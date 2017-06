DGAP-News: Giyani Gold Corp.: Giyani bestätigt hochgradiges Mangan auf Kgwakgwe Hill (deutsch)

Giyani Gold Corp.



Giyani bestätigt hochgradiges Mangan auf Kgwakgwe Hill

OAKVILLE, ONTARIO - 13. Juni 2017. Giyani Gold Corp. (TSXV: WDG; KT9: GR) ("Giyani" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass unser anfängliches übertägiges Probennahmeprogramm, das auf der historischen Manganmine Kgwakgwe Hill im Kanye Basin im südöstlichen Botswana durchgeführt wurde, hochgradige in situ Manganerzgänge mit Gehalten von 57-62% MnO bestätigt.

Highlights der gesamten Probenergebnisse:

Probennummer Beschreibung MnO% Fe2O3% K2O% SiO2% KAN/01/20017 Erzgang 58.4 13.2 3.14 4.12 KAN/02/20017 58.2 13.3 3.04 4.21 KAN/03/20017 60.7 10.3 3.88 3.47 KAN/04/20017 60.9 10.5 3.92 3.53 KAN/05/20017 Hangendes 2.28 1.84 0.61 90.5 KAN/06/20017 Liegendes 2.34 1.84 0.63 90.9 KAN/07/20017 57.8 13.0 3.25 3.74 KAN/08/20017 57.6 13.3 3.24 3.92 Wajd Boubou sagte: "Diese Ergebnisse beweisen die Wirksamkeit unseres Due-Diligence-Verfahrens, das sich auf die Identifizierung und Erkundung von Liegenschaften konzentriert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit hochgradige Manganlagerstätten beherbergen. Unsere Strategie der Auswahl unterbewerteter Assets mit großem Potenzial funktioniert gut, wie es die Ergebnisse aus der ersten Probennahmephase bestätigt haben."

8 repräsentative Proben wurden in übertägigen Aufschlüssen entlang der Nordflanke von Kgwakgwe Hill gesammelt.

Proben KAN/01//2017 und KAN/02/2017 wurden in einem übertägigen Aufschluss in einer nicht abgebauten Vererzungszone nordwestlich des Tagebaus Kgwakgwe, genannt Quarry Zone, entnommen.

Proben KAN/03?2017 und KAN/04/2017 wurden in einem vererzten Aufschluss 120m südwestlich der Quarry Zone, genannt das "Crushing Pad", entnommen.

Proben KAN/07/2017 und KAN/08/2017 wurden in einem vererzten Aufschluss in der Westwand des alten Steinbruchs südwestlich des Tagebaus Kgwakgwe Hill entnommen.

Proben KAN/05/2017 und KAN/06/2017 waren repräsentative Proben des Hangenden der Tagebaugrube.

Diese Proben übertrafen unsere anfänglichen Erwartungen, da sie im Vergleich mit anderen Manganprojekten, die das Unternehmen zurzeit untersucht, weit über dem Durchschnitt lagen. Der niedrige Anteil schädlicher Elemente ist ein Anzeichen dafür, dass das in dieser Lagerstätte gefundene Mangan für die Verwendung in der Batterieindustrie ideal sein könnte.

Roger Moss, Ph.D., P.Geo, ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person, die im Auftrag des Unternehmens die in dieser Pressemitteilung enthaltene wissenschaftliche und technische Information zugelassen hat.

QA/QC jede zusammengestellte Probe wurde in Probenbeutel verpackt, gekennzeichnet und an SGS South Africa (Pty) (Ltd) in Johannesburg zur Analyse geschickt.

Giyanni gibt ebenfalls den Beginn der Phase II, die regionale Probennahme und Kartierung unserer ausgedehnten Liegenschaft, bekannt. Damit soll die potenzielle Größe dieser hochgradigen Manganlagerstätte abgeschätzt werden. Unser Geologenteam begann mit Phase II am 9. Juni und beprobt und kartiert zurzeit das in Abbildung 2 grün umrandete Gebiet. Dieses Gebiet erstreckt sich über 74km diagonal von Kgwakgwe Hill nach Nordosten.

Das hochgradige Manganprojekt Kgwakgwe Hill ist ein ideales Projekt, welches das hochwertige Portfolio an Manganprojekten in Botswana und Sambia weiter ausdehnt. Ferner avanciert diese Akquisition Giyanis Strategie der Akquisition von Rohstoffen für die expandierende Batterieindustrie.

Weitere Informationen und Unternehmensdokumente können Sie unter www.sedar.com und auf Giyanis Webseite www.giyanigold.com finden.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (laut Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors der Giyani Gold Corp.

Duane Parnham Executive Chairman

Kontakt: Giyani Gold Corporation Wajd Boubou President & CEO Tel.: 1.289.837.0066 wboubou@giyanigold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Received 07-Jun-17 Reported 09-Jun-17 11582 WtRec Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO MnO CaO K2O METHOD WGH79 XRF76- XRF76V XRF76- XRF76- XRF76- XRF76V XRF76- V V V V V LDETECTIO- 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 N UDETECTIO- 0 46 100 98 45 100 55 15 N UNITS G % % % % % % % ROCKMIX 1 2932.9 2.87 4.12 13.2 0.14 58.4 0.21 3.14 KAN/01/20- 17 ROCKMIX 1 - 2.93 4.21 13.3 0.14 58.2 0.21 3.04 KAN/02/20- 17 ROCKMIX 2 2780.8 2.77 3.47 10.3 0.16 60.7 0.15 3.88 KAN/03/20- 17 ROCKMIX 2 - 2.74 3.53 10.5 0.16 60.9 0.15 3.92 KAN/04/20- 17 ROCKMIX 3 854.4 2.44 90.5 1.84 0.15 2.28 0.02 0.61 KAN/05/20- 17 ROCKMIX 3 - 2.49 90.9 1.84 0.14 2.34 0.02 0.63 KAN/06/20- 17 ROCKMIX 4 3257.8 3 3.74 13 0.16 57.8 0.16 3.25 KAN/07/20- 17 ROCKMIX 4 - 3.13 3.92 13.3 0.16 57.6 0.17 3.24 KAN/08/20- 17 *REP-ROCK- - 2.75 3.52 10.4 0.17 60.8 0.16 3.87 MIX 2 KAN/04/20- 17 *STD-AMIS- - 0.27 5.47 5.97 3.19 46.9 15.9 0.04 0407 *STD-SARM - 0.3 4.99 16.3 0.76 63.3 4.68 0.02 16 *BLK-BLAN- - <0.01 0.02 0.08 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 K

11582 Na2O TiO2 P2O5 V2O5 Cr2O3 BaO SO3 LOI METHOD XRF76V XRF76- XRF76V XRF76- XRF76- XRF76- XRF76V XRF76- V V V V V LDETECTIO- 0.01 0.01 0.0035 0.01 0.03 0.01 0.035 -50 N UDETECTIO- 10 50 40 7 15 10 10 100 N UNITS % % % % % % % % ROCKMIX 1 0.04 0.12 0.201 0.15 <0.03 1.45 <0.035 11.24 KAN/01/20- 17 ROCKMIX 1 0.04 0.12 0.196 0.14 <0.03 1.51 <0.035 11.31 KAN/02/20- 17 ROCKMIX 2 0.04 0.09 0.198 0.15 <0.03 1.36 <0.035 11.19 KAN/03/20- 17 ROCKMIX 2 0.04 0.09 0.198 0.15 <0.03 1.36 <0.035 11.16 KAN/04/20- 17 ROCKMIX 3 0.03 0.05 0.022 0.01 <0.03 0.15 <0.035 0.99 KAN/05/20- 17 ROCKMIX 3 0.03 0.06 0.021 0.01 <0.03 0.14 <0.035 0.98 KAN/06/20- 17 ROCKMIX 4 0.04 0.12 0.207 0.14 <0.03 1.43 <0.035 11.35 KAN/07/20- 17 ROCKMIX 4 0.04 0.13 0.204 0.13 <0.03 1.4 <0.035 11.34 KAN/08/20- 17 *REP-ROCK- 0.04 0.08 0.197 0.16 <0.03 1.36 <0.035 11.13 MIX 2 KAN/04/20- 17 *STD-AMIS- 0.03 0.01 0.04 <0.01 0.22 0.11 0.05 17.58 0407 *STD-SARM 0.03 0.02 0.073 <0.01 <0.03 0.61 0.45 3.08 16 *BLK-BLAN- 0.02 <0.01 <0.0035 <0.01 <0.03 <0.01 <0.035 100 K

