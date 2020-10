DGAP-News: GK Software erweitert Angebot der SAP Industry Cloud für Retail (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

GK Software erweitert Angebot der SAP Industry Cloud für Retail

DGAP-News: GK Software SE / Schlagwort(e): Kooperation

22.10.2020 / 15:26

22.10.2020 | Schöneck

cloud4retail-Lösungen sind integraler Bestandteil der SAP Industry

Cloud-Lösungen für den Einzelhandel

GK Software gab heute bekannt, dass seine Produkte ab sofort auf der SAP

Industry Cloud verfügbar sind. Aufbauend auf der Intelligent

Enterprise-Strategie erweitert SAP seine vertikalen Lösungen, um die

Portfolio-Lücke mit einem Ökosystem aus Industry Cloud-Anwendungen zu

schließen. Diese nutzen die technologisch führende SAP(R) Cloud Platform und

interoperieren mit dem SAP Business Network und der Intelligent Suite. Als

SAP-Partner arbeitet GK Software an umfassenden Lösungen, die Teil des

umfangreichen SAP Solution Extension Portfolios sind und die Einfachheit,

Risikominimierung und Beschleunigung des Wandels im Handel ermöglichen.

GK Software verfügt über ein breites Portfolio führender

Einzelhandelslösungen, die im Rahmen der cloud4retail-Plattform darauf

ausgerichtet worden sind, nativ in der Cloud betrieben zu werden. Die

Integration dieser Lösungen in die SAP Industry Cloud komplettiert das

Angebot von SAP für den Handel und ist gleichzeitig ein Beweis für die

erfolgreiche Cloud-Strategie von GK Software. Diese zielt darauf ab,

innovative, vertikale Lösungen bereitzustellen, die Kunden bei der

kosteneffizienten Transformation und nachhaltigem Wachstum unterstützen,

neue Möglichkeiten für bessere Geschäftsprozesse bieten und ihnen einen

Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche verschaffen. Seit mehr als zehn Jahren

verkauft SAP die Lösungen von GK Software als SAP Solution Extensions an

Kunden weltweit. Das gesamte Portfolio ist als native Cloud-Lösung verfügbar

und wird als Software-as-a-Service angeboten. Einige Lösungen von GK

Software, wie z.B. SAP Dynamic Pricing by GK oder SAP Mobile Consumer

Assistant by GK, werden ausschließlich als Cloud-Angebote zur Verfügung

gestellt. Die hochmodernen SAP Store Management Solutions by GK können auf

der gleichen technologischen Basis entweder in der Cloud oder On-Premise

eingesetzt werden.

"Wir sind sehr stolz darauf, Teil der SAP Industry Cloud-Initiative für den

Handel zu sein. Dies spiegelt den Erfolg unserer cloud4retail-Strategie und

unsere über viele Jahre gewachsene strategische Partnerschaft mit SAP wider,

die unseren gemeinsamen Kunden einen Mehrwert durch innovative native

Cloud-Lösungen bietet. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Kunden auf

dem Weg in die Cloud mit den besten Lösungen zu begleiten. Unsere

Anwendungen, die in enger Zusammenarbeit mit SAP entwickelt wurden,

ermöglichen es Einzelhändlern, ein authentisches

Omnichannel-Konsumentenerlebnis zu unterstützen und die Daten und

optimierten Prozesse bereitzustellen, die zur zentralen Steuerung von

Einzelhandelszentren erforderlich sind. Dadurch erhalten Einzelhändler

Echtzeit-Transparenz und Transaktionsmöglichkeiten, um ein nahtloses und

personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Unser Lösungsportfolio, das

auch im SAP App Center verfügbar ist, ermöglicht es Kunden, digitale

Erlebnisse über mehrere Geräte und Kanäle hinweg zu sichern", sagte Michael

Scheibner, Chief Strategy Officer bei GK Software.

"Die von GK Software entwickelte SAP Omnichannel-Point-of-Sale by GK

Application füllt eine wichtige Lücke in unserem Portfolio und ermöglicht

unseren Kunden ein echtes Omnichannel-Erlebnis", so Achim Schneider, SVP und

Global Head, Industry Business Unit Retail bei SAP. "Dies ist ein

Paradebeispiel dafür, wie Co-Innovationen zwischen unseren Organisationen

einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen können. Wir freuen uns auf die

weitere Zusammenarbeit mit GK Software und die Entwicklung innovativer

Cloud-Lösungen und -Anwendungen für Kunden, die ein kosteneffektives und

nachhaltiges Wachstum in ihrer Branche vorantreiben wollen".

Die offizielle SAP News finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Industry Cloud-Lösungen von SAP finden Sie hier.

Über die GK Software SE

Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von

Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit

größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2019

veröffentlichen Studie gehört die Gesellschaft zu den international

führenden Anbietern von POS-Software und ist weltweit gemessen an den

Installationszahlen das am zweitschnellsten wachsende Unternehmen der

Branche. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere

sowie große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen

Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen

Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als

Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio

der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte

Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und

Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK

Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen

auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen.

Die GK Software SE akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das

Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die

Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz

fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die

führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der

Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland, Ukraine und den

USA beschäftigt das Unternehmen 1.123 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2020). GK

Software verfügt über namhafte deutsche und ausländische

Einzelhandelskunden, darunter Edeka, Lidl, Aldi, Coop (Schweiz), Hornbach,

Migros, Netto Marken-Discount und Walmart. In fast 60 Ländern ist die

Software mit rund 325.000 Installationen in über 59.800 in- und

ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang

im Jahr 2008 um mehr als das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr

2019 einen Umsatz von 115,4 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden

Gründer Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (Stellvertretender

Vorstand), zusammen mit einem erfahrenen Managementteam die GK Software zu

einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:

Investor Relations

GK Software SE

Dr. René Schiller

Tel.: +49 (0)37464-84-264

Fax: +49 (0)37464-84-15

E-Mail: rschiller@gk-software.com

