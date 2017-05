DGAP-News: Ganaria AG informiert über beabsichtigte strategische Neuausrichtung der Gesellschaft (deutsch)

Ganaria AG informiert über beabsichtigte strategische Neuausrichtung der Gesellschaft

München, 30.05.2017 - Die Ganaria AG informiert über eine beabsichtige strategische Neuausrichtung der Gesellschaft. Der Mehrheitsaktionär Navigator Equity Solutions SE befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen die Mehrheit an der Ganaria AG zu veräußern. Der Kaufpreis pro Aktie wird voraussichtlich zwischen EUR 1,00 und EUR 2,00 liegen. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt die Ganaria AG sich operativ als Technologieunternehmen in der Ecommerce Branche zu etablieren. Eine Akquisition eines in dieser Branche tätigen Unternehmens aus Österreich soll in Verbindung mit der Transaktion zeitnah erfolgen. Es wird angestrebt den deutschen Markteintritt mittels der bereits in Österreich erprobten Technologie kurzfristig umzusetzen.

Es ist weiter beabsichtigt die Umfirmierung der Gesellschaft und die Neubesetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrats zeitnah nach Abschluss der Transaktion zur Vereinheitlichung des Außenauftritts des künftigen Konzerns umzusetzen. .

Die Parteien streben an, die oben genannten Transaktionen innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen abzuschließen.

Die Gesellschaft wird die Aktionäre über den Fortschritt der Gespräche regelmäßig informieren.

Kontakt:

Ganaria AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München

E-MAIL: ir@ganaria.de

