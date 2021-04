DGAP-News: Gemeinsames Engagement für armutsbetroffene Menschen in der Region (deutsch)

Gemeinsames Engagement für armutsbetroffene Menschen in der Region

^

EQS Group-News: Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Gemeinsames Engagement für armutsbetroffene Menschen in der Region

12.04.2021 / 08:30

---------------------------------------------------------------------------

If the email looks unformatted, please use this alternative link

[IMAGE]

Medienmitteilung der BLKB

Liestal, 12. April 2021

Die BLKB nimmt ihre Verantwortung für die Menschen in der Region wahr und

leistet einen Beitrag zur Unterstützung von Personen und Familien, die von

Armut betroffen sind.



Die Corona-Pandemie hat zu einer Verschärfung der

Situation geführt, wie die signifikante Zunahme an Beratungen und

Unterstützungsanfragen bei der Caritas beider Basel seit dem Jahr 2020

zeigt. Bei einer Spendenaktion unter den Mitarbeitenden der BLKB und einem

zusätzlichen Beitrag der Bank sind rund 160'000 Franken zusammengekommen,

die vollumfänglich der Caritas beider Basel zukommen und für Direkthilfe,

Beratungsleistungen und Infrastruktur eingesetzt werden. «Mit unserer Aktion

möchten wir ein Zeichen geben und betroffenen Menschen den Zugang zum

Unterstützungsangebot der Caritas erleichtern», sagt Alexandra Lau,

Geschäftsbereichsleiterin Strategie & Marktleistungen stellvertretend für

die Mitarbeitenden der BLKB.

Beratungsdienstleistungen durch Caritas ab dem 13. April 2021

Domenico Sposato, Geschäftsleiter von Caritas beider Basel, sagt dazu: «Ich

bin sehr glücklich, dass die Kantonalbank dieses zukunftsorientierte Projekt

möglich macht. Dank der BLKB kann die Caritas beider Basel erstmals

Beratungen im Baselbiet anbieten.» In den Beratungen der Caritas geht es um

Themen wie das Erstellen eines Haushaltbudgets, die Unterstützung beim

Stellen von Anträgen und bei Behördengängen oder um Überbrückungszahlungen.

Die Beratungen sind kostenlos. Termine können über www.caritas-beratung.ch

gebucht werden. Für die Beratungsleistungen stellt die BLKB der Caritas

Räumlichkeiten zur Verfügung: Direkt in den Niederlassungen der BLKB in

Lausen (Grammontstrasse 1) und Münchenstein (Stöckackerstrasse 6) wird

jeweils an einem Nachmittag pro Woche ein Sozialarbeiter von Caritas beider

Basel Menschen beraten, die im Kanton Basel-Landschaft wohnen und von Armut

betroffen sind. Domenico Sposato fügt an: «Dass sich die BLKB derart

verbindlich und wirkungsvoll in die Armutsthematik einbringt, ist ein

unmissverständliches Signal: Man muss etwas tun - und man kann etwas tun.»

Caritas beider Basel: Wir sind ein kleines, eigenständiges Hilfswerk, das

sich auf vielfältige Weise für die Belange armutsbetroffener und

armutsgefährdeter Menschen in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt

einsetzt. www.caritas-beider-basel.ch

BLKB: Wir sind die zukunftsorientierte Bank der Schweiz. Wir machen uns

stark für eine nachhaltige Entwicklung für alle. Wir übernehmen

Verantwortung für die Menschen, die uns vertrauen, für die Gesellschaft, in

der wir leben und für die Umwelt, die uns das Leben ermöglicht. www.blkb.ch

Für Rückfragen:

Domenico Sposato, Geschäftsleiter Caritas beider Basel

Telefon: +41 61 691 55 55 | 079 306 74 83; E-Mail:

dsposato@caritas-beider-basel.ch

Simona Sigrist, Media Relations BLKB

Telefon +41 61 925 93 32; E-Mail: medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien.

Medienmitteilung (PDF)

Mit über 680 Mitarbeitenden, 25 Niederlassungen inklusive einer Mobilen Bank

und einer Bilanzsumme von rund 27 Milliarden Franken ist die

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und

eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Sie hat eine klare Meinung

zu dem, «was morgen zählt». Damit sind Themen gemeint, die die Kompetenzen

der BLKB bei der Beratung ihrer Kunden über alle Lebensereignisse hinweg

betreffen. Die Strategie der BLKB umfasst drei Pfeiler: das Kerngeschäft mit

den Segmenten Privat- und Unternehmenskunden in der Region, Innovation und

Unternehmensentwicklung sowie das ergänzende Geschäft mit sehr vermögenden

Privatkunden, Grossfirmen und externen Vermögensverwaltern. Nachhaltigkeit

ist Teil des Selbstverständnisses der Bank und liegt im Kern ihres

gesetzlich verankerten Auftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein

ganzheitliches und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit und

subsummiert ihr nachhaltiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln

unter dem Begriff Zukunftsorientierung. Als zukunftsorientierte Bank der

Region und als nachhaltige Finanzdienstleisterin legt die BLKB Wert auf eine

integre und weitsichtige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, auf einen

ökologisch verantwortungsvollen Bankbetrieb, auf eine motivierende

Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden und eine vorausblickende

Grundhaltung in der Bank. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt

ist börsenkotiert und zu 74 Prozent im Besitz des Kanton Basel-Landschaft,

bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die

Verbindlichkeiten der Bank haftet. Mit einem AA-Rating mit Ausblick «stabil»

von Standard & Poor's gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken

in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist sie mit einem

Ertrags-Kostenverhältnis von 50% eines der effizientesten Finanzinstitute

der Schweiz.

Folgen Sie der BLKB auf: LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Facebook Facebook

Instagram Instagram Blog Blog

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Basellandschaftliche Kantonalbank

Rheinstrasse 7

4410 Liestal

Schweiz

Telefon: +41 61 925 93 32

E-Mail: investoren@blkb.ch

Internet: https://www.blkb.ch

ISIN: CH0001473559

Valorennummer: BLKB

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1183256

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1183256 12.04.2021

°