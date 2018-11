DGAP-News: GESCO mit starkem ersten Halbjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Gesco":

GESCO mit starkem ersten Halbjahr

DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

14.11.2018 / 07:30

- Anhaltend hoher Auftragseingang

- Umsatz legt zu, Ergebnis steigt überproportional

- Auch im dritten Quartal Auftragseingang und Umsatz

auf hohem Niveau

- Sommer & Strassburger verstärkt als Hidden Champion

die GESCO-Gruppe

- Ausblick für das Gesamtjahr konkretisiert

Wuppertal, 14. November 2018 - Bei der im Prime Standard notierten

GESCO-Gruppe setzte sich nach einem dynamischen ersten Quartal die lebhafte

Geschäftstätigkeit auch im zweiten Quartal fort. Insgesamt weist das erste

Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 (01.04.2018 bis 31.03.2019) gegenüber

dem Vorjahreszeitraum einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang,

wachsende Umsätze sowie überdurchschnittlich steigende Ergebniskennzahlen

auf.

Der Auftragseingang wuchs im ersten Halbjahr, das operativ die Monate Januar

bis Juni der Tochtergesellschaften umfasst, mit 13,3 % kräftig und erreichte

313,0 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum 276,3 Mio. EUR). Der Umsatz erhöhte sich

um 5,7 % von 264,7 Mio. EUR auf 279,9 Mio. EUR. In den Vorjahreszahlen war

noch die im Dezember 2017 veräußerte Protomaster GmbH enthalten; organisch,

also unter Bereinigung der Vorjahreszahlen um die Werte von Protomaster,

betrugen die Wachstumsraten 15,8 % beim Auftragseingang und 7,7 % beim

Umsatz.

Die Ergebniskennzahlen stiegen stärker als der Umsatz. So stieg das Ergebnis

vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) um 17,2 % von 20,4 Mio. EUR auf 23,9

Mio. EUR und der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter wuchs von 10,6 Mio.

EUR auf 12,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 21,3 % entspricht.

Der vorliegende Halbjahresfinanzbericht beinhaltet operativ die Monate

Januar bis Juni 2018 der Tochtergesellschaften. Im anschließenden dritten

Quartal, das operativ die Monate Juli bis September 2018 der

Tochtergesellschaften umfasst, lag der Auftragseingang nach vorläufigen

Zahlen mit rund 143 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 131,6 Mio.

EUR. Auch der Konzernumsatz erreichte rund 143 Mio. EUR gegenüber 139,6 Mio.

EUR im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal hat sich damit die Nachfrage

auf einem hohen Niveau fortgesetzt.

Die GESCO-Gruppe generierte im ersten Halbjahr nicht nur internes Wachstum,

sondern legte mit dem Erwerb der Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG auch

die Basis für externes Wachstum. Der Entwickler und Fertiger von

Prozessanlagen für die Branchen Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und

Chemie erwirtschaftet mit rund 130 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 20

Mio. EUR. Nachdem im August die Kaufverträge unterzeichnet wurden, erteilte

das Bundeskartellamt im September die Zustimmung zum Erwerb, so dass die

Transaktion mittlerweile abgeschlossen wurde.

Auf Basis der aktuell vorliegenden Erkentnnisse hat der Vorstand den

Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 konkretisiert. Beim

Konzernumsatz erwartet die Gesellschaft, auf organischer Basis den oberen

Rand der kommunizierten Bandbreite von 550 bis 560 Mio. EUR leicht zu

überschreiten. Da Sommer & Strassburger zeitanteilig mit vier Monaten in die

Gewinn- und Verlustrechnung einbezogen wird, kommt zudem ein anorganischer

Umsatzzuwachs von rund 6,5 Mio. EUR hinzu. Für den Konzernjahresüberschuss

nach Anteilen Dritter erwartet die Gesellschaft nun ohne Berücksichtigung

der Akquisition einen Wert am oder leicht unter dem unteren Rand der in

Aussicht gestellten Bandbreite von 26 bis 27 Mio. EUR. Diese Einschätzung

ist insbesondere in einer temporären Unterauslastung innerhalb des Segments

Ressourcen-Technologie begründet. Der Erwerb von Sommer & Strassburger führt

im Jahr des Erwerbs sowohl zu positiven als auch zu negativen

Ergebniseffekten. Auf der einen Seite macht sich der zeitanteilige

Ergebnisbeitrag des Unternehmens positiv bemerkbar. Auf der anderen Seite

belasten Erwerbsnebenkosten sowie die planmäßigen Abschreibungen der aus der

Kaufpreisallokation resultierenden Konsolidierungsmehrwerte das

Konzernergebnis. Im Saldo wird der Konzernjahresüberschuss nach Anteilen

Dritter durch die Akquisition im laufenden Geschäftsjahr mit rund 0,5 Mio.

EUR belastet. Im nächsten Geschäftsjahr wird Sommer & Strassburger dann

erstmals Umsatz und Ergebnis eines vollen Geschäftsjahres beisteuern.

Ralph Rumberg, Sprecher des Vorstands: "Wir verkennen nicht die Vielzahl der

politischen und ökonomischen Risiken, sehen derzeit allerdings keine

konkreten Anzeichen für einen signifikanten Rückgang des operativen

Geschäfts auf breiter Front. Bei einzelnen Tochtergesellschaften ist

punktuell Investitionszurückhaltung seitens der Kunden spürbar, doch

insgesamt verzeichnen wir eine robuste Nachfrage. Weiterhin schwierig ist

das Geschäft in einigen Bereichen des Segments Mobilitäts-Technologie, doch

alles in allem zeigt sich die GESCO-Gruppe in der Breite in solider

Verfassung. Mit dem Erwerb von Sommer & Strassburger haben wir die Gruppe

zudem nachhaltig mit einem führenden Unternehmen gestärkt, das attraktive

und wenig konjunktursensible Märkte bedient."

Vollständige Quartalsmitteilung unter www.gesco.de/berichte.

Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns für das erste Halbjahr

(01.04. bis 30.09.2018) des Geschäftsjahres 2018/2019 nach IFRS:

I. Halbjahr I. Halbjahr Verän-de-

2018/2019 2017/2018 rung

Auftragseingang (TEUR) 313.045 276.294 +13,3%

Umsatz (TEUR) 279.883 264.736 +5,7%

EBITDA (TEUR) 35.212 32.560 +8,1%

EBIT (TEUR) 23.869 20.371 +17,2%

Ergebnis vor Steuern (TEUR) 22.741 19.138 +18,8%

Konzernüberschuss nach (TEUR) 12.804 10.558 +21,3%

Anteilen Dritter

Ergebnis je Aktie nach (EUR) 1,18 0,97 +21,3%

IFRS

Mitarbeiter (Anz.) 2.497 2.572 -2,9%

Über GESCO

Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden

Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der

Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und

Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime

Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und

institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions

des industriellen deutschen Mittelstands.

Investor Relations - Oliver Vollbrecht

Tel. 0202 24820-18 - Fax 0202 24820-49

E-Mail: info@gesco.de - Internet: www.gesco.de

