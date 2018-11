DGAP-News: Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (nicht testiert und nach HGB) (deutsch)

Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (nicht testiert und nach HGB)

^

Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nach dem dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2018 (nicht testiert und nach HGB)

15.11.2018 / 21:00

Sindelfingen, den 15. November 2018

Corporate News

Die SM Wirtschaftsberatungs AG weist zum 30.09.2018 mit einem Gewinn aus der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,23 Mio. Euro (Vorjahresperiode

0,73 Mio. Euro) die in dieser Höhe auch erwartete Gewinnsteigerung aus. Die

Netto-Kaltmieterlöse lagen mit TEUR 552 in etwa im Bereich der

Vergleichsperiode des Vorjahres (TEUR 566). Dies gilt auch für die

Hausbewirtschaftungskosten, die nun leicht auf TEUR 125 nach TEUR 120

zulegten.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erreichten zum 30.09.2018 TEUR 716 nach

TEUR 865 in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat ihre bereits guten

Eigenkapitalkennziffern im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres

nochmals verbessert. So erreicht die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme

zum 30.09.2018 inzwischen 50,5 % (31.12.2017 43,6 %).

Die mehrheitlich der SM Wirtschaftsberatungs AG gehörende SM Beteiligungs AG

weist nach drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018 einen Gewinn aus der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 152 (Vorjahresperiode TEUR

258) aus. Die Geschäftszahlen der SM Beteiligungs AG werden erst auf der

Ebene der gemeinsamen Konzernmuttergesellschaft RCM Beteiligungs AG

konsolidiert und sind in den vorgenannten Geschäftsergebnissen der SM

Wirtschaftsberatungs AG noch nicht enthalten. Die Hauptversammlung der SM

Beteiligungs AG hat, nachdem die Gesellschaft ihren Immobilienbestand nun

sukzessive bis auf ein letzte in Erfurt gelegene Immobilie veräußert hat,

die Auflösung der SM Beteiligungs AG zum 1.1.2019 beschlossen.

Der am heutigen Tage bereits gemeldete Verkauf des Wohn- und

Geschäftshauskomplexes unterstreicht die konzernweite Strategie der

Gesellschaft, das inzwischen erreichte Preisniveau am Immobilienmarkt nun

auch konsequent zu Gewinnmitnahmen zu nutzen. Angesichts des hierfür

attraktiven Umfelds ist die SM Wirtschaftsberatungs AG bei sich bietenden

Verkaufsgelegenheiten auch weiterhin zu Gewinnmitnahmen auf ihr

Immobilienportfolio bereit. Entsprechend der gesamten Konzernstrategie

akzeptiert die Gesellschaft dabei eine zwischenzeitliche Reduzierung ihres

Sollmietenaufkommens, die dafür parallel auch mit der Aufdeckung inzwischen

gelegter stiller Reserven verbunden ist. Bei den vorzunehmenden

Neuinvestitionen sieht die Gesellschaft angesichts des aktuellen

Immobilienpreisniveaus keinen Handlungsdruck und wird auch weiterhin vor

allem sich bietende Opportunitäten nutzen.

Angesichts des heute gemeldeten Immobilienverkaufs, durch den im

Geschäftsjahr 2019 ein erheblicher einmaliger Gewinnbeitrag erwartet wird,

blickt die SM Wirtschaftsberatungs AG wie bereits mitgeteilt auf einen

erfreulichen Verlauf des Geschäftsjahres 2019 mit einem erneut steigenden

Gesamtjahresgewinn voraus. Wieweit dabei der Gewinn des laufenden

Geschäftsjahres übertroffen wird, wird insbesondere auch davon abhängen, in

welchem Umfang die Gesellschaft stille Reserven durch den Verkauf von

Immobilien aufdecken wird.

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die

Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen

Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities

Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft

werden.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

reinhard.voss@smw-ag.de

Unternehmenskontakt:

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

Impressum

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Peter Steinbrenner

°