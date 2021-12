DGAP-News: GRR Group leitet erfolgreich die ESG-Wende ein / Spezialisten für Nahversorgungsimmobilien wachsen in schwierigem Marktumfeld (deutsch)

GRR Group leitet erfolgreich die ESG-Wende ein / Spezialisten für Nahversorgungsimmobilien wachsen in schwierigem Marktumfeld

GRR Group leitet erfolgreich die ESG-Wende ein / Spezialisten für

Nahversorgungsimmobilien wachsen in schwierigem Marktumfeld

07.12.2021

GRR Group leitet erfolgreich die ESG-Wende ein / Spezialisten für

Nahversorgungsimmobilien wachsen in schwierigem Marktumfeld

Nürnberg, 07.12.2021: Die GRR Group entwickelt sich auch im herausfordernden

Umfeld der Corona-Pandemie erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2020/2021 (Stichtag

31.05.2021) wuchs das Konzernergebnis des führenden, auf

Nahversorgungsimmobilien spezialisierten Nürnberger Unternehmens um 10,8

Prozent von 6,1 auf 6,8 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz der Gruppe sank im

gleichen Zeitraum um 4,8 Prozent von 23,5 auf 22,3 Millionen Euro und

entspricht damit dem Niveau der Vorjahre. Die Zahl der Beschäftigten stieg

auf aktuell 74. Sie betreuen bundesweit rund 500 Nahversorgungszentren,

Lebensmitteleinzelhandelsmärkte und Discounter mit einer Gesamtfläche von

über 1.045.000 Quadratmetern.

Das Volumen der Assets under Management wurde von circa 1,75 auf 1,95

Milliarden Euro erhöht. Gehalten werden die Immobilien in vier

eigeninitiierten offenen Spezial-AIF sowie in Dienstleistungs- und

Individualmandaten. Ein weiterer Fonds ist in Vorbereitung.

GRR gestaltet die ESG-Wende

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entwicklung. Das Geschäftsjahr war von

den besonderen Herausforderungen der Pandemie geprägt. Wir haben aber die

Zeit genutzt, mit vielen unserer Mieter neue, langfristige Verträge zu

vereinbaren. Gleichzeitig haben wir die ESG-Wende eingeleitet und einen

neuen Fonds entwickelt, mit dem wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie

vorantreiben. Wir haben alle geschäftlichen Ziele und Praktiken an Kriterien

der Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance - kurz ESG - ausgerichtet.

Dieses Angebot machen wir auch künftig unseren Investoren - denn

Nahversorger im Lebensmitteleinzelhandel sind als Anlage dann besonders

wertstabil, wenn sie nachhaltig sind. Die Nachfrage nach ESG-konformen

Objekten, die langfristig eine höhere Rentabilität versprechen, nimmt

beständig zu", erklärt Martin Führlein, Vorstand der GRR Group.

Vierter GRR-Fonds kommt gut voran

Nachdem die GRR im vergangenen Jahr die Investitionsphase für den GRR German

Retail Fund No. 3 abgeschlossen hat, sind nun drei GRR-Fonds mit insgesamt

über 600 Millionen Euro eingeworbenem Eigenkapital und mehr als 1,1

Milliarden Euro Investitionssumme platziert und investiert. Das geplante

Anlagevolumen des im Januar 2020 aufgelegten GRR German Retail Fund No. 4

wurde nochmals erhöht und liegt nun bei rund 485 Millionen Euro. Für den

Fonds wurden 258 Millionen Euro Eigenkapital akquiriert. Die

Investitionsphase wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Fonds

ermöglichen es institutionellen Investoren wie Versorgungswerken,

Versicherungen und Banken, ihr Kapital breit diversifiziert in

Nahversorgungsimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel anzulegen.

Vor dem Hintergrund des wachsenden Interesses der Investoren, bei der

Kapitalanlage Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen, entwickelt die

GRR Group eine neue Investitionsstrategie, mit der institutionelle Anleger

orientiert an den Taxonomie- und Offenlegungsverordnungen der Europäischen

Union in Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels investieren können.

"Wir sind optimistisch, dass wir mit diesen neuen Fondsangeboten bereits

2022 an den Start gehen können. Der Immobilienbranche kommt aus unserer

Sicht eine Schlüsselrolle bei der Klimawende zu. Bei Einzelhandelsimmobilien

sehen wir insbesondere Verbesserungspotenzial durch energetische Sanierung,

den Neubau nach Green-Building-Standards und die verstärkte Nutzung

erneuerbarer Energiequellen. Mit unserem Fonds wollen wir ein Zeichen

setzen, dass die Immobilienwirtschaft mehr für die Erreichung der Klimaziele

tun kann", so Führlein.

Vom Bestandshalter zum Asset Manager

Nach dem Rekordjahr 2019/2020 ist das Transaktionsvolumen zwar vor dem

Hintergrund der Pandemie und dem zunehmend kompetitiven Wettbewerbsumfeld

zurückgegangen. Das Fondsgeschäft bleibt aber dennoch ein Wachstumstreiber.

Die hohen Anforderungen der GRR Group an die zu erwerbenden Objekte haben

den Portfolio-Aufbau aber nur leicht gebremst, das Transaktionsvolumen liegt

weiter deutlich über dem von 2018/2019. Zugenommen hat derweil das Asset

Management, zahlreiche Objekte wurden und werden aufwändig saniert und

aufgewertet, was zur erheblichen Wertsteigerung des Immobilienportfolios

beiträgt.

"Das Interesse der Investoren an Nahversorgungsimmobilien als Anlageobjekten

ist unverändert groß. Wir haben in einem schwierigen Umfeld mit teilweise

erheblichen coronabedingten Einschränkungen zahlreiche Transaktionen

erfolgreich abgeschlossen", betont Vorstand Andreas Freier. "Unsere

Investoren wissen und schätzen, dass wir die Märkte und

Nahversorgungszentren, die wir erwerben, nach strengen Kriterien auswählen,

um sie dann weiterzuentwickeln und aufzuwerten. Es gibt nur wenige Player im

Markt, die wie die GRR Group über langjähriges Know-how im Segment Basic

Retail verfügen und in der Lage sind, den Wert der Objekte im Portfolio

beständig zu steigern."

Nachhaltigkeit im Fokus

Zur Wertsteigerung der Objekte kommen im Sinne der Ausrichtung der

geschäftlichen Ziele der GRR Group an Umwelt-, Sozial- und

Corporate-Governance-Zielen Investitionen in erneuerbare Energien und

ökologische Projekte rund um die Einzelhandelsimmobilien. So hat sich die

GRR Group mit WI Energy einen Joint-Venture-Partner an Bord geholt, der

damit begonnen hat, Photovoltaik-Anlagen auf allen dafür geeigneten Dächern

des Eigenportfolios zu installieren. Zudem werden an zahlreichen Standorten

Grünflächen an den Märkten als Bienenwiesen gestaltet.

"Mit der ESG-orientierten Optimierung von Objekten des

Lebensmitteleinzelhandels sprechen wir auch neue Investorengruppen an, wenn

es uns gelingt, diese Handelsimmobilien als langfristig wettbewerbsfähige

und stabile Anlageprodukte nachhaltig weiterzuentwickeln", so Freier. "Wir

wissen aus unserer Befragung für den GRR Basic Retail Report

(https://grr-group.de/retail-report/), dass ESG-Kriterien eine hohe Relevanz

für die Anlageentscheidung haben. Dem Umweltaspekt messen Investoren auch

mit Blick auf die Problematik des Klimawandels dabei die größte Bedeutung

bei der Anlagestrategie zu. Das ist entscheidend für unser Leitbild bei der

Akquisition neuer Objekte."

Ausblick in schwierigen Zeiten

Das erfolgreiche Geschäftsjahr stimmt die GRR Group verhalten optimistisch,

den Wachstumskurs auch 2022 fortsetzen zu können. Entscheidend wird dabei

die weitere Entwicklung der Pandemiesituation in Deutschland sein.

"Der Lebensmitteleinzelhandel hat sich in Corona-Zeiten als Stabilitätsanker

erwiesen. Die Nahversorger sind für die Menschen weiterhin der Ort, an dem

sie auch in schwierigen Zeiten zuverlässig Lebensmittel einkaufen können.

Entsprechend erzielen Investoren mit Discountern, Supermärkten und

Fachmarktzentren stabile Renditen. Das wird auch im kommenden Jahr

gelingen", ist Führlein zuversichtlich. "Dann steht auch der Umzug der GRR

Group in neue, modernere und größere Büroräume hier in Nürnberg an. Denn wir

wollen auch in den kommenden Jahren kräftig wachsen."

Ansprechpartner:

Martin Führlein

Vorstand, GRR Group

Tel.: +49 (9 11) 955126 200 | E-Mail: martin.fuehrlein@grr-group.de

Pressekontakt:

Matthias Struwe

Eye Communications, Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 (7 61) 137 62-21 | E-Mail: m.struwe@eyecommunications.de

Über die GRR Group

Die GRR Group ist eine auf Einzelhandelsimmobilien in Deutschland

spezialisierte Unternehmensgruppe mit den Leistungsschwerpunkten Investment-

und Asset-Management. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg beschäftigt 74

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell betreut die GRR Group rund 500

Objekte für verschiedene Investoren mit einer Gesamtfläche von rund

1.000.000 Quadratmetern und einem Volumen von circa 1,95 Milliarden Euro.

Mehr Informationen zur GRR Group unter www.grr-group.de.

Pressefotos

Martin Führlein, Vorstand/Geschäftsführer, GRR Group (Quellenhinweis - Foto:

GRR Group)

https://grr-group.de/app/uploads/2021/12/Fuehrlein_Martin_GRR_II_300.jpg

Andreas Freier, Vorstand/Geschäftsführer, GRR Group (Quellenhinweis - Foto:

GRR Group)

https://grr-group.de/app/uploads/2021/12/Freier_Andreas_GRR_II_300.jpg

Hauptsitz der GRR Group, Nürnberg (Quellenhinweis - Foto: GRR Group)

https://grr-group.de/app/uploads/2021/12/GRR_Group_Hauptsitz_300.jpg

