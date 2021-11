DGAP-News: GFT Technologies SE: GFT beschleunigt Wachstum weiter (deutsch)

GFT Technologies SE: GFT beschleunigt Wachstum weiter

GFT beschleunigt Wachstum weiter

11.11.2021 / 07:31

GFT beschleunigt Wachstum weiter

Deutliches Wachstum bei Ergebnis und Umsatz dank strukturell erhöhter

Nachfrage in den ersten neun Monaten 2021

* Deutliche Steigerung von EBT um 211 Prozent und Umsatz um 24 Prozent

* Starke Nachfrage ermöglicht Fokus auf Projekte mit höherer Marge

* Aktives Kostenmanagement dämpft Anstieg administrativer Aufwendungen

* Diversifikation erfolgreich: Umsatz Sektor Versicherungen +40 Prozent,

Industrie & Sonstige +30 Prozent

* Hoher Auftragseingang lässt weiteres deutliches Wachstum für 2021 und

2022 erwarten

Stuttgart, 11. November 2021 - Investitionen in Zukunftstechnologien wie

Cloud und künstliche Intelligenz steigen schnell an. Allein für

Cloud-Projekte werden im Jahr 2022 weltweit voraussichtlich rund 482

Milliarden US-Dollar ausgegeben - eine Steigerung von 54% gegenüber 20201).

Davon profitiert die GFT Technologies SE (GFT) dank ihrer ausgeprägten

Kompetenzen überproportional. Das zeigt die Geschäftsentwicklung in den

ersten neun Monaten sowie der unverändert hohe Auftragseingang.

Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 405,39 Mio. Euro, das Vorsteuerergebnis

(EBT) verdreifachte sich sogar auf 28,13 Mio. Euro. Das starke Wachstum

resultierte aus einer strukturell hohen Nachfrage und verstärkter

Konzentration auf margenstarke Projekte. Die positive Geschäftsentwicklung

lässt auch für den weiteren Verlauf des Jahres 2021 sowie für das kommende

Jahr ein dynamisches Wachstum von Umsatz und Ergebnis erwarten. Aufgrund der

anhaltend starken Nachfrage sowie des hohen Auftragseingangs hatte GFT am

21. Oktober seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nochmals

angehoben.

Marika Lulay, CEO von GFT erklärte: "Wir glauben an eine digitale Welt, in

der die intelligente Nutzung von IT ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist - für

unsere Mitarbeiter, Kunden und Investoren, und natürlich für GFT selbst. Das

überzeugt auch unsere Kunden, denn die Nachfrage nach

Digitalisierungslösungen steigt stetig weiter an. So haben wir die

Möglichkeit, uns auf Projekte mit höheren Margen zu konzentrieren."

Wachstum in den ersten neun Monaten weiter beschleunigt

Der GFT Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2021 einen Umsatz in

Höhe von 405,39 Mio. Euro. Damit erreichte das Unternehmen eine Steigerung

um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 327,04 Mio. Euro. Bereinigt um

die Top-2 Kunden2) betrug das Wachstum sogar 32 Prozent.

Die Diversifikationsstrategie zur Reduktion des Kundenkonzentrationsrisikos

wurde konsequent fortgesetzt: Der Anteil der Top-2 Kunden am Gesamtumsatz

ging weiter auf 17 Prozent zurück (9M/2020: 22 Prozent). Im Sektor

Versicherungen konnte das Unternehmen seine Umsätze überproportional um 40

Prozent steigern, im Sektor Industrie & Sonstige um 30 Prozent.

Der GFT Konzern beschäftigte zum 30.09.2021 insgesamt 7.286 Mitarbeitende

(Vollzeitäquivalente) und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Dies

entspricht einem Zuwachs um 27 Prozent gegenüber dem Ende des

Vorjahreszeitraums mit 5.754 Mitarbeitenden. Der Zuwachs entstand vor allem

durch einen starken Aufbau in Brasilien.

Ergebnis steigt überproportional

Das Ergebnis konnte in den ersten neun Monaten 2021 überproportional

gesteigert werden. Gründe waren das strukturell höhere Interesse an

margenstarken Digitalisierungslösungen sowie ein aktives Kostenmanagement,

das den Anstieg administrativer Aufwendungen dämpfte. Das bereinigte EBITDA

stieg in den ersten neun Monaten 2021 um 50 Prozent auf 46,13 Mio. Euro

(9M/2020: 30,81 Mio. Euro). Das EBIT wuchs um 169 Prozent auf 28,87 Mio.

Euro (9M/2020: 10,74 Mio. Euro) und das EBT um 211 Prozent auf 28,13 Mio.

Euro (9M/2020: 9,05 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vervielfachte sich um

230 Prozent auf 21,09 Mio. Euro (9M/2020: 6,38 Mio. Euro).

Finanzielle Stabilität und Flexibilität unverändert hoch

In den neun Monaten 2021 lag der operative Cashflow mit 30,97 Mio. Euro auf

dem hohen Niveau des Vorjahres (9M/2020: 31,19 Mio. Euro). Die

Konzernliquidität ging auf 66,82 Mio. Euro zurück (31. Dezember 2020: 70,87

Mio. Euro). Die Netto-Liquidität des GFT Konzerns verbesserte sich weiter

auf -16,12 Mio. Euro (31. Dezember 2020: -31,35 Mio. Euro). Die Bilanz wurde

weiter gestärkt; die Eigenkapitalquote verbesserte sich zum 30. September

2021 auf 35 Prozent (31. Dezember 2020: 31 Prozent).

Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 nochmals deutlich erhöht

Die positive Entwicklung des GFT Konzerns hat sich im Laufe des

Geschäftsjahres 2021 weiter beschleunigt und führte zur erneuten Anhebung

der Prognose am 21. Oktober 2021. Grundlage waren aktives Kostenmanagement

und vor allem die strukturell höhere Nachfrage nach margenstarken

Digitalisierungslösungen. GFT wird im Markt dank starker Technologie- und

Branchenkompetenzen, attraktiver Leistungsangebote sowie erprobtem

Partnernetzwerk bevorzugt mit der Umsetzung innovativer

Digitalisierungsprojekte beauftragt. Im Resultat übertrifft daher der

Auftragseingang die Erwartungen. Das ermöglicht GFT, sich noch stärker auf

Projekte mit höherer Marge zu konzentrieren. Aufgrund aktiven

Kostenmanagements stiegen andererseits die administrativen Aufwendungen

weniger stark als geplant.

Durch den hohen Auftragseingang für das vierte Quartal 2021 sowie für 2022

erwartet der GFT Konzern eine sehr positive Geschäftsentwicklung. GFT

prognostiziert für das Jahr 2021 einen sehr deutlichen Anstieg des

Konzernumsatzes um 26 Prozent auf 560 Mio. Euro (2020: 444,85 Mio. Euro).

Das Ergebnis wird überproportional ansteigen. Das bereinigte EBITDA wird

voraussichtlich sehr deutlich um 53 Prozent anwachsen und 65 Mio. Euro

(2020: 42,52 Mio. Euro) erreichen. Das EBT wird voraussichtlich sogar um 184

Prozent auf rund 40 Mio. Euro ansteigen (2020: 14,11 Mio. Euro).

Auch für das kommende Jahr erwartet GFT eine weitere sehr positive

Geschäftsentwicklung: Der Umsatz soll im Vergleich zu 2021 um rund 20

Prozent ansteigen, das Verhältnis von bereinigtem EBITDA zu Umsatz wird

voraussichtlich rund 11,5 Prozent und die EBT-Marge rund 7,5 Prozent

betragen.

Kennzahlen (IFRS, ungeprüft)

(Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich)

In Mio. Euro 9M/2021 9M/2020

Umsatz 405,39 327,04 24%

Bereinigtes EBITDA3) 46,13 30,81 50%

EBITDA 44,19 27,80 59%

EBIT 28,87 10,74 169%

EBT 28,13 9,05 211%

Konzernergebnis 21,09 6,38 230%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,80 0,24 230%

Operativer Cashflow 30,97 31,19 -1%

Mitarbeitende (FTE, zum 30. September) 7.286 5.754 27%

In Mio. Euro 30.09.2021 31.12.2020

Netto-Liquidität -16,12 -31,35 49%

Eigenkapitalquote (in Prozent) 35 31 4

1) Gartner Says Four Trends Are Shaping the Future of Public Cloud

2) Als Top-2 Kunden der GFT werden Deutsche Bank und Barclays definiert.

3) Bereinigt um Effekte aus Unternehmenstransaktionen. Weitergehende

Informationen zur Definition der alternativen Leistungskennzahlen finden

sich hier auf der GFT Website.

Der Trend zur Cloud wird sich in den nächsten Jahren weiter beschleunigen.

Ihre Kontakte

Presse Investoren

Dr. Markus Müller Karl Kompe

Group Public Relations Investor Relations

GFT Technologies SE GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34 Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart 70567 Stuttgart

+49 711 62042-344 +49 711 62042-323

[1]markus.j.mueller@gft.com [1]karl.kompe@gft.com

Über GFT - Shaping the future of digital business

Als Vorreiter für digitale Transformation entwickelt GFT nachhaltige

Lösungen rund um zukunftsweisende Technologien - von Cloud Engineering über

künstliche Intelligenz bis hin zu Blockchain/DLT.

Mit tiefer Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und umfassenden

Marktkenntnissen berät GFT die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die

Industrie. Durch den intelligenten Einsatz von IT-Lösungen steigert GFT die

Produktivität und schafft so Mehrwert für Kunden. Unternehmen erhalten

einfachen und sicheren Zugang zu skalierbaren IT-Anwendungen und innovativen

Geschäftsmodellen.

Gegründet 1987 und in mehr als 15 Märkten kundennah präsent, umfasst das GFT

Team über 8.000 engagierte Mitarbeitende. Diese finden bei GFT

Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation. Die GFT

Technologies SE Aktie ist an der Frankfurter Börse im Prime Standard

gelistet (Ticker: GFT-XE).

Karl Kompe

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-323

F +49 711 62042-301

karl.kompe@gft.com

www.gft.com

11.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 (0)711/62042-0

Fax: +49 (0)711/62042-301

E-Mail: ir@gft.com

Internet: www.gft.com

ISIN: DE0005800601

WKN: 580060

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

