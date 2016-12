DGAP-News: Gateway Real Estate AG: erwirbt Einkaufszentrum 'Nordseepassage Wilhelmshaven (deutsch)

Gateway Real Estate AG: erwirbt Einkaufszentrum 'Nordseepassage Wilhelmshaven

29. Dezember 2016, Frankfurt am Main - Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG, ISIN DE000A0JJTG7) hat heute das Einkaufszentrum "Nordseepassage Wilhelmshaven" erworben.

Die Nordseepassage Wilhelmshaven stellt mit ihrer Zentrumslage und dem integrierten Hauptbahnhof der Stadt, sowie ihrer Nähe zum Südstrand den Publikumsmagnet der Region dar. Das Einkaufszentrum hat eine vermietbare Fläche von rund 28.000 qm. Eine ausgewogene Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie sowie die direkte Anbindung an die Fußgängerzone ziehen täglich bis zu 40.000 Besucher aus den unterschiedlichsten Käufergruppen an.

Zuletzt erhöhten die Ansiedlung des Vollsortimenters "Combi" sowie der Handelskette "TK Maxx" in 2016 die Attraktivität des Standorts, beide sind deutliche Frequenzbringer. "Die Nordseepassage weist zudem noch Entwicklungspotential auf", so Manfred Hillenbrand, Vorstand der Gateway Real Estate AG, welches nach Abwicklung der Transaktion zügig und professionell ausgeschöpft werden soll.

Durch den Erwerb der Nordseepassage Wilhelmshaven erhöht sich die vermietbare Fläche im Bestandsportfolio der Gateway Real Estate AG an Büro- und Gewerbeimmobilien auf rund 200.000 qm. Tobias Meibom, Vorstand, sieht die Gesellschaft nach den Akquisitionen in 2016 auch für weiteres deutliches Wachstum in 2017 sehr gut positioniert.

Über Gateway Real Estate AG:

Die GATEWAY REAL ESTATE AG (Börsenkürzel GTY) ist eine Immobilienaktiengesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland. Als börsennotiertes Unternehmen verbindet Gateway erfolgreich privates und öffentliches Kapital mit dem Immobiliensektor. Das Unternehmen verfolgt die "Buy-and-Hold" Strategie und ist als stetig wachsender Bestandshalter tätig. Der Unternehmensschwerpunkt liegt dabei auf Core Plus und Value Added Immobilien.

Kontakt: Tobias Meibom Gateway Real Estate AG The Squaire 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main info@gateway-re.de, T.: 069 788 088 00 0 www.gateway-re.de

Ingo Janssen UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg ir@ubj.de, T. 040 6378 5410 www.ubj.de

