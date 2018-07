DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain Mining beginnt Handel an CSE und gibt Unternehmens-Update (deutsch)

Global Blockchain Technologies Corp.



: Global Blockchain Mining beginnt Handel an CSE und gibt Unternehmens-Update

^

DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e):

Zwischenbericht/Marktbericht

Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain Mining beginnt

Handel an CSE und gibt Unternehmens-Update

18.07.2018 / 07:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Global Blockchain Mining beginnt Handel an CSE und gibt Unternehmens-Update

Vancouver, British Columbia. 18. Juli 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

CORP. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC")

meldet den Beginn des Handels der Stammaktien der Global Blockchain Mining

Corp. ("Blockchain Mining" oder das "Unternehmen") ab Marktöffnung am 18.

Juli 2018 an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol "FORK".

Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf das Mining von Bitcoin

mittels Application Specific Integrated Circuit (ASIC)-Mining-Geräte

("Bitcoin-Mining-Geräte"). Das Unternehmen besitzt zurzeit 9.666

Bitcoin-Mining-Geräte und betreibt davon 1.040-Bitcoin-Mining-Geräte. Die

Installation und der Betrieb weiterer 3.960 Bitcoin-Mining-Geräte werden bis

Ende Juli 2018 erwartet. Die Installation und die Inbetriebnahme der

restlichen 4.666 Bitcoin-Mining-Geräte werden bis September 2018 erwartet.

Blockchain Mining erwartet die Lieferung zusätzlicher 1.000

Bitcoin-Mining-Geräte innerhalb von 30 Tagen, die laut Erwartungen bis

September 208 installiert und in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen

hat ebenfalls zugestimmt, weitere 5.000 Bitcoin-Mining-Geräte zu erwerben.

Das Unternehmen erwartet die Lieferung und Inbetriebnahme für den

Mining-Beginn im August 2018. Wenn alle 15.666 Bitcoin-Mining-Geräte

vollständig in Betrieb sind, wird der anfängliche Energieverbrauch von

Blockchain Mining für das Mining der digitalen Währung ungefähr 13,5

Megawatt betragen.

Die anfänglichen Mining-Betriebe des Unternehmens sind in einer Einrichtung

in Montreal, Kanada und in New York, USA, untergebracht. Zusätzlich zum

vollen Betrieb der 15.666 Bitcoin-Mining-Geräte des Unternehmens bis

September 2018 besitzt Blockchain Mining ebenfalls eine 25%-Beteiligung an

Distributed Mining Inc., ein Blockchain-Softwareunternehmen, das Software

entwirft, die allen Geräten das Mining von Kryptowährungen ermöglicht. Die

Software wird zum Herunterladen von Distributed Mining oder von ihren

Partner-Webseiten zur Verfügung stehen. Angeschlossene Geräte können dann

Mining-Vorgänge durch ihre Geräte (einschließlich, aber nicht darauf

begrenzt, Mobiltelefone, Spielekonsolen) durchführen.

Distributed Mining würde jedem mit einem angeschlossenen Gerät erlauben, ein

Software-Paket herunterzuladen und zu installieren, das dem Nutzer Zugang

zum optimierten Kryptowährungs-Mining gibt. Die verteilte Mining-Plattform

wird in der Lage sein, variable Mining-Voraussetzungen zu optimieren und ihr

Design ist besonders gut geeignet für Spielekonsolen, von denen es zurzeit

über 100 Millionen angeschlossene Einheiten gibt. Spielekonsolen haben eine

stärkere Rechenleistung als die üblichen Laptop/Desktop-Computer, was sie

zum perfekten Gerät für die Anwendung der verbreiteten Mining-Plattform

macht, da Einzelpersonen ihre ruhenden Konsolen arbeiten lassen können, um

ihnen wertvolle Kryptowährungs-Tokens zu verdienen.

Die Investition des Unternehmens in Höhe von 2 Millionen Dollar in Spectra7

Microsystems, mit der BLOC in aktiven Gesprächen über eine Zusammenarbeit

und Implementierung einer dynamischen Palette neuer Tools steht, die mit den

folgenden Vorteilen für die Blockchain-Systeme und unseres Mining-Geschäfts

auf den Markt gebracht werden einschließlich:

- Bahnbrechender niedriger Energieverbrauch: ein bis zu 80% niedrigerer

Stromverbrauch als bei konkurrierenden Lösungen;

- Hochleistung: skalierbare Server- und Switch-Line-Raten von 25Gbps

(Milliarden Bits pro Sekunde) bis 400Gbps; und

- Niedrige Kosten: normalerweise 50% der Kosten konkurrierender Lösungen.

Die Entwicklung des ersten Systems der Welt auf einem Chip einschließlich

HVAC-Einheiten und TV-Set-Top-Boxen mit Krypto-Mining-Fähigkeiten, die auf

Massenverbrauchsgeräte zielen in einem potenziellen Joint Venture mit einem

der führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik der Welt.

Im Namen des Unternehmens:

Shidan Gouran, President and CEO

info@globalblockchain.io

Für weitere Informationen:

IRTH Communications, LLC

ir@globalblockchain.io

1-800-689-8089

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb

des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus

Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet

wird.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter

hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert

sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen,

langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren

durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre

Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen

hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der

Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

18.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

705595 18.07.2018

°