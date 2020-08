DGAP-News: GRENKE AG: 34,4% Annahmequote für die Aktiendividende der GRENKE AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

GRENKE AG: 34,4% Annahmequote für die Aktiendividende der GRENKE AG

GRENKE AG: 34,4% Annahmequote für die Aktiendividende der GRENKE AG

31.08.2020 / 13:39

34,4% Annahmequote für die Aktiendividende der GRENKE AG

Baden-Baden, den 31. August 2020: Die GRENKE AG, ein globaler

Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat ihren

Aktionärinnen und Aktionären im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung

2020 angeboten, die Dividende ausschließlich in bar oder teilweise in bar

und teilweise in Form von Aktien der GRENKE AG zu erhalten

(Aktiendividende). Aktionärinnen und Aktionäre haben sich mit insgesamt

34,4% der dividendenberechtigten Stückaktien für die Aktiendividende

anstelle der Bardividende entschieden. Bei einem Bezugsverhältnis von

112,5:1 werden somit 141.655 Stück neue Aktien ausgegeben. Die

Barausschüttung beträgt rund 28 Mio. Euro.

Die Zahlungen der Bardividende, etwaiger Restbeträge und des steuerlichen

Restausgleichs werden voraussichtlich am 7. September 2020 erfolgen. Die

neuen Aktien werden voraussichtlich am 8. September 2020 über die

Depotbanken in die Depots der Aktionärinnen und Aktionäre eingebucht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine

und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom

flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum

praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der

persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.700

Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der

Frankfurter Börse im MDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein

Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder

Bezugsrechten noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren oder Bezugsrechten in den USA, Kanada, Australien, Japan oder

in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen

oder rechtswidrig sein könnte. Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen nicht in

den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert

oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischen Securities

Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit.

Die Wertpapiere oder Bezugsrechte, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug

genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act

registriert und sind und werden - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung

von der Registrierungsverpflichtung - weder in den Vereinigten Staaten noch

an US Personen (wie in Regulation S zum Securities Act definiert) weder

angeboten noch verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot in den

Vereinigten Staaten noch anderswo, außer in Deutschland, stattfinden. Für

die Zwecke eines öffentlichen Angebots in Deutschland wurde am 25. Juni 2020

ein prospektbefreiendes Dokument auf der Webseite der GRENKE AG

veröffentlicht.

°