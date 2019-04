DGAP-News: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

EQS Group-News: Polyphor AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

12.04.2019 / 17:45

Allschwil, 12. April 2019

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionäre der Polyphor AG (SIX: POLN) haben heute an der 22. ordentliche

Generalversammlung in Basel allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.





An der Generalversammlung nahmen 62 Aktionäre teil. Insgesamt waren 50% des

Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, Argeris N. Karabelas, Kuno Sommer,

Bernard Bollag, Silvio Inderbitzin, Jean-Pierre Obrecht, Andreas Wallnöfer

und Frank T. Weber, wurden für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Zudem

wurde Argeris N. Karabelas als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

Die Aktionäre genehmigten ausserdem den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung

für den Verwaltungsrat und den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die

Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019. Darüber hinaus

stimmten die Aktionäre der Erhöhung des bedingten Kapitals für

Personalvorsorgeeinrichtungen zu.

Für weitere Informationen:

Investoren:

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

Email: IR@polyphor.com

Medien:

Alexandre Müller

Dynamics Group AG

Tel: +41 43 268 32 31

Email: amu@dynamicsgroup.ch

About Polyphor

Polyphor ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika und immuno-onkologischen

Wirkstoffen konzentriert. Es hat die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting

Antibiotics) entdeckt und entwickelt. Die OMPTA sind potenziell die erste

neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren,

welche die Phase III der klinischen Entwicklung erreicht hat. Das

Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der

Phase III Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als

kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Zudem entwickelt Polyphor eine

Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis seiner

OMPTA-Plattform. Ausserdem entwickelt das Unternehmen einen

Immuno-onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich in der

Startphase einer Phase III Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten

mit fortgeschrittenem Brustkrebs befindet. Zudem wird parallel dazu das

Potenzial weiterer Kombinationsmöglichkeiten und Indikationen untersucht.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Polyphor AG

Hegenheimermattweg 125

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon: +41 61 567 1600

Fax: +41 61 567 1601

E-Mail: info@polyphor.com

Internet: www.polyphor.com

ISIN: CH0106213793

Börsen: SIX Swiss Exchange

