DGAP-News: Gateway Real Estate AG verkauft Bestandsimmobilien-Portfolio (deutsch)

19.08.2019 / 15:33

Corporate News

Gateway Real Estate AG verkauft Bestandsimmobilien-Portfolio

- Verkauf von 21 Gewerbeimmobilien aus dem Bestand

- Kaufpreis von 242 Millionen Euro

- Verkaufserlös beschleunigt Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie

Frankfurt, 19. August 2019. Die Gateway Real Estate AG (WKN: A0JJTG / ISIN:

DE000A0JJJTG7), einer der führenden Entwickler im deutschen Immobilienmarkt,

hat ein Bestandsportfolio aus 21 Gewerbe- und Einzelhandelsliegenschaften

veräußert. Käufer des Portfolios ist ein Spezialfonds deutscher

Versorgungswerke. Der Kaufpreis liegt bei 242 Millionen Euro. Alle Objekte

befinden sich in guten Innenstadtlagen in Deutschland.

"Der Verkauf dieses Bestandsimmobilien-Portfolios ist Teil unserer

strategischen Fokussierung auf die Projektentwicklung von Büroimmobilien und

innerstädtischen Geschäftshäusern. Mit dem Erlös aus dem Verkauf können wir

dieses Wachstum gezielt fortsetzen", erläutert Manfred Hillenbrand,

Vorstandsvorsitzender der Gateway Real Estate, die Transaktion.

Die Gateway Real Estate AG konzentriert sich auf die Top-7 Standorte in

Deutschland und hat aktuell ein Projektentwicklungsvolumen rund 5 Milliarden

Euro.

Über Gateway Real Estate

Die Gateway Real Estate AG ist ein führender börsennotierter Entwickler von

Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN:

DE000A0JJJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes

Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte

Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges

und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit Immobilien mit

einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von rund 5 Milliarden

Euro.

Weitere Informationen: www.gateway-re.de

Pressekontakt | Gateway Real Estate AG

Sven Annutsch

Gateway Real Estate AG

The Squaire No. 13, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 78808800 0

F +49 (0) 69 78 80 88 00-99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

www.gateway-re.de

°