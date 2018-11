DGAP-News: GOVECS präsentiert auf der EICMA neue Mobilitätslösungen für Lieferdienste (deutsch)

GOVECS präsentiert auf der EICMA neue Mobilitätslösungen für Lieferdienste

GOVECS präsentiert auf der EICMA neue Mobilitätslösungen für Lieferdienste

06.11.2018

GOVECS präsentiert auf der EICMA neue Mobilitätslösungen für Lieferdienste

* Weiterentwicklung des Transportrollers GO! T mit Technologiepartner

BOSCH setzt neue Maßstäbe

* Erweiterung der Produktpalette bietet unterschiedliche

Einsatzmöglichkeiten

* Position in der Essenslieferbranche durch neue Kooperationen gestärkt

* GO! Rent als Langzeitmietmodell für Einsteiger in die Elektromobilität

München, 06. November 2018 - Die GOVECS Group ("GOVECS"), der führende

Hersteller von Elektrorollern in Europa, stellt auf der diesjährigen

Motorradmesse EICMA vom 6. bis 11. November in Mailand neue

Mobilitätslösungen für Lieferdienste vor. GOVECS hat seinen bekannten

Transportroller GO! T in Kooperation mit Technologiepartner Bosch

weiterentwickelt. Zusätzlich kommen 2019 mit dem ELMOTO "HR-4" und "Flexy"

gleich zwei weitere E-Scooter-Modelle für die Delivery-Branche auf den

Markt. Kunden profitieren von intelligenten Infrastrukturkonzepten und einem

Rundum-Sorglos-Paket.

Das starke Wachstum des Online-Essenslieferdienstmarktes geht mit rasant

steigenden Bestellvolumen einher und erfordert einen zügigen Ausbau der

Lieferkapazitäten. Beim Flottenausbau gilt es den zukünftig deutlich

strengeren CO2-Normen in den europäischen Großstädten sowie dem zunehmenden

Umweltbewusstsein der Zielkunden der Essenslieferanten gerecht zu werden.

Der Megatrend Elektromobilität setzt sich durch und die Unternehmen der

Lieferbranche setzen auch im Sinne der überlegenen Wirtschaftlichkeit immer

stärker auf E-Scooter, statt auf klassische Benzinroller.

GOVECS profitiert von dieser Marktentwicklung. Mit seinen Transportrollern

bietet das Unternehmen leistungsstarke E-Scooter, die die Anforderungen der

Lieferbranche vollumfänglich erfüllen. Die Elektroroller werden nach

höchsten Qualitätsstandards produziert - ein wichtiges

Differenzierungsmerkmal gegenüber den zahlreichen Modellen im

Niedrigpreissegment, welche sich für den Höchstleistungseinsatz in der

Lieferbranche kaum eignen.

In Kooperation mit Technologiepartner Bosch wurde nun auch das

Flagship-Produkt im Bereich Delivery, der GO! T Transportroller,

weiterentwickelt. Das neue Antriebssystem "Made in Germany" bietet im

Vergleich zum Vormodell 50 Prozent mehr Beschleunigung und eine um 20

Prozent verbesserte Reichweite von über 100 Kilometern. Entscheidend für

Lieferdienste sind vor allem die beeindruckende Zuladung von 180 kg und die

maximale Motorleistung von 4 kW, die das Anfahren mit voller Beladung sogar

bei 20% Steigung erlaubt.

Mit einer Erweiterung der Produktpalette will GOVECS 2019 mehr

Einsatzmöglichkeiten für Transportroller bieten und somit die Zielgruppe

vergrößern. Für alle Unternehmen, die nicht auf die geballte Kraft und die

große Transportbox des GO! T angewiesen sind, werden mit den neuen Modellen

ELMOTO HR-4 und Flexy zwei exzellente Alternativen auf dem Markt verfügbar

sein.

Im Rahmen der Wachstumsstrategie stärkt GOVECS durch Projekte mit den

wichtigsten Playern der Lieferindustrie seine Position in diesem Markt.

Renommierte Unternehmen wie Burger King, Deliveroo und Domino's Pizza zählen

bereits zu GOVECS Kunden. Bei den neuen Kooperationen mit foodora und

Lieferando konnte das Unternehmen dank eines innovativen

Infrastrukturkonzepts punkten.

GOVECS hat bereits in Stuttgart, München und Berlin GO! Rent-Hubs für

foodora und Lieferando errichtet. An den zentral gelegenen Stationen stehen

nach dem Sharing-Prinzip 5 bis 10 E-Scooter zur Verfügung, bei denen sich

die Lieferkuriere einen E-Roller ausleihen und anschließend wieder dort

abstellen können. Für GOVECS ist das eine strategisch wichtige Maßnahme, um

neue Kunden zu gewinnen und die Erlösquellen über die regelmäßigen

Mieteinnahmen zu diversifizieren.

Deshalb sollen in den nächsten Monaten weitere GO! Rent-Hubs in europäischen

Metropolen errichtet werden. Thomas Grübel, Gründer und CEO von GOVECS,

erklärt: "Uns freut es sehr, dass wir auch unsere neuesten Kunden von der

Qualität und dem Fahrspaß unserer E-Scooter überzeugen konnten. Lieferando

und foodora sind erstklassige Referenzen für uns und helfen uns künftig in

diesem attraktiven Marktsegment noch stärker zu positionieren."

GOVECS bietet das Langzeitmietmodell GO! Rent für Neueinsteiger oder

kleinere Unternehmen. Damit können die Firmen die Kapitalbindung eines

eigenen Fuhrparks umgehen. GOVECS kümmert sich im Rahmen eines

"Rundum-Sorglos-Pakets" auch um den Versicherungsschutz sowie die

regelmäßige Inspektion und Wartung der Fahrzeuge. Somit können GO!

Rent-Kunden das komplette Fuhrparkmanagement an GOVECS outsourcen.

Über GOVECS:

Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa

und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der

Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen "Made in Europe"-Produkten

für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten

für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform

HappyScooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken

Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter

der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T.

www.govecsgroup.com

Pressekontakt:

GOVECS AG, Daniele Cesca, dcesca@govecs.com, +49 89 411 09 77 15

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de,

+49 40 60 91 86 64

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GOVECS AG

Grillparzerstraße 18

81675 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 411 09 77 - 0

E-Mail: info@govecs.com

Internet: www.govecs.de

ISIN: DE000A2NB122

WKN: A2NB12

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

