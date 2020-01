DGAP-News: Gigaset bringt Cloud-basierten Anrufschutz in seine Festnetztelefone (deutsch)

Gigaset bringt Cloud-basierten Anrufschutz in seine Festnetztelefone

München, 21.01.2020

Unerwünschte Anrufe zuverlässig abgewehrt

Gigaset bringt Cloud-basierten Anrufschutz in seine Festnetztelefone

Smart Call Block ist der intelligente Schutz vor unerwünschten Anrufen. Das

neue CL690A SCB von Gigaset gleicht unbekannte Rufnummern automatisch mit

den Einträgen in der Online-Datenbank von tellows ab. Je nach Bewertung

bleibt das Telefon stumm oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen - eine

Weltneuheit in der Festnetztelefonie. Neben dem Premium-Anrufschutz Smart

Call Block kommt das Gigaset CL690A SCB mit einem 2,4 Zoll großen

Farbdisplay, einem großen Adressbuch für bis zu 400 Einträge, drei

integrierten Anrufbeantwortern und Zugriff auf alle Einträge von

dastelefonbuch.de über die Gigaset Cloud.

Das Telefon klingelt. Die Rufnummer im Display ist unbekannt. Ist es ein

Meinungsforschungsinstitut, das Call-Center des Mobilfunkanbieters oder

eines Gas- oder Stromlieferanten? Oder ist es doch nur ein guter Bekannter,

der eine neue Telefonnummer hat? 95 Prozent der Deutschen beurteilen

unaufgeforderte Werbeanrufe auf dem Festnetzanschluss als "eher

unerwünscht". Die Zahl der schriftlichen Beschwerden bei der

Bundesnetzagentur hat sich in den Jahren von 2016 bis 2018 mehr als

verdoppelt.1 "Vor allem älteren Menschen fällt es schwer, unerwünschte

Anrufer abzuwimmeln", sagt Ralf Schweitzer, Senior Product Manager bei

Gigaset. Diese Aufgabe übernimmt jetzt Smart Call Block, der weltweit erste

intelligente, Cloud-basierte Anrufschutz in einem Festnetztelefon.

Starke Partner: Gigaset und tellows

Über das Internet greift das Gigaset CL690A SCB auf das gesammelte Wissen in

der Datenbank von tellows zu. Jeden Tag ordnen hunderttausende Mitglieder

der Online-Community unbekannte Telefonnummern nach bestimmten Kriterien

ein. Zum Beispiel, ob es sich um den Anruf eines Call-Centers, eines

Meinungsforschungsinstituts oder um aggressive Werbung handelt. Sie bewerten

den Anruf als vertrauenswürdig, neutral, unerwünscht oder gefährlich und

können Zusatzinformationen zum Anrufer angeben, beispielsweise wenn ein

Unternehmen nach einer Vertragskündigung einen Kunden wieder für sich

gewinnen möchte. All diese Hinweise zeigt das Display des CL690A SCB, wenn

ein Anruf von einer unbekannten Nummer eingeht. So weiß der Angerufene, was

ihn erwartet, noch bevor er abhebt.

"Gemeinsam mit Gigaset bringen wir mit Smart Call Block einen nie

dagewesenen Mehrwert in ein Festnetztelefon", so Stefan Rick von tellows.

"Unsere Community hält die Einträge in der tellows Datenbank täglich

aktuell. Und die Nutzer des Gigaset CL690A SCB profitieren davon." Die

Community bewertet ausschließlich Rufnummern von allgemeinem Interesse, von

denen aus viele Menschen angerufen werden. Einzelne private Rufnummern sind

von den Bewertungen ausgeschlossen. Durch eine engmaschige Kontrolle

verhindert tellows die Manipulation von Telefonnummernbewertungen und

sichert damit eine gleichbleibend hohe Qualität des Service. Auf Basis der

Informationen von tellows lassen sich im Menü des Gigaset CL690A SCB

verschiedene Schutzmodi wählen - so bleibt das Telefon je nach Bewertung der

anrufenden Nummer stumm oder blockt den Anruf komplett und übermittelt ein

Besetztzeichen.

Das digitale Telefonbuch im Mobilteil

"Ist das CL690A SCB erst mal mit der Gigaset Cloud verbunden, sind die

Möglichkeiten fast unbegrenzt", erklärt Ralf Schweitzer. "Wir bieten über

das Gerät kostenlosen Zugriff auf alle Einträge aus dem digitalen

Verzeichnis von Das Telefonbuch - dank unserer Zusammenarbeit mit der DTM

Deutsche Tele Medien GmbH." Die DTM veröffentlicht in gemeinsamer

Herausgeber- und Verlegerschaft mit 41 Verlagen Das Telefonbuch.

Telefonnummern lassen sich über Ort, Namen, Vornamen und Straße suchen. Bei

aktivierter Funktion zeigt das Mobilteil so auch den Namen von Anrufern an,

die nicht im lokalen Adressbuch hinterlegt sind. Auch die Rückwärtssuche

durch Eingabe der Telefonnummer ist möglich. "Wir haben uns beim Smartphone

an so viele Komfort-Features gewöhnt. Am Mobiltelefon ist es für uns

selbstverständlich, eine Nummer zu suchen und dann gleich anzurufen. Wir

sehen keinen Grund, warum man beim Telefonieren über das Festnetz darauf

verzichten sollte." Über die Gigaset Cloud sind sogar weltweit kostenlose

Gespräche zwischen dem CL690A SCB und Gigaset GO-Telefonen möglich.

Schnurlose Festnetztelefonie auf der Höhe der Zeit

Alle Funktionen des CL690A SCB lassen sich bequem über das große,

übersichtliche Farbdisplay aufrufen. Das Mobilteil überzeugt mit brillanter

Klangqualität auch beim Freisprechen. Das Gerät im modernen, schlanken

Design bietet zahlreiche Personalisierungsoptionen mit eigenen Bildern und

Klingeltönen. Dank ECO DECT hat das Schnurlostelefon stets eine stabile

Verbindung zur Basis und sendet nur mit so viel Leistung wie nötig. Im

Standby-Betrieb ist es komplett strahlungsfrei und damit sehr

energieeffizient. Die drei integrierten Anrufbeantworter in der Basisstation

haben insgesamt eine üppige Aufnahmezeit von bis zu 55 Minuten und können

mit individuellen Ansagetexten besprochen werden.

Die Online-Services des Gigaset CL690A SCB setzen einen Internetanschluss

voraus. Das Gerät wird über die Gigaset Smart Home App für Android und iOS

mit der Gigaset Cloud verbunden. Die Nutzung des Smart Call Block-Service

ist für 12 Monate kostenlos und kann danach für 9,99 Euro pro Jahr im

Dauerabonnement gebucht werden. Das CL690A SCB ist ab Januar 2020 für 89,99

Euro (UVP) über den Gigaset Online-Shop, conrad und Amazon erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial für Pressezwecke zum neuen Gigaset CL690A SCB

ist hier abrufbar.

1 Quellen: Bundesnetzagentur, de.statista.com

Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der

Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei

DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa

900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender

Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein

umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home

Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und

mittelständische Unternehmen (KMU).

Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Blog | Xing |

LinkedIn

Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com

