhveer, Jonathan und Michael in den Beratungsausschuss des Laser Network

zu bringen. Mit der gemeinsamen Vision wie Laser Tausende globaler

Blockchains der Welt genauso verbinden wird, wie SWIFT Tausende von Banken

global verband, werden die Fähigkeiten, Verbindungen und Perspektiven dieser

neuen Mitglieder des Beratungsausschuss gewährleisten, dass wir eine

realistische und ergebnisorientierte Vorgehensweise während Lasers

Anfangsphasen haben, die das Wachstumspotenzial des Netzwerkes maximiert."

Das Unternehmen freut sich außerdem, mitteilen zu können, dass es am 19.

April 2018 die endgültige Genehmigung von dem Obersten Gerichtshof B.C.

erhalten hat, um mit dem zuvor angekündigten Plan der Vereinbarung

fortzufahren.

Der Stichtag hierfür ist der 1. März 2018. Nur die Aktionäre der

Gesellschaft zu dem Datum, 1. März 2018 erhalten Stammaktien anteilig in der

Tochtergesellschaft der Gesellschaft, Global Blockchain Mining Corp. ., die

ihre Stammaktien so bald wie möglich unter dem Handelssymbol "FORK" an der

Canadian Securities Exchange listen wird. Zur Sicherheit, Aktionäre die nach

dem 1. März 2018 Aktien der Gesellschaft erworben haben, werden vom Erhalt

der Aktien der neu gelisteten Gesellschaft ausgeschlossen. Das Unternehmen

wird das neue Listing zu gegebener Zeit bekannt geben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@globalblockchain.io

Im Auftrag des Unternehmens:

Shidan Gouran

President

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb

des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus

Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet

wird.

GBT ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre

Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen

hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der

Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°