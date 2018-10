DGAP-News: Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate AG plant Maßnahmen zur Finanzierung weiteren Wachstums und beabsichtigt die Erhöhung ihres Streubesitzes (deutsch)

Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate AG plant Maßnahmen zur Finanzierung weiteren Wachstums und beabsichtigt die Erhöhung ihres Streubesitzes

05.10.2018

* Ausgabe neuer Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals geplant

* Erhöhung des Streubesitzes auf bis zu 25 Prozent angestrebt

* Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,24 pro Aktie für das

Geschäftsjahr 2019 (zahlbar 2020) beabsichtigt

Frankfurt, 5. Oktober 2018. Gateway Real Estate (WKN: A0JJTG / ISIN:

DE000A0JJTG7) beabsichtigt, den nächsten Schritt in ihrer

Unternehmensentwicklung zu gehen. In Abhängigkeit vom Marktumfeld plant die

Gesellschaft, bis zu 10 Prozent ihres Grundkapitals in neuen Aktien

auszugeben. Dadurch will die Gesellschaft zukünftige Wachstumsprojekte

finanzieren und ihre Bilanz stärken. Eine solche Platzierung könnte mit dem

Verkauf bestehender Aktien kombiniert werden, um die Liquidität der Aktie

der Gesellschaft zu erhöhen und kurzfristig einen Streubesitz von 25 Prozent

zu erreichen. Ein erhöhter Streubesitz ist die Voraussetzung für das

angestrebte Uplisting der Aktien der Gesellschaft in den Prime Standard der

Frankfurter Börse. Falls möglich, soll das Uplisting bereits im ersten

Quartal 2019 durchgeführt werden. Bislang wurden allerdings noch keine

finalen Entscheidungen getroffen.

Gateway Real Estate ist eine börsennotierte Immobilienplattform, die

Gewerbe- sowie Wohnobjekte entwickelt und ein eigenes Bestandsportfolio

hält, das sich auf deutsche A- und B-Städte sowie auf Wachstumszentren

fokussiert. Zusätzlich investiert Gateway Real Estate in Joint Venture

Entwicklungsprojekte.

Andreas Segal, CEO von Gateway Real Estate, sagte: "Wir freuen uns darüber,

dass wir ein interessantes und vielversprechendes Geschäftsmodell etabliert

haben. Es bedient die Bedürfnisse der Märkte, in denen wir aktiv sind und

bildet damit die Grundlage für ein nachhaltiges und wachstumsorientiertes

Kapitalmarktprodukt."

Die aktuelle Entwicklungspipeline des Gateway Konzerns umfasst insgesamt EUR

3,4 Mrd. erwartetes Umsatzvolumen aus Entwicklungsprojekten, von dem rund

EUR 2,3 Mrd. der Gesellschaft zuzurechnen sind. Die Pipeline, basierend auf

Quadratmetern, besteht zu rund 65 Prozent aus Wohnimmobilien und zu rund 35

Prozent aus Gewerbeobjekten.

Die Diversifizierung des Geschäftsmodells bietet klare Vorteile: Als

Zulieferer der Industrie erhöht Gateway Real Estate ihre Flexibilität und

reduziert zugleich die Risiken des Geschäftsmodells, indem die Entwicklung

von Gewerbe- und Wohnimmobilien mit einem eigenen Bestandsportfolio

kombiniert wird. Die Gesellschaft beabsichtigt, die sich ändernden

Marktdynamiken zu nutzen, um über Konjunkturzyklen hinweg Werte für ihre

Aktionäre zu schaffen. CEO Andreas Segal: "Die Nachfrage nach Wohnraum und

das Interesse von Investoren an modernen Büroflächen sind enorm. Gateway

kann diese benötigten und gefragten Produkte liefern."

Das Grundkapital der Gateway Real Estate AG wird nach der Eintragung der

neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung, die von der ordentlichen

Hauptversammlung am 22. August 2018 beschlossen wurde, in 169.785.491 Aktien

aufgeteilt sein. Dieser Betrag schließt die angekündigte Kapitalerhöhung von

bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals noch nicht ein.

Gateway Real Estate beabsichtigt die Ausschüttung einer Dividende von EUR

0,24 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019. Holger Lüth, CFO von Gateway Real

Estate, sagte: "Das Geschäftsmodell ermöglicht es uns, signifikante

Cash-Flows zu generieren. Dies wird uns in die Lage versetzen, attraktive

Dividenden an unsere Aktionäre auszuschütten."

Weiterführende und detaillierte Informationen finden Sie in unserer neuen

Unternehmenspräsentation auf unserer Webseite: www.gateway-re.de

Kontakt

Jan-Hauke Jendrny

Head of Investor Relations and Strategy

Telefon: +49 160 790 15 71

E-Mail: jan-hauke.jendrny@gateway-re.de

Über Gateway Real Estate

Gateway Real Estate AG (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7) ist eine

börsennotierte Immobiliengesellschaft. Das Geschäftsmodell kombiniert die

Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien mit der Verwaltung des eigenen

Bestandsportfolios. Der Fokus liegt auf A- und B-Städten sowie auf

Wachstumszentren in Deutschland. Mit dem eigenen Bestandsportfolio, der

100%igen Tochtergesellschaft Development Partner AG und Joint Venture

Entwicklungsprojekten bietet Gateway Real Estate dem deutschen Markt ein

attraktives, börsennotiertes Unternehmensprofil. Das Entwicklungsportfolio

von Gateway Real Estate umfasst 40 Projekte mit einem erwarteten

Umsatzvolumen von ca. EUR 3.4 Mrd. und ca. 763.000 qm.

