DGAP-News: Die Gesellschafter der DermaTools Biotech GmbH stellen die Weichen für die nächste Finanzierungsrunde und schaffen damit die Grundlage für die Weiterentwicklung von DermaPro (deutsch)

- Die Gesellschafter der DermaTools Biotech GmbH beschließen einstimmig drei Optionen zur weiteren Finanzierung der klinischen Entwicklungen

- Die drei vorgestellten Finanzierungsoptionen sollen parallel verhandelt und eine im 1.Quartal 2017 abgeschlossen werden

- Neuer medizinischer Vorstand der CytoTools AG bereitet neue klinische Strategie vor

Darmstadt, 12.01.2017 - Auf einer Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH haben die Gesellschafter einstimmig beschlossen, im 1. Quartal 2017 eine der drei vorgestellten Finanzierungsoptionen umzusetzen. Den Gesellschaftern wurden drei verschiedene Szenarien für die weitere Finanzierung und damit die Wiederholung der klinischen Studien vorgeschlagen. Eine der möglichen Varianten umfasst die Kapitalmaßnahmen (Wandelanleihe/Kapitalerhöhung), die auf der Hauptversammlung der CytoTools AG im August von den Aktionären beschlossen wurden. Zwei weitere Finanzierungsoptionen konzentrieren sich auf die DermaTools Biotech GmbH. Die Gesellschafter waren sich einig, dass, nachdem alle operativen Voraussetzungen für die klinischen Studien geschaffen wurden, jetzt zeitnah eine Finanzierungslösung umgesetzt werden soll.

Die DermaTools Biotech GmbH wird nach erfolgreicher Finanzierung die klinischen Entwicklungen des Hauptproduktes DermaPro(R) weiter vorantreiben. Hierzu wird gerade vom neuen medizinischen Vorstand der CytoTools, Dr. Wilfried Hauke, ein Konzept entwickelt, das im Wesentlichen auf den bisherigen gewonnenen Daten aufbaut. Details zu diesem Konzept werden noch im Januar 2017 von der CytoTools AG vorgestellt.

Nach erfolgreicher Umsetzung des Finanzierungskonzeptes wird eine Wiederaufnahme der abschließenden klinischen Studien starten; die notwendigen vorbereitenden Arbeiten in der Herstellung, der klinischen Planung einschließlich aller regulatorischer Vorgaben sind weitestgehend abgeschlossen.

Herr Dr. Freyberg, der zuständige Vorstandsvorsitzende, kommentiert: " Wir sind jetzt dabei die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme der klinischen Studien in Europa zu schaffen. Wir hoffen, dass eines der Finanzierungskonzepte schnell umgesetzt werden kann, damit wir nicht weitere wertvolle Zeit bis zur Vermarktung verlieren. Hierbei wird die neue klinische Strategie eine Schlüsselrolle spielen, die Herr Dr. Hauke in wenigen Wochen präsentieren wird. "

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: ca. 57 % an der DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 42 % an der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs). Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form weltweiter exklusiver Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden.

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG

