DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr (deutsch)

+++ Pressemitteilung +++

German Startups Group - Deutliches Umsatzwachstum

im ersten Halbjahr erwartet

- Verlängerung der Frist des laufenden Aktienrückkaufprogramms

Berlin, 14. Juni 2019 - Die German Startups Group, ein führender

Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 150

Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, erwartet bei ihrer voll konsolidierten

Mehrheitsbeteiligung, der Exozet-Gruppe, und damit auch für die eigene

Gewinn-und Verlustrechnung für das erste Halbjahr 2019 ein deutliches

Umsatzwachstum um mehr als 30% vs. 1H18. Die Auftragslage für das zweite

Halbjahr ist ebenfalls sehr gut. Die German Startups Group hatte sich vor

allem in den Jahren 2014 - 2015 in verschiedenen Tranchen an der

Exozet-Gruppe beteiligt, die seither deutlich gewachsen ist. Wie bereits in

2018 gemeldet, zieht die German Startups Group weiterhin eine Veräußerung

ihres 50,7%igen Anteils an Exozet in 2019 in Erwägung, hat aber noch

keinerlei Beschlüsse dazu gefasst. Die Geschäftsführung der German Startups

Group rechnet unverändert und angesichts der sehr guten Geschäftsentwicklung

zunehmend damit, dass der dabei zu erzielende Verkaufserlös deutlich über

den Anschaffungskosten und dem Buchwert der Beteiligung läge. Ein

Gesellschafterwechsel bzgl. des Anteils der German Startups Group hätte

keinerlei Auswirkungen auf die Mitarbeiter, Kunden und Projekte der Exozet.

Die Aktionäre der German Startups Group haben von dem von der Gesellschaft

am 22.05. ausgesprochenen öffentlichen Aktienrückkaufangebot bislang nur

zögerlich Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft verlängert die Frist zur

Annahme ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots deshalb bis zum 8.07.19

12:00 Uhr MEZ.

Investor Relations Kontakt

German Startups Group

Marcel Doeppes

ir@german-startups.com

www.german-startups.com

German Startups Group - Wir lieben Startups!

Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender Venture

Capital-Anbieter in Deutschland und zugleich Digitalagentur mit 150

Mitarbeitern mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende

Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und

Minderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus

liegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oder

Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe

Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die

unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme der

Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein

diversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut und

sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in

Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Daneben betreibt

die Gesellschaft mit der G|S Market(TM) ihrer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft German Startups Market GmbH seit Juni 2018 eine

Sekundärmarktplattform für die Assetklasse . Ihre mehrheitliche Beteiligung

German Startups Asset Management GmbH wird künftig neuartige, eigene

VC-Fonds auflegen und auf G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften

("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern in Form von gepoolten

Investments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zu

ermöglichen.

Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/.

---------------------------------------------------------------------------

14.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

°