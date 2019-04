DGAP-News: Gateway Real Estate AG entwickelt über Tochtergesellschaft Development Partner AG neuen IBM - Technologiecampus bei Stuttgart (deutsch)

Gateway Real Estate AG entwickelt über Tochtergesellschaft Development Partner AG neuen IBM - Technologiecampus bei Stuttgart

Pressemitteilung

Gateway Real Estate AG entwickelt über Tochtergesellschaft Development

Partner AG neuen IBM - Technologiecampus bei Stuttgart

* Vermietbare Fläche von rd. 42.000 Quadratmetern für 3.500 Mitarbeiter

* Langfristiger Mietvertrag mit IBM abgeschlossen

* Fertigstellung im Jahr 2021 geplant

* Bruttoentwicklungsvolumen der Gruppe erhöht sich auf ca. EUR 4,0 Mrd.

Frankfurt/Düsseldorf 15. April 2019. Die Gateway Real Estate AG (WKN: A0JJTG

/ ISIN: DE000A0JJJTG7), einer der führenden Entwickler im deutschen

Immobilienmarkt, hat sich über ihr Tochterunternehmen Development Partner

ein weiteres Leuchtturmprojekt gesichert. Auf einem rund 69.000

Quadratmetern großen Grundstück wird die Development Partner AG, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gateway Real Estate AG, den neuen

IBM-Technologiecampus realisieren. In Ehningen werden die beiden Standorte

Böblingen und Ehningen des IBM-Konzerns zusammengeführt. Nach der im Jahr

2021 geplanten Fertigstellung sollen dort etwa 3.500 Beschäftigte auf der

vermietbaren Fläche von rund 42.000 Quadratmetern arbeiten.

"Wir sind stolz darauf, dass wir uns dieses überaus attraktive Objekt

sichern und ein weltweit führendes Unternehmen als Ankermieter gewinnen

konnten. Noch vor dem ersten Spatenstich wurde ein langfristiger Mietvertrag

mit IBM abgeschlossen", sagt Ralf Niggemann, CEO der Development Partner AG

und ergänzt: "Die Pläne des renommierten Architekturbüros

kadawittfeldarchitektur aus Aachen erfüllen höchste Ansprüche an eine

moderne Büroarbeitswelt und sind auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten

vorbildlich."

Über Gateway Real Estate

Die Gateway Real Estate AG ist ein führender börsennotierter Entwickler von

Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN:

DE000A0JJJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes

Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte

Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges

und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit 42 Projekte mit

einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von nunmehr ca. 4

Milliarden Euro.

Weitere Informationen: www.gateway-re.de

Development Partner AG

Seit dem Jahr 2001 entwickelt Development Partner bundesweit erfolgreich

innerstädtische Geschäftshäuser in 1a-Lagen der gefragten deutschen

Einkaufsstädte und zählt hierbei seit vielen Jahren zu den führenden

Entwicklern in dieser Kategorie. Im Segment der Büroimmobilien richtet das

Unternehmen seinen Fokus auf die nachhaltig guten Lagen in den

Top-Sieben-Regionen in Deutschland. Dabei entwickelt Development Partner

erfolgreich qualitativ hochwertige und gefragte Objekte für den deutschen

Investorenmarkt.

Weitere Informationen: www.developmentpartner.de

Pressekontakt | Gateway Real Estate AG

Tobias Meibom

Gateway Real Estate AG

The Squaire No. 13, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

info@gateway-re.de

www.gateway-re.de

Pressekontakt | Development Partner AG

Ralf Bettges

Development Partner AG

Kaistraße 2

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9123 368

info@developmentpartner.de

www.developmentpartner.de

