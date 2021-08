DGAP-News: Gerry Weber International AG: Hauptversammlung der GERRY WEBER International AG: Angelika Schindler-Obenhaus nun offiziell im Amt der CEO (deutsch)

Gerry Weber International AG: Hauptversammlung der GERRY WEBER International AG: Angelika Schindler-Obenhaus nun offiziell im Amt der CEO

^

Personalie/Hauptversammlung

Gerry Weber International AG: Hauptversammlung der GERRY WEBER International

AG: Angelika Schindler-Obenhaus nun offiziell im Amt der CEO

20.08.2021 / 11:14

Hauptversammlung der GERRY WEBER International AG: Angelika

Schindler-Obenhaus nun offiziell im Amt der CEO

- Vorstand nun als Doppelspitze mit Angelika Schindler-Obenhaus und Florian

Frank, Alexander Gedat planmäßig zurück im Aufsichtsrat

- Vier neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt

- 97,7 Prozent der Aktionäre anwesend

- Sämtliche Beschlussvorschläge mit Zustimmung von fast 100 Prozent

angenommen

Halle/Westfalen, 20.08.2021 - Mit Ablauf der gestrigen Hauptversammlung der

GERRY WEBER International AG ist Angelika Schindler-Obenhaus (58) nunmehr

als CEO bestellt. Bereits in seiner Sitzung vom 25. März 2021 hatte der

Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG die bisherige Chief Operating

Officer (COO) mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021

der Gesellschaft zur Vorstandsvorsitzenden berufen. Angelika

Schindler-Obenhaus tritt die Nachfolge von Alexander Gedat (57) an, der

diese Funktion im Februar 2020 interimistisch übernommen hatte. Angelika

Schindler-Obenhaus ist seit August 2020 Mitglied des Vorstands der GERRY

WEBER International AG und bildet nun gemeinsam mit Chief Financial Officer

(CFO) Florian Frank (48) eine Doppelspitze. In der Funktion als COO

verantwortete sie bereits die Bereiche Design, Produktion, Beschaffung und

Marketing/Kommunikation, von Alexander Gedat übernimmt sie nun auch den

Vertrieb. Florian Frank verantwortet als CFO die Bereiche Finanzen &

Controlling, Human Ressources, IT, Corporate Sourcing, Distribution Center &

Outbound Logistik und Capital Markets & Investor Relations.

Der Aufsichtsrat hat Angelika Schindler-Obenhaus, die den Vorstandsvorsitz

der GERRY WEBER International AG als erste Frau besetzt und seit fast 40

Jahren in der Modebranche tätig ist, für die Dauer von drei Jahren bestellt.

"Nachdem ich im August 2020 zum Vorstandsmitglied der GERRY WEBER

International AG berufen wurde, freue ich mich jetzt sehr darauf, den

Vorstandsvorsitz zu übernehmen. Alexander Gedat war ein großartiger

Vorgänger und hat GERRY WEBER sicher durch die Coronapandemie manövriert.

Alexander Gedat und Florian Frank konnten mit der erneuten Restrukturierung

im Juni 2020 eine gute Basis schaffen, auf der wir gemeinsam mit der neuen

Strategie für unsere drei Marken GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON aufsetzen

konnten. Dabei haben wir immer wieder von Alexander Gedats großem

Erfahrungsschatz und auch seiner sehr menschlichen Art profitieren können.

Florian Frank und ich haben nun mit einer bereinigten Kostenstruktur,

optimierten Prozessen und der Strategie bis 2023 eine Ausgangssituation, aus

der heraus wir #wearegerry gemeinsam mit unseren Teams weiterentwickeln

können."

Alexander Gedat ist in der Hauptversammlung nach 18-monatiger Amtszeit als

Interims-CEO erneut in den Aufsichtsrat gewählt worden und strebt an, in der

kommenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung zum Vorsitzenden gewählt zu

werden. Zwischenzeitlich hatte Dr. Tobias Moser (39) den

Aufsichtsratsvorsitz übernommen, er hat sich nicht zur Wiederwahl gestellt

und ist mit der gestrigen Hauptversammlung aus dem Gremium ausgeschieden.

"Zu seiner Wahl in den Aufsichtsrat gratuliere ich Alexander Gedat sehr

herzlich! Gemeinsam mit Florian Frank hat er mit einer erneuten

Restrukturierung in kürzester Zeit die Existenz von GERRY WEBER gleich zu

Beginn der Pandemie sichern können. Als Dreierspitze mit Angelika

Schindler-Obenhaus gelang es dann, eine wegweisende Strategie zu erarbeiten,

die bereits erste Früchte trägt", so Dr. Tobias Moser. "Dafür gilt allen

mein ausdrücklicher Dank. Da ich mich verstärkt dem Ausbau meiner neuen

Kanzlei DMR Legal widmen möchte, verabschiede ich mich aus dem Aufsichtsrat,

dem ich seit Dezember 2019 angehört habe. Gleichwohl bleibe ich GERRY WEBER

freundschaftlich verbunden."

Eine spannende und auch herausfordernde Zeit seien die von der

Coronapandemie geprägten anderthalb Jahre seiner Amtszeit als CEO gewesen,

in der man den Fortbestand von GERRY WEBER habe sichern können, resümiert

Alexander Gedat seine Zeit als Vorstandsvorsitzender. "Wir haben mit unseren

Führungskräften sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine

Grundlage geschaffen, auf der eine erfolgreiche Zukunft gestaltet werden

kann. Für die bereichernde Zusammenarbeit, das Vertrauen und die Kooperation

bedanke ich mich ausdrücklich bei Angelika Schindler-Obenhaus und Florian

Frank sowie dem gesamten Aufsichtsrat." Sein Dank gelte außerdem den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - sie repräsentierten die

GERRY-WEBER-Gruppe und träten jeden Tag für den Erfolg des Unternehmens ein.

"Ich glaube sehr an eine erfolgreiche Zukunft der GERRY-WEBER-Gruppe", so

Alexander Gedat.

Aufgrund der Einleitung des Statusverfahrens nach § 97 AktG durch den

Vorstand am 16. März 2021 erloschen mit der Beendigung der Hauptversammlung

am 19. August 2021 sämtliche Ämter der bisherigen Mitglieder des

Aufsichtsrats. Durch die Hauptversammlung wurden Alexander Gedat sowie

Sanjay Sharma (Director / Chief Operating Officer bei der Intergenic

Limited, London) als Mitglieder gewählt. Gewählt worden sind außerdem

Christina Käßhöfer (Marketing-Expertin) und Norbert Steinke

(Retail-Experte), deren Bestellung erst mit der Eintragung der

Satzungsänderung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats aus sechs

Mitgliedern wirksam wird. Die Wahl der Arbeitnehmer*innenvertretenden wird

zeitnah eingeleitet. Für die Zeit bis zum Abschluss des Wahlverfahrens der

Arbeitnehmer*innenvertretenden wird der Vorstand die gerichtliche Bestellung

von Klaus Lippert (Teamleitung Vertrieb Inland Innendienst) und, nach

Wirksamwerden der vorgenannten Satzungsänderung, von Antje Finke (Quality

Testing Fabrics) als Arbeitnehmer*innenvertretende beantragen, die auch

bisher als Aufsichtsratsmitglieder für die Arbeitnehmer*innenseite

fungierten.

Ausgeschieden sind neben Dr. Tobias Moser (Rechtsanwalt) Dagmar Heuer

(Unternehmensberaterin), Milan Lazovic (Senior Analyst, Whitebox Advisors

London LLP) und Benjamin Noisser (Portfolio Manager, Robus Capital

Management Ltd.) sowie auf Arbeitnehmer*innenseite Manfred Menningen (IG

Metall), Barbara Jentgens (IG Metall), Gökay Bostanci (Director Shared

Services & PMO) sowie Kirstin Meese (Freigestellte Betriebsrätin).

Insgesamt waren bei der ersten virtuellen Hauptversammlung rund 97,7 % des

Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Die Aktionäre stimmten mit fast 100

prozentiger Zustimmung für sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Punkte

der Tagesordnung.

Detaillierte Informationen zu den Ergebnissen der Hauptversammlung sind auf

der Unternehmenswebsite abrufbar:

https://ir.gerryweber.com/websites/gerryweber/German/6000/hauptversammlung.html

Über die GERRY-WEBER-Gruppe

Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist eines der

größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt

weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in 59 Ländern.

Zur GERRY-WEBER-Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die

jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende

Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com

Pressekontakt

Kristina Schütze

Head of Corporate Communications / Pressesprecherin

Tel: +49 5201 185 320

Mobil: +49 172 577 5436

Mail: kristina.schuetze@gerryweber.com

Kontakt Investor Relations

Dr. Andrea Rolvering

Investor Relations

Mobil: +49 157 57103411

Mail: andrea.rolvering@gerryweber.com

°