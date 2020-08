DGAP-News: Gartner «Magic Quadrant»-Report 2020 ernennt SoftwareONE als Leader für SAM Managed Services (deutsch)

Gartner «Magic Quadrant»-Report 2020 ernennt SoftwareONE als Leader für SAM Managed Services

Stans, Schweiz, 11. August 2020 - Wie SoftwareONE Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen,

heute bekanntgab, wird SoftwareONE im Gartner «Magic Quadrant»-Report 2020

als ein Leader for Software Asset Management (SAM) Managed Services

eingestuft. SoftwareONE wurde dabei für ihre erstklassigen Managed Services

ausgezeichnet, wobei die führende globale Reichweite mit lokaler Präsenz und

die breite Kundenbasis als wesentliche Wettbewerbsstärken hervorgehoben

wurden.

«Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Anwendungen benötigen Unternehmen

mehr denn je einen ganzheitlichen Ansatz über den gesamten

Software-Lebenszyklus, um ihre Investitionen in die Digitalisierung

wirkungsvoll einzusetzen, zu optimieren und zu kontrollieren.



Für unser

Managed-Services-Team ist diese Auszeichnung eine Ehre und Bestätigung, dass

wir für bestehende und potenzielle Kunden Lösungen anbieten, die sie für

ihre digitalen Investitionen benötigen», sagte Darryl Sackett, Global

Director, Software Lifecycle Management (SLM).

Der Gartner «Magic Quadrant»-Report 2020 bewertet verschiedene führende

Managed-Services-Anbieter und ordnet sie den Quadranten «Herausforderer»,

«Nischenplayer», «Visionäre» und «Leader» zu. Durch die grafische

Aufbereitung und Anwendung einheitlicher Bewertungskriterien gibt der «Magic

Quadrant» einen Überblick, wie gut die Technologieanbieter ihre selbst

formulierte Vision umsetzen und im Vergleich zur Markteinschätzung von

Gartner abschneiden. SoftwareONE wurde aufgrund ihrer globalen Reichweite

und umfassenden lokalen Präsenz, insbesondere bei kleinen und mittelgrossen

Unternehmen, zu einem Leader ernannt.

SoftwareONE ist globaler Marktführer in SAM und SLM, was darauf beruht, dass

das Unternehmen, wie Gartner anerkennt, den höchsten Gesamtertrag und das

höchste Kundenvolumen in SAM Managed Services aufweist. SoftwareONE hat mehr

als 700 Fachleute, die pro Jahr rund 4'000 Engagements weltweit für Kunden

jeder Grösse und aus unterschiedlichsten Branchen abwickeln. Die kürzlich

bekanntgegebene Übernahme von B-lay, einem führenden niederländischen

Anbieter von Beratung und Managed Services für SAP- und Oracle-Lösungen, hat

die Position von SoftwareONE weiter gestärkt. Auf der Grundlage von 30

Jahren Erfahrung fokussiert sich SoftwareONE darauf, die dringendsten

Herausforderungen ihrer Kunden im «New Normal» des Geschäftsbetriebs zu

bewältigen, wie digitale Transformation, tiefere Kosten und

Software-Sicherheit. Zudem unterstützt SoftwareONE als End-to-End-Anbieter

ihre Kunden bei der Definition ihrer Technologie-Roadmap, der Migration und

dem Betrieb in der Cloud. Für weitere Informationen über die SLM- und

Technologie-Dienstleistungen, siehe www.softwareone.com.

Der Status von SoftwareONE als vertrauenswürdiger Anbieter wird auch dadurch

unterstrichen, dass das Unternehmen für seine SLMAdvanced- und

SAMSimple-Lösungen kürzlich die ISO 27001-Zertifizierung erhalten hat. Dies

belegt, dass die Prozesse von SoftwareONE zum Schutz von Informationen den

höchsten internationalen Standards und den besten Praktiken der Branche

entsprechen.

Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE, sagte: «Für unsere Kunden noch mehr

zu leisten, ist die DNA von SoftwareONE. Von Gartner als Leader eingestuft

zu werden, festigt unsere Marktposition und unsere Fähigkeit, Unternehmen

die Technologielösungen zu bieten, die sie benötigen, um sich in dieser sich

rasch verändernden digitalen Welt neu auszurichten und sich erfolgreich

weiter zu entwickeln.»

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its

research publications, and does not advise technology users to select only

those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner

research publications consist of the opinions of Gartner's research

organization and should not be construed as statements of fact. Gartner

disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this

research, including any warranties of merchantability or fitness for a

particular purpose.

KONTAKT

Panthea Derks, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 03, panthea.derks@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von

End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang

der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen bei der

Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der richtigen

Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der Verwaltung

und Optimierung ihres Software-Bestands. Die Angebote von SoftwareONE sind

über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden

datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5'400

Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern

bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen

von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an

der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter

SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION

This media release may contain certain forward-looking statements relating

to the group's future business, development and economic performance. Such

statements may be subject to a number of risks, uncertainties and other

important factors, such as but not limited to force majeure, competitive

pressures, legislative and regulatory developments, global, macroeconomic

and political trends, the group's ability to attract and retain the

employees that are necessary to generate revenues and to manage its

businesses, fluctuations in currency exchange rates and general financial

market conditions, changes in accounting standards or policies, delay or

inability in obtaining approvals from authorities, technical developments,

litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause

actual development and results to differ materially from the statements made

in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to update or alter

forward-looking statements whether as a result of new information, future

events or otherwise.

