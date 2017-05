DGAP-News: Ganaria AG: Update zur beabsichtigten strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft (deutsch)

Ganaria AG: Update zur beabsichtigten strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft

^ DGAP-Ad-hoc: Ganaria AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Personalie Ganaria AG: Update zur beabsichtigten strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft

31.05.2017 / 20:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

München, 31.05.2017 - Konkretisierung der beabsichtigen strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft. Die Ganaria AG plant die folgenden Schritte in den nächsten Tagen umzusetzen:

1. Die Kahr Holding GmbH beabsichtigt zusammen mit weiteren Investoren die Aktienmehrheit an der Ganaria AG zu erwerben.

2. Herr Robert Käß beabsichtigt aus dem Vorstand auszuscheiden; gleichzeitig soll Herr Martin Kahr vom Aufsichtsrat in den Vorstand der Gesellschaft bestellt werden.

3. Weiter soll der Erwerb von 100% der Anteile der SHOPiMORE GmbH, Österreich vollzogen werden.

4. Im Rahmen einer noch einzuladenden Hauptversammlung sollen folgende Tagesordnungspunkt beschlossen werden:

a. Umfirmierung der Ganaria AG in SHOPiMORE AG

b. Sitzverlegung der Gesellschaft von München nach Ingolstadt

c. Neubesetzung des Aufsichtsrats mit Herr Andreas Eisner, Herr Georg Mayer Heinisch und Herrn Dr. Jens Bodenkamp

d. Geplante Kapitalmaßnahme im Volumen von bis zu EUR 1 Mio.

Die SHOPiMORE AG strebt an der erste Ansprechpartner für klein und mittelständische Unternehmen bei dem Thema Digitalisierung zu werden. Das innovative Software Start-Up bietet eine Multichannel Komplettlösung, die Laden- und Onlinegeschäft perfekt miteinander kombiniert. Unternehmen können die webbasierte Software auf Basis eines Miet- und Transaktionspreismodells nutzen.

SHOPiMORE bietet Unternehmen alle relevanten Vertriebskanäle (Onlineshop, POS, Click&Collect, Online Marktplätze) out-of-the-box an. So wird jeder Unternehmer zum professionellen Multichannel-Händler und kann seinen Kunden ein durchgängiges Einkaufserlebnis bieten, zu dem aktuell nur ein paar sehr große Unternehmen in der Lage sind.

Registriert sich ein Unternehmen über die SHOPIMORE Homepage, werden Onlineshop, Registrierkasse und das Warenwirtschaftssystem vollautomatisch erstellt. Das System wird auf Basis der Unternehmensdaten vorkonfiguriert. Der Unternehmer wird Schritt für Schritt durch das System geführt. Das System ist so aufgesetzt, dass man über keine Programmier- und/oder IT-Kenntnisse verfügen muss.

Mit steigender Anzahl an Kunden treten Skalierungseffekte ein. Derzeit betreut die SHOPiMORE GmbH, Österreich per 31.03.2017 rund 580 Kunden. Mit dem deutschen Markteintritt wird eine signifikante Steigerung der Kundenanzahl angestrebt.

Kontakt:

Ganaria AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München

E-MAIL: ir@ganaria.de

---------------------------------------------------------------------------

31.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

579295 31.05.2017 CET/CEST

°