DGAP-News: Giesecke+Devrient beschließt anteiligen Verkauf von Aktien in Höhe von 3,85% an der secunet Security Networks AG via Accelerated Bookbuilding zur Erhöhung des Streubesitzes (deutsch)

Giesecke+Devrient beschließt anteiligen Verkauf von Aktien in Höhe von 3,85% an der secunet Security Networks AG via Accelerated Bookbuilding zur Erhöhung des Streubesitzes

^

DGAP-News: Giesecke + Devrient GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

Giesecke+Devrient beschließt anteiligen Verkauf von Aktien in Höhe von 3,85%

an der secunet Security Networks AG via Accelerated Bookbuilding zur

Erhöhung des Streubesitzes

09.02.2021 / 17:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

München, 9. Februar 2021

Die Giesecke+Devrient GmbH, Hauptaktionärin der secunet Security Networks

AG, beabsichtigt, 250.000 Aktien an der secunet Security Networks AG

(ISIN DE0007276503), entsprechend 3,85 % des Grundkapitals, im Rahmen eines

"Accelerated Bookbuilding"-Verfahrens, beginnend unmittelbar nach

Veröffentlichung dieser Mitteilung, über M.M.Warburg & CO zu platzieren.

Der Verkauf der Aktien dient in erster Linie der Steigerung des

Streubesitzes und des Handelsvolumens der secunet Security Networks AG. Über

den geplanten Verkauf von Aktien an der secunet Security Networks AG hinaus

beabsichtigt die Giesecke+Devrient GmbH nicht, ihre Position als

Hauptaktionär mit einem Anteil von über 75% der secunet Security Networks AG

weiter zu reduzieren. Die secunet Security Networks AG bleibt für

Giesecke+Devrient eine zentrale Säule ihres Geschäftsmodells.

Über Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiger Konzern für

Sicherheitstechnologie mit Hauptsitz in München. Innovationen von G+D machen

das Leben von Milliarden von Menschen in der digitalen und physischen Welt

sicherer. In den Bereichen Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und Digitale

Infrastrukturen gehört G+D mit seinen Produkten und Lösungen zu den Markt-

und Technologieführern.

Das 1852 gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 mit

11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,45 Milliarden

Euro. G+D ist in 33 Ländern präsent. Zu den Kunden zählen unter anderem

Zentral- und Geschäftsbanken, Mobilfunkanbieter, Automobilhersteller,

Krankenkassen sowie Regierungen und Behörden. Weitere Informationen:

www.gi-de.com.

Kontakt:

Giesecke+Devrient GmbH

Sourour Stanke

Head of Corporate Communications and Government Relations

Tel.+49 89 4119-1166

E-Mail: sourour.stanke@gi-de.com

Giesecke+Devrient GmbH

Prinzregentenstr. 159

81677 Munich, Germany

---------------------------------------------------------------------------

09.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1167163 09.02.2021

°