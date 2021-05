DGAP-News: GK Software verkauft AWEK microdata (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

GK Software verkauft AWEK microdata

GK Software verkauft AWEK microdata

20.05.2021 / 16:17

Die GK Software SE trennt sich im Rahmen der noch stärkeren Fokussierung auf

die CLOUD4RETAIL Plattform zum 21. Mai 2021 von der AWEK microdata GmbH und

verkauft sie an die italienische Zucchetti Gruppe mit Sitz in Lodi für einen

mittleren einstelligen Millionenbetrag. Die AWEK microdata ist eine

einhundertprozentige Tochtergesellschaft der GK Software und auf die

Entwicklung, den Vertrieb und die Betreuung der Mittelstandslösung euroSUITE

fokussiert. Sie wurde 2012 im Zusammenhang mit dem Erwerb der AWEK GmbH

übernommen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 beschäftigte die Gesellschaft

an den Standorten in Hamburg und Bielefeld 41 Mitarbeiter und trug weniger

als fünf Prozent zu Umsatz und Ertrag der GK Software Gruppe bei. Die

Anteilsübertragung wird zum 20. Mai 2021 vollzogen.

Der Vorstand der GK Software dankt dem Management und den Mitarbeitern für

die während der Zugehörigkeit zum Konzern geleistete Arbeit und wünscht

Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Über die GK Software SE

Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von

Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit

größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2020

veröffentlichen Studie gehört die Gesellschaft zu den international

führenden Anbietern von POS-Software und ist weltweit gemessen an den

Installationszahlen das am schnellsten wachsende Unternehmen der Branche

(ohne Tankstellen und Hospitality). Die Gesellschaft bietet ein umfassendes

Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist führend bei

der Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und

plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die

Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das

Produktportfolio der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten

Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs-

und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK

Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen

auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen.

Die GK Software SE akquirierte Ende 2012 die AWEK GmbH und 2015 das

Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die

Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz

fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die

führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der

Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland, Ukraine und den

USA beschäftigt das Unternehmen 1,162 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember

2020). GK Software verfügt über namhafte Einzelhandelskunden, darunter

Adidas, Edeka, Lidl, Aldi, Coop (Schweiz), Netto Marken-Discount, Hornbach,

Migros, Grupo Kuo and Walmart. In über 60 Ländern ist die Software mit knapp

500.000 Retail- und Payment-Installationen in über 100.000 Filialen im

Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang im Jahr 2008 um mehr als

das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von

117.6 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß

(CEO) und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit

einem erfahrenen Managementteam die GK Software zu einem stark wachsenden,

profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:

Investor Relations

GK Software SE

Dr. René Schiller

Tel.: +49 (0)37464-84-264

Fax: +49 (0)37464-84-15

E-Mail: rschiller@gk-software.com

20.05.2021

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GK Software SE

Waldstraße 7

08261 Schöneck

Deutschland

Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0

Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15

E-Mail: info@gk-software.com

Internet: www.gk-software.com

ISIN: DE0007571424

WKN: 757142

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

EQS News ID: 1198853

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1198853 20.05.2021

