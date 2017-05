DGAP-News: Gespräche zwischen Holmes Investment Properties PLC und Peak Resorts im fortgeschrittenen Stadium (deutsch)

Gespräche zwischen Holmes Investment Properties PLC und Peak Resorts im fortgeschrittenen Stadium

^ DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Gespräche zwischen Holmes Investment Properties PLC und Peak Resorts im fortgeschrittenen Stadium

24.05.2017 / 20:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Gespräche zwischen Holmes Investment Properties PLC und Peak Resorts im fortgeschrittenen Stadium

Holmes Investment Properties PLC freut sich, bekanntgeben zu können, dass sich ihre Gespräche über die Errichtung eines unserer ersten Abenteuerparks mit Peak Resorts, einem Freitzeitresort mit einem Wert von £400 Millionen in Derbyshire (England), in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.

Peak Resorts, das am Rand des Peak District National Park liegt, wurde zuerst durch Herrn David Cameron bekannt gemacht, als dieser Premierminister des Vereinigten Königreichs war. Das Projekt umfasst erstklassige Gastronomie- und Unterbringungsmöglichkeiten, eine Universität, Sportstätten und medizinische Versorgung und beinhaltet 600 Ferienwohnungen, 250 Waldhäuschen (,Woodland Lodges') und ein Hotel.

Jeder nach dem Konzept von Herrn David Lloyd entwickelte Abenteuerpark wird ausreichend Platz für In- und Outdooraktivitäten wie Trampolinspringen und Softplaylandschaften für Kinder bis 5 Jahren, Seilrutschen und unterhaltsame Outdooraktivitäten wie Minigolf sowie neue aufregende Aktivitäten bieten. Darüber hinaus wird es in den neuen Abenteuerparks üblicherweise in die Landschaft eingebettete Picknickbereiche mit Grillplätzen für ein großartiges Sommererlebnis geben.

Martin Helme, der CEO von Holmes Investment Properties, erklärte: "Wir freuen uns, Peak Resorts schon in einem frühen Stadium kontaktiert zu haben, so dass wir hoffentlich einen unserer ersten Abenteuerparks im Vereinigten Königreich in diesem Freitzeitresort errichten können. Die Baugenehmigung für das gesamte Projekt wurde schon erteilt, und die abschließenden Verhandlungen machen gute Fortschritte. Wir werden uns bald mit weiteren Entwicklungen in dieser Angelegenheit melden."

Kontakt:

Martin Helme, Chief Executive Officer +44 (0)7779 601541 oder +44 (0)203 709 7120 Martin@hip-prop.co.uk

Murray Harkin, The Lyndon Agency +44 (0)77852 54639 Murray@thelyndonagency.com

---------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC 53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

577497 24.05.2017

°