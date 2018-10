DGAP-News: GIEAG Immobilien AG mit Vermietungserfolg beim Neubauprojekt MAYOFFICE in Stuttgart (deutsch)

GIEAG Immobilien AG mit Vermietungserfolg beim Neubauprojekt MAYOFFICE in Stuttgart

17.10.2018

- ADWEKO Consulting GmbH mietet komplette Büroetage mit 1.300 Quadratmetern

- Baustart im Juni 2018 erfolgt - Fertigstellung bis Frühjahr 2020

Stuttgart/München, 17. Oktober 2018 - Die familiengeführte Münchner

Immobilienaktiengesellschaft GIEAG Immobilien AG hat bei ihrem Großprojekt

"MAYOFFICE" auf dem Stuttgarter Pragsattel einen wichtigen Vermietungserfolg

erreicht. Die Gesellschaft konnte bei dem geplanten ca. 10.000 Quadratmeter

großen Bürokomplex die komplette oberste Etage mit ca. 1.300 Quadratmetern

an die ADWEKO Consulting GmbH langfristig vermieten. Die ADWEKO wurde von

der SGB Stuttgarter Grund & Boden GmbH beraten, die Vermittlung erfolgte

durch Angermann Stuttgart. Damit konnte GIEAG nach dem Baustart im Juni 2018

einen weiteren Meilenstein bei dem Stuttgarter Neubauprojekt erreichen.

GIEAG realisiert bis zum Frühjahr 2020 in unmittelbarer Nachbarschaft zum

Höhenpark Killesberg in Stuttgart ein aus zwei Baukörpern bestehendes

Immobilienprojekt, welches direkt an den neuen Theaterplatz grenzt. Dabei

beläuft sich das gesamte Investitionsvolumen auf mehr als 70 Mio. Euro.

Bereits beim Baukörper MAYLIVING (www.may-living.de) verzeichnet GIEAG

großes Interesse und konnte ebenfalls lange vor Bauabschluss schon über 40

Prozent der geplanten 70 Eigentumswohnungen veräußern. Die Wohnungen werden

zwischen ca. 43 und ca. 190 Quadratmeter groß sein und großzügige Terrassen

und Balkone bieten. Insgesamt entstehen ca. 7.000 Quadratmeter Wohnraum. Im

zweiten Gebäude, MAYOFFICE (www.may-office.eu), werden modernste

Büroräumlichkeiten entwickelt, welche sowohl von der Maybachstraße aus als

auch vom neuen Theaterplatz repräsentativ erschlossen werden. Verteilt auf

drei Tiefgaragenebenen werden insgesamt 300 PKW-Stellplätze den Mietern,

Besuchern und Bewohnern zur Verfügung stehen.

Thomas Männel, Vorstand der GIEAG Immobilien AG: "Mit unserem Neubauprojekt

'MAYLIVING + MAYOFFICE' setzen wir dank einer lebendigen und innovativen

Architektur städtebauliche Akzente. Die Attraktivität des neuen Quartiers,

welches aus einem Mix aus Wohnen und Arbeiten besteht, belegt die aktuelle

Verkaufsquote von über 40 Prozent bei den zum Verkauf stehenden

Eigentumswohnungen und die hohe Mieternachfrage nach den modernen Bürowelten

im Baukörper MAYOFFICE. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ADWEKO, einem

erfolgreichen Player im Bereich der Financial Services-Beratung, bereits in

diesem frühen Projektstadium einen langfristigen Mietvertrag abschließen

konnten und werten dies als eine Bestätigung für unsere Expertise in der

Errichtung von modernen Immobilien und in der Standortwahl."

Frank Mörsch, Head of Marketing & Administration von ADWEKO: "Der Standort,

die moderne Architektur und die geplante Ausstattung der neuen Arbeitswelten

haben uns überzeugt. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden werden

vom besonderen Spirit unserer neuen Büroflächen profitieren."

GIEAG Immobilien AG:

GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die

Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Durch

die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der

zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das

Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team

ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.

So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 19

Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000

Quadratmeter bei einer Einzelinvestitionssumme von 10 bis 120 Millionen

Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind

für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

ADWEKO Consulting GmbH:

Das im Jahr 2008 gegründete Beratungshaus für analytische Lösungen bei

Banken und Versicherungen beschäftigt mehr als 130 Mitarbeiter aus 20

Nationen in 8 Standorten in Deutschland, Ungarn, England, den USA und in

Kanada. Die ADWEKO ist im Bereich der Financial Services-Beratung etabliert

und derzeit für 42 Banken und Versicherungen mit einem Jahresumsatz von ca.

20,1 Millionen Euro tätig.

Kontakt

GIEAG Immobilien AG

Investor Relations, Philipp Pferschy

Oettingenstraße 35

80538 München

ir@gieag.de

Tel: +49 89 290516-0

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

amuehlhaus@edicto.de

Tel.: +49 69 905505-52

°