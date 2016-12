DGAP-News: Generalversammlung der Highlight Communications AG (deutsch)

Generalversammlung der Highlight Communications AG

DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Generalversammlung der Highlight Communications AG

30.12.2016 / 22:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die ordentliche Generalversammlung 2016 der Highlight Communications AG wählt den Verwaltungsrat gemäss dessen Anträgen. Die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2015, die Entlastung für Dieter Hahn sowie seine Wiederwahl und die Wahl weiterer Verwaltungsräte lehnen die Aktionäre ab. Auch die Aktionärsanträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung und die Durchführung einer Sonderprüfung werden abgelehnt.

Die an der Frankfurter Börse kotierte schweizerische Highlight Communications AG (HLG; WKN 920 299) mit Sitz in Pratteln hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Bernhard Burgener wurde als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden René Camenzind, Martin Hellstern und Peter von Büren für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt. Das bisherige Mitglied Dieter Hahn wurde wie vom Verwaltungsrat beantragt nicht wieder gewählt, ebenso wie vier weitere von einem einzelnen Aktionär an der Versammlung vorgeschlagene Kandidaten nicht gewählt wurden. Nach kritischen Aktionärsvoten zu möglichen Insidergeschäften von Dieter Hahn wurde diesem zudem die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 mit grossem Mehr verweigert.

Den Antrag des Verwaltungsrats, eine Dividende ohne Verrechnungssteuerabzug von CHF 0.20 pro dividendenberechtigter Inhaberaktie zu je CHF 1.00 Nennwert auszuschütten, lehnten die Aktionäre ab. Damit wird für das Geschäftsjahr 2015 keine Dividende an die Aktionäre der Highlight Communications AG ausbezahlt. Die Generalversammlung folgte mit diesem Entscheid einem Vorschlag von Aktionären, welche die Kapitalkraft des Unternehmens weiter stärken wollen.

Schliesslich lehnte die Generalversammlung auch die von einem einzelnen Aktionär eingebrachten Anträge auf Durchführung einer Sonderprüfung sowie einer ausserordentlichen Generalversammlung deutlich ab.

Sämtliche weiteren Anträge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt.

Für weitere Informationen:

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 Email: ir@hlcom.ch

---------------------------------------------------------------------------

30.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

533507 30.12.2016