DGAP-News: Gläubigerversammlung bestätigt Eigenverwaltung bei GERRY WEBER International AG (deutsch)

04.06.2019

- Sachwalter Stefan Meyer und Gläubigerausschuss von Gläubigerversammlung

bestätigt

- Verbindliche Angebote potenzieller Investoren werden im Verlauf des Monats

Juni erwartet, Zukunftslösung mit Insolvenzplan ebenfalls weiterhin möglich

- Umsetzung der angekündigten Schließung von Stores im Inland in drei Phasen

ab September geplant

(Halle/Westfalen, 4. Juni 2019) Im Verfahren der GERRY WEBER International

AG fand heute der Berichtstermin statt. Dieser Termin dient in jedem

Eigenverwaltungsverfahren als zwingend einzuberufende Versammlung zur

Beschlussfassung der Gläubiger über die Person des Sachwalters sowie die

Einsetzung, Besetzung und Beibehaltung des Gläubigerausschusses. Zudem wird

über den Stand des Verfahrens berichtet.

Die Gläubigerversammlung hat im Rahmen dieses Termins für GERRY WEBER die

Eigenverwaltung für das am 1. April 2019 eröffnete Verfahren bestätigt.

Außerdem hat die Gläubigerversammlung Rechtsanwalt Stefan Meyer von der

PLUTA Rechtsanwalts GmbH, der bereits seit Antragstellung als vorläufiger

Sachwalter eingesetzt war und seit Eröffnung als Sachwalter tätig ist, in

seiner Rolle nunmehr auch für das weitere Verfahren des Modekonzerns

bestätigt. Zudem wurde in der Gläubigerversammlung der Gläubigerausschuss

von vormals sieben auf nunmehr zehn Mitglieder erweitert. Alle vorläufigen

Mitglieder des Ausschusses sind bekräftigt worden. Zur Fortentwicklung des

Verfahrens wurde der Ausschuss zusätzlich um drei Vertreter der

Schuldscheingläubiger bzw. Langfristfinanzierer ergänzt, so dass sich die

Anzahl deren Vertreter auf nunmehr fünf erhöht. Der Vorstand, ergänzt um den

Generalbevollmächtigen Dr. Christian Gerloff, behält damit im weiteren

Verfahren die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis unter der Aufsicht des

Sachwalters.

Vorstand und Sachwalter berichten über Verlauf des Verfahrens

Zu Beginn des heutigen Termins berichteten der Vorstand und der

Generalbevollmächtigte

Dr. Christian Gerloff über das operative Geschäft, die Durchführung der

Sanierungsmaßnahmen und den Stand im Investorenprozess bei der GERRY WEBER

International AG. Stefan Meyer, als gerichtlich bestellter Sachwalter,

informierte die Gläubiger anschließend umfassend über den Verlauf und die

Entwicklungen im laufenden Insolvenzverfahren. Seine Aufgabe ist es, das

Unternehmen während des gesamten Verfahrens zu begleiten, den

Sanierungsprozess zu unterstützen und dabei aber insbesondere die

Gläubigerinteressen zu wahren. Die GERRY WEBER International AG hat

insgesamt rund 1.500 Gläubiger mit bislang beim Sachwalter angemeldeten

Forderungen von rd. 275 Mio. EUR, von denen bezogen auf die Höhe der

angemeldeten Forderungen ein Großteil an der heutigen Versammlung teilnahm.

Sachwalter Meyer sagte: "Der operative Geschäftsbetrieb läuft ungeachtet des

laufenden Eigenverwaltungsverfahrens ungestört und vollumfänglich weiter. In

den vergangenen Wochen wurden zudem wichtige Sanierungsmaßnahmen umgesetzt

und eingeleitet, die auch von den potenziellen Investoren positiv beurteilt

werden. Die Maßnahmen des vom Vorstand und den Beratern bereits vor

Einleitung des Eigenverwaltungsverfahrens erstellten Sanierungs-konzepts

werden - angepasst auf die Eigenverwaltungssituation - sukzessive auch

weiterhin umgesetzt."

Investorenprozess und Insolvenzplanverfahren fortgeschritten

"Mit der Zustimmung des Gläubigerausschusses haben wir zudem einen

professionellen, strukturierten M&A-Prozess gestartet und suchen nach

geeigneten Investoren", so der PLUTA-Sanierungsexperte Meyer über die

Ereignisse der vergangenen Wochen. Mit der Unterstützung und Umsetzung des

Investorenprozesses wurde die Investmentbank Macquarie beauftragt. GERRY

WEBER liegen mehrere indikative Angebote von potenziellen Investoren vor.

Diese noch unverbindlichen Kaufangebote wurden in den vergangenen Wochen

sorgfältig geprüft und weiter verhandelt. Im Verlauf des Juni 2019 werden

verbindliche Angebote der Investoren erwartet.

Das Unternehmen arbeitet parallel auch an einer Sanierungslösung über einem

Insolvenzplan, mit dem der Rechtsträger der GERRY WEBER International AG

erhalten bleiben würde. Eine Kombination aus den beiden Sanierungsvarianten

Einstieg eines oder mehrerer Investoren und Insolvenzplan ist ebenfalls

möglich und denkbar. "Wir werden beide erarbeiteten Lösungen - die

M&A-Variante sowie den Insolvenzplan - gegenüberstellen. Alle Angebote

werden vorher ausführlich geprüft, um sodann mit dem Gläubigerausschuss die

Angebote zu erörtern und eine Entscheidung zu treffen, welche Lösung

umgesetzt werden soll", so PLUTA-Anwalt und Sachwalter Meyer.

"Wir sind angehalten, die beste Option für die Gläubiger umzusetzen. Denn

das oberste Ziel eines Insolvenzverfahrens, und das gilt ebenso in einem

Eigenverwaltungsverfahrens, ist die optimale und bestmögliche

Gläubigerbefriedigung", so der Sachwalter weiter. Unverändert soll noch im

Juni 2019 eine Entscheidung über den weiteren Weg und damit die Zukunft der

GERRY WEBER Gruppe herbeigeführt werden. Die Umsetzung der beschlossenen

Lösung soll dann bis Jahresende 2019 abgeschlossen sein.

Geplante Schließungen der Stores im Rahmen der Sanierung werden vorbereitet

Nach einer intensiven betriebswirtschaftlichen Analyse der Storeportfolios

hat das Unternehmen jetzt mit der Umsetzung der angekündigten Bereinigung

seines eigenen inländischen Retailgeschäfts begonnen. Nachdem in den

vergangenen Tagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den betroffenen

Stores informiert wurden, werden die geplanten Schließungen, die

wesentlicher Bestandteil der laufenden Sanierung und Neuausrichtung der

GERRY WEBER-Gruppe sind, bis Ende November 2019 erfolgen.

Durch die Schließung von 146 Stores und Verkaufsflächen im Inland werden

nach aktuellem Stand ca. 330 Vollzeitarbeitsplätze (FTE) in Deutschland

wegfallen. Unter anderem, um die bestmögliche Warensteuerung und

Warenverfügbarkeit zu gewährleisten, wird die Schließung in drei Phasen zum

30. September, 31. Oktober und 30. November dieses Jahres umgesetzt. Die

Kündigung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt ebenfalls

in drei Phasen auf Basis noch abzuschließender

Interessenausgleichsvereinbarungen und entsprechender Sozialpläne. Der

Vorstand befindet sich hierzu in bereits weit fortgeschrittenen,

konstruktiven Verhandlungen mit dem Betriebsrat und deren rechtlichen

Beratern. Die betroffenen Beschäftigten arbeiten nahezu ausschließlich in

der GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG, einer 100-prozentigen

Tochtergesellschaft der GERRY WEBER International AG. Der Berichtstermin in

dem Eigenverwaltungsverfahren über das Vermögen der GERRY WEBER Retail GmbH

& Co. KG findet am 25. Juni 2019 ebenfalls in der Stadthalle in Bielefeld

statt.

Mit Blick auf die ebenfalls notwendige Verschlankung der

Unternehmenszentrale in Halle und der dortigen Overhead-Funktionen hatten

sich Vorstand und Arbeitnehmervertreter bereits im April 2019 im Verfahren

der GERRY WEBER International AG auf einen Interessenausgleich und

Sozialplan für diesen Bereich geeinigt. Betroffen sind hiervon rund 140

Vollzeitarbeitsplätze, wobei der Abbau zwischenzeitlich in weiten Teilen

bereits vollzogen ist.

Verbesserte Rohertragsmarge

Sowohl im Retail wie auch im Wholesale verläuft die Geschäftsentwicklung in

den GERRY WEBER Core-Marken umsatzseitig im neuen Geschäftsjahr 2018/19

(Ende: 31. Oktober 2019) bis einschließlich Mitte Mai 2019 weitgehend nach

Plan.

Im Rahmen der laufenden Restrukturierung des GERRY WEBER-Konzerns wurden

Produktentwicklung und Warenmanagement seit dem Sommer 2018 wesentlich

verändert. Die Produktentwicklung wurde auf ein "Go-to-Market" Konzept

umgestellt, das die Kunden- und Marktnähe erhöht. Beispielsweise arbeitet

GERRY WEBER seitdem mit einem Web-basierten "360-Grad Product Perfomance

Panel", das anhand von repräsentativen Rückmeldungen aus dem Markt eine

fortlaufende und zeitnahe Anpassung der Produkt- und Kategorien-Strategie

ermöglicht. Zudem ist aufgrund von neu strukturierten Arbeitsprozessen die

Kollektionsrahmenplanung effizienter und zugleich stärker auf die Wünsche

der Kundinnen fokussiert worden. So hat das Unternehmen die Treffgenauigkeit

der Kollektionen bereits deutlich erhöht und zugleich deren Komplexität

wesentlich reduziert. Wie angestrebt, wird durch die Maßnahmen eine

Markenverjüngung und eine stärkere Differenzierung der Konzernmarken

erreicht. Die neuen Kollektionen, die im Wholesale in den letzten Monaten

bereits sehr guten Anklang in Form einer besser als Plan abgeschlossenen

(Vor-)Order-Phase gefunden haben, werden in den kommenden Monaten auch auf

die eigenen Retail-Flächen kommen.

"Seit Herbst letzten Jahres sehen wir Erfolge in unserem operativen

Geschäft. Im Retail-Geschäft sind wir in den vergangenen Monaten sehr gut

vorangekommen", erläutert Johannes Ehling, Vorstandssprecher der GERRY WEBER

International AG, und fährt fort: "So haben wir im Retail die

Rohertragsmarge gegenüber Vorjahr deutlich und gegenüber Budget sogar leicht

verbessern können. Für unser ganzes Team ist dieser Erfolg eine große

Motivation. Gleichzeitig lösen wir unser Versprechen gegenüber der Kundin

ein, dass auch bei den neuen Kollektionen von GERRY WEBER Qualität und

Passform verlässlich gut bleiben. Das kommt gut an."

Zum Hintergrund

Die GERRY WEBER International AG befindet sich seit dem 25. Januar 2019 im

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Am 1. April wurde das Verfahren

eröffnet. Bei der Tochtergesellschaft GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG wurde

das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung am 1. Mai 2019 eröffnet. Das

Insolvenzgericht hat in beiden Fällen Rechtsanwalt Stefan Meyer von der

PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum Sachwalter bestellt. Dem Vorstand der GERRY

WEBER International AG mit Johannes Ehling (Vorstandssprecher sowie Chief

Sales Officer und Chief Digital Officer), Florian Frank (Chief Restructuring

Officer) und Urun Gursu (Chief Product Officer) steht der in der Modebranche

erfahrene Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff als Generalbevollmächtigter zur

Seite. Die Finanzierung des Geschäftsbetriebs von GERRY WEBER ist ungeachtet

des laufenden Insolvenzverfahrens bis in das Jahr 2020 hinein gesichert.

Über die GERRY WEBER Gruppe

Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist ein

weltweit operierender Konzern, der vier starke Markenfamilien unter einem

Dach vereint: GERRY WEBER, TAIFUN, SAMOON und HALLHUBER.

Über PLUTA

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen

Situationen. Seit der Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und

beschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und

Italien. Über 90 Juristen und 40 Kaufleute, darunter viele Rechtsanwälte und

Steuerberater mit Mehrfachqualifikationen als Wirtschaftsprüfer,

Diplomkaufmann oder Buchprüfer, sorgen für praktikable, wirtschaftlich

sinnvolle Lösungen. PLUTA unterstützt insbesondere bei der Sanierung und

Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und

entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung. PLUTA

gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und

Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat,

JUVE, Focus, Legal 500, Who's Who Legal, ACQ 5 Law Award und M&A Today

Global Award belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net

Pressekontakt GERRY WEBER:

Lucia Mathée / Gundolf Moritz

MATHEE GmbH / Mirnock Consulting GmbH

Tel: +49 6227 732772

Mail: gmoritz@mirnock-consulting.de

Frank Elsner

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Tel: +49 5404 91 92 0

Mail: office@elsner-kommunikation.de

Pressekontakt PLUTA:

relatio PR

Patrick Sutter / Vanessa Herzog

Tel: +49 89 210257 22

Mail: pluta@relatio-pr.de

