DGAP-News: GIEAG erwirbt Wohnanlage in Stuttgart und plant Bestandsentwicklung (deutsch)

16. November 2017

GIEAG erwirbt Wohnanlage in Stuttgart und plant Bestandsentwicklung

München, 16. November 2017. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) startet über

ihre Tochtergesellschaft GIEAG Wohnen GmbH die weitere Entwicklung eines

Wohnungsbestands in Stuttgart. GIEAG hat hierzu eine Wohnanlage mit 95

Apartments und einer Tiefgarage mit 92 Stellplätzen erworben. Die gesamte

vermietbare Fläche beläuft sich auf knapp 4.100 Quadratmeter. Der

entsprechende Kaufvertrag wurde von GIEAG nun notariell beurkundet. Über den

Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

GIEAG plant die Aufwertung der Immobilie. Durch den Leerstand in Höhe von

rund 25 Prozent ergibt sich dabei deutliches Wertschöpfungspotenzial. Die

Jahresnettokaltmiete des Objekts liegt derzeit mit rund 0,4 Mio. Euro

deutlich unter Marktniveau.

Das in 1995 erbaute achtgeschossige Apartmenthaus befindet sich in

unmittelbarer Nähe zum neuen Europaviertel im nördlichen Teil von Stuttgart

und liegt direkt gegenüber vom Einkaufszentrum Milaneo sowie vom neuen

Hochhaus "Cloud No. 7". Die Immobilie verfügt über eine sehr gute

Verkehrsinfrastruktur durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und

an die Autobahnen A8 und A81. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist in wenigen

Gehminuten zu erreichen.

Die neuerworbenen Wohnungen sind modern geschnitten und verfügen ganz

überwiegend über Balkone bzw. Terrassen. Ein Großteil der Einheiten sind

1-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 27 bis 44 Quadratmetern. Darüber

hinaus gehören fünf 2-Zimmer-Wohnungen mit 66 Quadratmetern sowie eine 86

Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung zur Immobilie.

Axel Alferi, Geschäftsführer der GIEAG Wohnen GmbH, kommentiert: "Die neuen

Wohnungen befinden sich in einer sehr guten Lage in Stuttgart und sind in

einem guten baulichen Zustand. Wir werden die Wohneinheiten schrittweise neu

gestalten und dadurch die gesamte Immobilie aufwerten. Wir erwarten aus dem

Projekt eine attraktive Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital."

Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG)

Das im Dezember 1999 gegründete Projektentwicklungsunternehmen GIEAG

Immobilien AG, kurz GIEAG (www.gieag.de), begleitet seine Kunden von der

Idee über die Finanzierung und Realisierung bis zum Verkauf des fertigen

Objektes. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung werthaltiger Büro-,

Logistik- und Wohnimmobilien. Darüber hinaus engagiert sich die Firmengruppe

auch im süddeutschen Raum als Investor für Wohnimmobilien mit besonderem

Entwicklungspotenzial.

Kontakt

GIEAG Immobilien AG

Investor Relations, Philipp Pferschy

Oettingenstraße 35

80538 München

ir@gieag.de

Tel: +49 89 290516-0

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

amuehlhaus@edicto.de

Tel.: +49 69 905505-52

Unternehmen: GIEAG Immobilien AG

Oettingenstrasse 35

80538 München

Deutschland

Telefon: +49 89 290516-0

Fax: +49 89 290516-11

E-Mail: info@gieag.de

Internet: www.gieag.de

ISIN: DE0005492276

WKN: 549227

Börsen: Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

