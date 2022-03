DGAP-News: GFT Technologies SE: Rekordjahr für GFT - GFT erzielt 2021 die besten Umsatz- und Ergebniskennzahlen der Unternehmensgeschichte, seit Dezember Mitglied im SDAX (deutsch)

GFT Technologies SE: Rekordjahr für GFT - GFT erzielt 2021 die besten Umsatz- und Ergebniskennzahlen der Unternehmensgeschichte, seit Dezember Mitglied im SDAX

Rekordjahr für GFT

GFT erzielt 2021 die besten Umsatz- und Ergebniskennzahlen der

Unternehmensgeschichte, seit Dezember Mitglied im SDAX

- EBT fast verdreifacht, Umsatzplus von 27 Prozent

- Erhöhte Nachfrage nach margenstarken Projekten hält an

- Positiver Ausblick 2022: weiteres Umsatzwachstum um 20 Prozent,

Ergebnisanstieg um 36 Prozent erwartet

- Aktionäre profitieren von 287 Prozent Wertzuwachs und geplanter

Dividendenerhöhung auf 0,35 Euro

Stuttgart, 03. März 2022 - Umsatz um 27 Prozent gestiegen, bereinigtes

EBITDA plus 52 Prozent, EBT 184 Prozent über Vorjahr. Alle Kennzahlen

belegen: Die GFT Technologies SE (GFT) hat 2021 Rekorde erzielt.

Die Gründe für die sehr positive Entwicklung bei GFT waren die anhaltend

hohe Nachfrage nach komplexen, hoch profitablen Digitalisierungslösungen

sowie ein aktives Management der administrativen Kosten.

Infolge des erfolgreichen Geschäftsverlaufs entwickelte sich der Kurs der

GFT Aktie 2021 sehr dynamisch und GFT erreichte im Dezember die Aufnahme in

den SDAX. Auf Jahressicht erzielten Aktionäre einen Wertzuwachs von 287

Prozent. GFT zählte damit im Jahr 2021 zu den Nebenwerten mit den stärksten

Kursanstiegen.

"Wir sind in allen Bereichen und allen Märkten deutlich schneller gewachsen

als unser Markt," so GFT CEO Marika Lulay. "Wir beweisen immer wieder, dass

wir schnell auf neue Gegebenheiten reagieren können. So haben wir im

vergangenen Jahr unsere Kundenbasis verbreitert und unsere Präsenz in

wichtigen Märkten ausgebaut."

Sehr positive Entwicklung hält an

GFT hat die anspruchsvollen Ziele für 2021 erreicht, beim Umsatz sogar

leicht übertroffen. Für 2022 erwartet das Unternehmen, dass die sehr

positive Entwicklung anhält. So soll der Umsatz um 20 Prozent auf rund 680

Mio. Euro anwachsen, das Ergebnis vor Steuern um 36 Prozent auf 54,5 Mio.

Euro. Damit erhöht GFT die Prognose für 2022 leicht gegenüber jener vom

21.10.2021.

Marika Lulay erklärte: "Unsere Kunden wissen: Bei uns sind sie in guten

Händen, ganz gleich wie komplex das Projekt ist. Mit unseren

Digitalisierungslösungen werden sie noch leistungsfähiger, produktiver,

effizienter - in einem Wort: wettbewerbsfähiger."

GFT setzt Diversifikation fort

Die Diversifikationsstrategie zur Erschließung neuer Geschäftsfelder und

Verbreiterung der Kundenbasis wurde konsequent fortgesetzt: Der Anteil der

Top-2 Kunden1) am Gesamtumsatz ging wie erwartet weiter auf 16 Prozent

zurück (2020: 21 Prozent). Im Sektor Versicherungen konnte das Unternehmen

seine Umsätze überproportional um 52 Prozent steigern, im Bereich Industrie

& Sonstige um 27 Prozent. Im Sektor Banking wuchsen die Umsätze um 23

Prozent.

Der GFT Konzern beschäftigte zum 31.12.2021 insgesamt 7.718

Mitarbeiter*innen (FTE) und erreichte auch damit einen Rekordwert. Dies

entspricht einem Zuwachs um 29 Prozent gegenüber dem Ende des Vorjahres mit

5.986 Mitarbeiter*innen. Der Zuwachs entstand vor allem durch einen starken

Aufbau in Brasilien.

Ergebniskennzahlen steigen überproportional

Das Ergebnis konnte 2021 wie erwartet überproportional gesteigert werden.

Die Gründe waren ein höherer Umsatzbeitrag, Fokus auf margenstarke Projekte

sowie aktives Kostenmanagement. Zudem war das Vorjahr 2020 durch

Restrukturierungsaufwendungen und Unterauslastungen belastet. Das bereinigte

EBITDA stieg 2021 um 52 Prozent auf 64,79 Mio. Euro (2020: 42,52 Mio. Euro).

Das EBT wuchs um 184 Prozent auf 40,03 Mio. Euro (2020: 14,11 Mio. Euro).

Das Konzernergebnis vervielfachte sich um 201 Prozent auf 29,89 Mio. Euro

(2020: 9,94 Mio. Euro).

Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Geschäftsentwicklung beabsichtigt

der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE der Hauptversammlung eine

Erhöhung der Dividende auf 0,35 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021

vorzuschlagen.

Finanzielle Stabilität und Flexibilität unverändert hoch

Im Geschäftsjahr 2021 lag der operative Cashflow bei 52,99 Mio. Euro (2020:

60,25 Mio. Euro) und befindet sich damit weiterhin auf hohem Niveau. Die

Netto-Liquidität des GFT Konzerns verbesserte sich deutlich auf 1,93 Mio.

Euro (31. Dezember 2020: -31,35 Mio. Euro). Die Bilanz wurde weiter

gestärkt; die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 31. Dezember 2021 deutlich

auf 36 Prozent (31. Dezember 2020: 31 Prozent).

Umsatz- und Ergebnisprognose 2022 leicht erhöht

Die positive Entwicklung des GFT Konzerns hat sich im Laufe des

Geschäftsjahres 2021 kontinuierlich beschleunigt und führte zu insgesamt

drei Anhebungen der Prognose am 26. April, am 20. Juli und am 21. Oktober

2021. Grundlage waren aktives Kostenmanagement und vor allem die strukturell

höhere Nachfrage nach margenstarken Digitalisierungslösungen. GFT ist im

Markt für seine ausgeprägten Technologie- und Branchenkompetenzen,

attraktiven Leistungsangebote sowie sein bewährtes Partnernetzwerk bekannt.

Kunden beauftragen das Unternehmen bevorzugt mit der Umsetzung

anspruchsvoller Digitalisierungsprojekte. Das ermöglicht GFT, sich auf

Projekte mit höherer Marge zu konzentrieren. Mit aktivem Kostenmanagement

dämpfte das Unternehmen den Anstieg der administrativen Aufwendungen.

Durch den hohen Auftragseingang für 2022 erwartet der GFT Konzern eine

weiterhin sehr positive Geschäftsentwicklung. GFT prognostiziert für das

Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes um 20 Prozent auf

rund 680 Mio. Euro (2021: 566,19 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA wird

voraussichtlich um 17 Prozent anwachsen und etwa 75,5 Mio. Euro (2021: 64,79

Mio. Euro) erreichen. Das EBT wird voraussichtlich um 36 Prozent auf rund

54,5 Mio. Euro ansteigen (2021: 40,03 Mio. Euro). Beim EBT liegt die

Prognose damit leicht über jener vom 21.10.2021.

Kennzahlen (IFRS, ungeprüft)

(Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich)

In Mio. Euro 2021 2020

Umsatz 566,19 444,85 27%

Bereinigtes EBITDA2) 64,79 42,52 52%

EBITDA 60,75 39,70 53%

EBIT 40,88 16,33 150%

EBT 40,03 14,11 184%

Konzernergebnis 29,89 9,94 201%

Ergebnis je Aktie in Euro 1,14 0,38 201%

Operativer Cashflow 52,99 60,25 -12%

Mitarbeiter*innen (FTE, zum 31. Dezember) 7.718 5.986 29%

In Mio. Euro 31.12.2021 31.12.2020

Netto-Liquidität 1,93 -31,35 106%

Eigenkapitalquote (in Prozent) 36 31 5

Über GFT - Shaping the future of digital business

Als Vorreiter für digitale Transformation entwickelt GFT nachhaltige

Lösungen rund um zukunftsweisende Technologien - von Cloud Engineering über

künstliche Intelligenz bis hin zu Blockchain/DLT.

Mit tiefer Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und umfassenden

Marktkenntnissen berät GFT die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die

Industrie. Durch den intelligenten Einsatz von IT-Lösungen steigert GFT die

Produktivität und schafft so Mehrwert für Kunden. Unternehmen erhalten

einfachen und sicheren Zugang zu skalierbaren IT-Anwendungen und innovativen

Geschäftsmodellen.

Gegründet 1987 und in mehr als 15 Märkten kundennah präsent, umfasst das GFT

Team über 9.000 engagierte Talente. Diese finden bei GFT

Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation. Die GFT

Technologies SE Aktie ist im SDAX der Deutsche Börse AG gelistet (Ticker:

GFT-XE).

www.gft.com/de

www.blog.gft.com/de

www.linkedin.com/company/gft-group/

www.twitter.com/gft_de

Kontakt:

Karl Kompe

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-323

F +49 711 62042-301

karl.kompe@gft.com

www.gft.com

