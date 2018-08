DGAP-News: Gateway Real Estate AG: Holger Lüth wird CFO der Gateway Real Estate (deutsch)

Gateway Real Estate AG: Holger Lüth wird CFO der Gateway Real Estate

Gateway Real Estate AG: Holger Lüth wird CFO der Gateway Real Estate

06.08.2018 / 10:00

Frankfurt, 6. August 2018. Der 45-Jährige Holger Lüth wird zum 1. September

2018 Chief Financial Officer bei der Gateway Real Estate. Er folgt auf

Tobias Meibom, der zu diesem Zeitpunkt ebenso wie der bisherige Chief

Executive Officer (CEO) Manfred Hillebrand aus dem Vorstand ausscheidet.

Beide bleiben bis Ende 2018 bei der auf Investment, Entwicklung und das

Management von Gewerbe- und Wohnimmobilien spezialisierten

Aktiengesellschaft und begleiten den Übergang.

Mit Lüth bekommt Gateway Real Estate den nächsten hochkarätigen Zuwachs

innerhalb weniger Wochen. Erst Anfang Juli war Andreas Segal zum CEO berufen

worden, ebenfalls mit Wirkung zum 1. September. "Wir freuen uns darüber,

dass wir Holger Lüth vom großen Potential der Gateway Real Estate überzeugen

konnten", sagte Norbert Ketterer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Er ist

international bestens vernetzt und damit genau der richtige Mann für unsere

ambitionierten Pläne."

Der ausgebildete Jurist war zuletzt vier Jahre bei der österreichischen

Buwog AG als Bereichsleiter Corporate Finance und Investor Relations tätig.

Dort verantwortete er neben dem Aufbau des von ihm geleiteten Bereichs

insbesondere die Kapitalmarkt- und Finanzierungsstrategie der Gesellschaft.

Zuletzt begleitete er maßgeblich den Verkauf der Buwog an die im Dax

notierte Vonovia AG. Zuvor war Lüth mehrere Jahre bei einer M&A- und

Kapitalmarkt-Beratung sowie bei einem auf M&A- und

Special-Situations-Arbitrage spezialisierten Investment-Fonds tätig. Zu

seinen früheren Stationen gehört zudem die HypoVereinsbank. Lüth und der

designierte Gateway-CEO Andreas Segal kennen sich durch die gemeinsame Zeit

bei der Buwog AG.

Über Gateway Real Estate

Die GATEWAY REAL ESTATE AG ist eine börsennotierte

Immobilienaktiengesellschaft (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7) in

Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von

Gewerbe- und Wohnimmobilien für den Weiterverkauf und eigenen Bestand. Im

gewerblichen Bereich investiert die Gesellschaft überwiegend in Office und

Retail.

