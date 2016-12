DGAP-News: Giyani Gold Corp.: Giyani berichtet zum Jahresende über den neuesten Stand der Geschäftstätigkeiten (deutsch)

Giyani Gold Corp.



: Giyani berichtet zum Jahresende über den neuesten Stand der Geschäftstätigkeiten

28.12.2016 / 07:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

OAKVILLE, Ontario. 28. Dezember 2016: Giyani Gold Corp. (TSXV: WDG) ("Giyani" oder das "Unternehmen") berichtet zum Jahresende über den neuesten Stand der Geschäftstätigkeiten sowie über die Leistungen des Unternehmens im Jahr 2016 und die Strategie für 2017.

Herr Parnham, Executive Chairman, sagte: "Da wir uns dem Ende des Jahres 2016 nähern, dachte ich, dass es passend sei, einen Überblick über und ein Update verschiedener Entwicklungen zu geben, die im Laufe des Jahres erfolgten und wo wir Möglichkeiten für eine weiteres Wachstum im Jahre 2017 sehen. Giyani hat im Laufe des Jahres signifikante Fortschritte erzielt und wird ohne Frage ein solides Fundament für die zukünftige Steigerung des Unternehmenswertes legen".

Die in den vergangenen 12 Monaten erzielten Meilensteine und Fortschritte:

- Wiederherstellung des Handels mit Stammaktien, was Liquidität und Wertschöpfung für alle unsere Aktionäre ohne Aktienkonsolidierung lieferte;

- Verfolgung einer Neuausrichtung, die Giyani zur Exploration und Entwicklung von Rohstoffen für den aufregenden Batterietechnologiesektor strategisch positioniert;

- Veränderungen im Board of Directors, um Unternehmensneuausrichtung zu reflektieren und zu unterstützen;

- Ernennung eines neuen CFO;

- Schuldenabtrag, Kapitalbeschaffung und erfolgreiche Reduktion der Gemeinkosten, was zur Stärkung der Bilanz führte;

- Strategische Allianzen mit Auftragnehmern wie z. B. BlackX für Investorkommunikation in Europa und Boswell für Dienstleistungen zur Projektleitung;

- Fortdauernder Besitz von über 17 Mio. Stammaktien der Canoe Mining Ventures, die ausreichendes nicht verwässerndes Kapital bieten könnten;

- Erhalt der Rock-Island-Lizenz, womit das Unternehmen eine 45-%- Beteiligung an strategischen Landflächen zur Goldexploration und Entwicklung kontrolliert;

- Neue Präsentation und Webseiten-Material können erwartet werden, das die Unternehmensneuausrichtung reflektieren wird.

Neuausrichtung zur Batterietechnologie:

Nach einer Anzahl erfolgloser Versuche zur Änderung unseres Geschäfts und um während dieser schwierigen Marktbedingungen einen Mehrwert zu schaffen, hat sich die Beharrlichkeit des Unternehmens bezahlt gemacht, indem es sich in die Ausgangsposition brachte, um sich als ein Rohstoffanbieter an dem schnell wachsenden Batterietechnologiesektor zu beteiligen.

Akquisitionen werden verfolgt, um die Kontrolle über eine Mehrheitsbeteiligung an einem riesigen Landpaket in Botswana zu erlangen, das neue Manganentdeckungen zusammen mit zwei ehemals produzierenden Manganbergwerken in Sambia anvisiert. Mangan ist ein wesentliches Element für die Energiespeicherung, was richtungsweisend für Giyanis zukünftige Projekte sein wird. Um Projekte in Afrika südlich der Sahara besser verfolgen zu können, hat sich Giyani mit Boswell Capital Partners zusammengeschlossen, die große Erfahrung mit der Ressourcenbewertung und Entwicklung neben Rohstoff-Brokering in Afrika besitzen.

Management- und Board-Zugänge:

Das Unternehmen machte im Laufe des Jahres eine Reihe von Änderungen im Board, um diese neue Initiative zu unterstützen. Die Ernennung von Herrn John Petersen verstärkte die Betreuung in diesem Sektor, während durch die Hinzunahme von Herrn Scott Breard unsere Marketingbemühungen stärken werden. Wir begrüßen ebenfalls Herrn Dan Crandall als neuen Chief Financial Officer in Giyanis Managementteam.

Kapitalbeschaffung:

Giyani hat erfolgreich eine nicht brokergeführte Privatplatzierung im Juni dieses Jahres durchgeführt und insgesamt 3.450.000 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben. Dies lieferte zu diesem Zeitpunkt das notwendige Kapital, um Geschäftschancen zu verfolgen.

Die mögliche Veräußerung von Giyanis Investitionen in Rock Island und Canoe Mining sowie der im ersten Quartal 2017 aggressiv angestrebte Einzug von über 1 Mio. Dollar an Geldmittel, die dem Unternehmen von Corridor Mining und Crystal Capital geschuldet werden, sind andere nicht verwässernde Finanzierungsmöglichkeiten, die Barmittel in die Unternehmenskasse einbringen können. Diese Geldmittel würden dann zum weiteren Schuldenabtrag, zur Akquisitionsfinanzierung und zur Unterstützung der laufenden Betriebskosten verwendet werden.

Giyani hat im Laufe des Jahres 2016 durch Aushandlung niedrigere Mieten für Büroräume und geringerer Kosten für andere Dienstleistungen, durch Reduzierung der Mitarbeiterzahl und Implementierung einer Outsourcing- Strategie für alle geologischen und betrieblichen Engagements ihre Gemeinkosten drastisch verringert. Die Zielsetzung ist Bewahrung eines niedrigen monatlichen Geldmittelverbrauchs, während dem Unternehmen weiterhin die Unterstützung und Fachkenntnisse zur Verfügung stehen, alle Explorationsanforderungen zu erfüllen. Im neuen Jahr wird eine weitere Reduzierung der Gemeinkosten durch eine geplante Dekotierung an der Johannesburg Stock Exchange im ersten Quartal 2017 erreicht, was unsere Betriebsausgaben beachtlich reduzieren und unsere Bemühungen zur Tilgung aller Schulden des Unternehmens erleichtern wird.

Ausblick auf 2017:

Die Erholung im Junior-Ressourcensektor im Laufe des Jahres 2016 führte zu einem positiven Wechsel bei der Stimmung der Investoren, zu Zugang zu neuem Kapital und zu höheren individuellen Aktienpreisen. Die Konjunkturlage scheint sich seit den Wahlen in den USA im November verbessert zu haben und der Markt-Optimismus gab der prognostizierten Nachfrage einen Anstoß, was wiederum zu höheren Rohstoffpreisen führt. Man erwartet, dass dieser Zustand dem Junior-Ressourcensektor ausreichend Rückenwind geben wird. Giyani ist in der Position, diese zyklische Umkehr in vollem Umfang zu nutzen und ist der Ansicht, dass das Schlimmste vorüber ist und eine der besten Zeiten für Investitionen in unseren Sektor in den Jahren 2017/2018 vor uns liegt.

Ich möchte mich bei jedem einzelnen unserer Aktionäre für ihre anhaltende Unterstützung von und Engagement in Giyani bedanken. Ich bin zuversichtlich, dass 2017 einen signifikanten Fortschritt bringen wird, um den Wert des Unternehmens weiter zu steigern und im Gegenzug alle unsere engagierten und loyalen Aktionäre zu belohnen.

Ich freue mich darauf, Sie über den neuesten Stand der Fortschritte zu informieren, die wir in 2017 machen werden.

Weitere Informationen und Unternehmensdokumente können Sie unter www.sedar.com und auf Giyanis Webseite www.giyanigold.com finden.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors der Giyani Gold Corp.

Duane Parnham Executive Chairman E-Mail: dparnham@giyanigold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

