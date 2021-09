DGAP-News: GeoPost/DPDgroup investiert als Cornerstone Investor 90 Millionen Euro in geplantem Börsengang von trans-o-flex (deutsch)

GeoPost/DPDgroup investiert als Cornerstone Investor 90 Millionen Euro in geplantem Börsengang von trans-o-flex

- GeoPost/DPDgroup, das größte Paketdienst-Netzwerk in Europa, und

trans-o-flex, der bekannte deutsche Experte für aktiv temperaturgeführte

Transporte für die Healthcare-Industrie, kündigen Ankerinvestment an

- GeoPost/DPDgroup hat die Absicht bekannt gegeben, ein Cornerstone

Investment von 90 Millionen Euro im Rahmen des geplanten Börsengangs von

trans-o-flex zu tätigen

Weinheim, 28. September 2021. trans-o-flex GmbH & Co. KGaA hat heute

angekündigt, dass das Unternehmen gemeinsam mit den bestehenden Aktionären

einem Cornerstone Investment von GeoPost/DPDgroup zugestimmt hat.

GeoPost/DPDgroup beabsichtigt, für 90 Millionen Euro einen Anteil an

trans-o-flex zu erwerben. GeoPost/DPDgroup plant, die Investition zum

Emissionspreis zu tätigen und hat zugestimmt, entlang der gesamten

IPO-Preisspanne, die voraussichtlich in den kommenden Tagen veröffentlicht

wird, zu investieren. Die Vereinbarung zwischen trans-o-flex und seinen

bestehenden Aktionären und der GeoPost/DPDgroup berechtigt die Geopost Group

zudem, ein Mitglied des Aufsichtsrats von trans-o-flex zu stellen, um das

langfristige Interesse am Unternehmen zu unterstreichen.

Wolfgang Albeck, CEO von trans-o-flex: "Wir freuen uns sehr über die heutige

Ankündigung und würden die GeoPost/DPDgroup als zukünftigen Aktionär

willkommen heißen. Wir werden unsere Wachstumsstrategie weiterverfolgen, für

die sich dadurch, aus meiner Sicht viele Gelegenheiten ergeben, die

nationale und europäische Expansion von trans-o-flex zu beschleunigen. Bei

trans-o-flex und GeoPost/DPDgroup gibt es zahlreiche ergänzende Fähigkeiten

und Infrastrukturen, die eine Zusammenarbeit ermöglichen. Wir freuen uns

darauf, diese Möglichkeiten mit GeoPost/DPDgroup erschließen und entwickeln

zu können."

Boris Winkelmann, CEO der GeoPost/DPDgroup: "trans-o-flex genießt unseren

höchsten Respekt als einer der wichtigsten Akteure in der aktiv

temperaturgeführten Logistik in Deutschland. Wir glauben, dass die starke

Expertise von trans-o-flex für Speziallogistik-Lösungen, das einzigartige

Geschäftsmodell, die starke Erfolgsgeschichte und ein klarer Weg für ein

beschleunigtes Wachstum eine hervorragende Kombination sind. Das Investment

ist Teil unserer Strategie 2025 "Together and beyond" und spiegelt unser

Ziel, unsere Position im europäischen Markt für Healthcare-Logistik zu

stärken, wider. Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit und sehen

viele Möglichkeiten, die Expansion von trans-o-flex über Deutschland hinaus

zu unterstützen."

trans-o-flex hat am 17. September 2021 die beabsichtigte Notierung der

Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse im vierten

Quartal 2021 angekündigt.

Medien Kontakt:

Sabine Kolaric

Public Relations, trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA

Telefon: +49 6201 988 134

E-Mail: pr@tof.de

Christoph Erhard

Kekst CNC

Telefon: +49 173 530 9425

E-Mail: Christoph.Erhard@kekstcnc.com

Über trans-o-flex

Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen

Healthcare, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige,

sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, in denen Waren

bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert

und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend

in Deutschland und Österreich befördert werden. Diese EU-GDP erfordern

höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und

Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren. International

arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik)

und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und

Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert

zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und

Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne

Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung und Direktfahrten. Das Angebot

wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle

Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln.

Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis

Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die

insgesamt 1.954 Mitarbeiter (VZÄ Ende 2020) beschäftigen, belief sich 2020

auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.trans-o-flex.com

Informationen zu finanziellen Begriffen

Bereinigtes EBITDA wird berechnet als EBITDA ausschließlich der Auswirkungen

wesentlicher Ertrags- und Aufwandsposten, die sich auf die Vergleichbarkeit

auswirken könnten, wie z. B. besondere einmalige Ereignisse.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das geplante Angebot und die

geplante Börsennotierung der Aktien der trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA

(das "Unternehmen") an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere des Unternehmens sollte nur auf Grundlage des

Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

veröffentlicht werden und bei dem Unternehmen, Hertzstr. 10, 69469 Weinheim,

Deutschland, oder auf der Website des Unternehmens kostenfrei erhältlich

sein.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein

Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in

der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf

vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder der

Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich

unzulässig wäre.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer

Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt

Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung

stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen

Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der

Registrierungspflicht des U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act")

registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb

Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte

Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der

EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung").

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um qualifizierte

Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit dieser

durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geltenden

Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, (i)

die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der

Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der

jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende

Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder

Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von

Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a)

bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung

anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und

jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher

Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird

nur mit Relevanten Personen eingegangen. Eine Person, die keine Relevante

Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf

dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen". In die

Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der

Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",

"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",

"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder

"abzielen" (einschließlich deren negativer Formulierungen oder anderer

Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art

nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten

verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,

die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten

können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen

in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft

gerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden

Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die

oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden,

dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen

realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder das

Unternehmen noch die J.P. Morgan AG, die Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

die Jefferies GmbH oder die UniCredit Bank AG (zusammen die

"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die

Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, zu

prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in

der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,

noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller

Informationen, die zur Bewertung des Unternehmens und/oder seiner Finanzlage

erforderlich sind. Die Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung sind

ungeprüft und bestimmte Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätze)

wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Bestimmte

Daten zur Marktposition, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind,

stammen aus Drittquellen. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen

Dritter wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus

Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für

die Angemessenheit, Qualität, Richtigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder

Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen

sowie die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner

unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und

können ohne Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnt das

Unternehmen ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf

diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese

Daten gesetzt werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für das Unternehmen und die

veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit

dem geplanten IPO. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen

Kunden in Bezug auf den geplanten IPO ansehen und übernehmen für keine

anderen Personen außer dem Unternehmen und den veräußernden Aktionären die

Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes,

für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser

Pressemitteilung oder sonstige in dieser Pressemitteilung genannte

Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit dem geplanten IPO können die Konsortialbanken und deren

jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des geplanten IPO

angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler übernehmen und diese

Aktien und andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit verbundene

Investments in Zusammenhang mit dem geplanten IPO oder mit einer anderen

Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen,

verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und

deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich

Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer

die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils

Aktien an dem Unternehmen erwerben, halten oder veräußern können. Die

Konsortialbanken beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser

Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer

diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der

Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen

keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den

Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser

Pressemitteilung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Pressemiteilung)

oder sonstiger Informationen, die sich auf das Unternehmen beziehen, -

unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich

oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese

übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige

Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser

Pressemitteilung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang

damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder

konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER

PRESSEMITTEILUNG IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER

GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

