DGAP-News: GESCO mit lebhaftem Start in das neue Geschäftsjahr (deutsch)

GESCO mit lebhaftem Start in das neue Geschäftsjahr

14.08.2018 / 07:20

* Im ersten Quartal Auftragseingang leicht über dem hohen Niveau des

Vorjahres, Umsatz legt zu, Ergebnis wächst überproportional

* Im zweiten Quartal Rekord-Auftragseingang und Umsatzwachstum

* Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt

Wuppertal, 14. August 2018 - Die im Prime Standard notierte GESCO-Gruppe ist

mit Schwung in das neue Geschäftsjahr 2018/2019 (01.04.2018 bis 31.03.2019)

gestartet und konnte die bereits sehr guten Werte des Vorjahresquartals

nochmals übertreffen. Allen politischen Unsicherheiten zum Trotz hielt der

konjunkturelle Rückenwind an, und die GESCO-Gruppe hat ihn in der Breite in

erfolgreiches operatives Geschäft umgesetzt.

Die GESCO-Gruppe generierte im ersten Quartal, das operativ die Monate

Januar bis März 2018 der Tochtergesellschaften umfasst, einen

Auftragseingang von 150,4 Mio. EUR, der den bereits überdurchschnittlich

hohen Wert des Vorjahreszeitraums von 148,7 Mio. EUR noch leicht übertraf.

Dies entspricht einem Zuwachs von 1,2 %. In den Vorjahreszahlen war noch die

im Dezember 2017 veräußerte Protomaster GmbH enthalten; organisch, also

unter Bereinigung der Vorjahreswerte um den Auftragseingang von Protomaster,

lag das Wachstum bei 3,3 %. Der Umsatz legte im gleichen Zeitraum von 133,4

Mio. EUR auf 140,8 Mio. EUR zu und stieg damit um 5,6 %. Hier lag die

organische Wachstumsrate bei 7,2 %. Die Ergebniskennzahlen erhöhten sich

gegenüber dem Umsatz überproportional. So stieg das Ergebnis vor

Finanzergebnis und Steuern (EBIT) um 20,1 % auf 13,1 Mio. EUR

(Vorjahreszeitraum 10,9 Mio. EUR) und der Konzernüberschuss nach Anteilen

Dritter kletterte um 31,8 % auf 7,4 Mio. EUR (5,6 Mio. EUR).

Drei der vier Segmente konnten Auftragseingang und Umsatz gegenüber dem

Vorjahresquartal steigern, lediglich das Segment Mobilitäts-Technologie

verzeichnete einen rückläufigen Auftragseingang bei steigendem Umsatz.

Im zweiten Quartal, das operativ die Monate April bis Juni 2018 der

Tochtergesellschaften umfasst, setzte sich die lebhafte Geschäftstätigkeit

fort. Nach vorläufigen Zahlen übertraf der Auftragseingang mit rund 160 Mio.

EUR den Vorjahreswert von 127,6 Mio. EUR um gut 25 % und erreichte einen

neuen Bestwert. Der Umsatz bewegte sich mit rund 138 Mio. EUR um rund 5 %

über dem Vorjahreswert von 131,3 Mio. EUR. Auf organischer Basis wären der

Auftragseingang um rund 28 % und der Umsatz um rund 9 % gewachsen.

Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 28. Juni 2018 hatte der Vorstand für

das Geschäftsjahr 2018/2019 einen Konzernumsatz von 550 Mio. EUR bis 560

Mio. EUR sowie einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter von 26

Mio. EUR bis 27 Mio. EUR prognostiziert. Auf Basis der gegenwärtig

vorliegenden Informationen bestätigt die Gesellschaft diesen Ausblick.

Ralph Rumberg, Sprecher des Vorstands: "Mit dem kräftigen Auftragseingang

der ersten beiden Quartale haben wir uns eine solide Basis für das zweite

Halbjahr erarbeitet, auch wenn insbesondere im Segment

Produktionsprozess-Technologie einige Aufträge erst im nächsten

Geschäftsjahr zu Umsatz werden. Für den weiteren Verlauf des aktuellen

Geschäftsjahres haben wir alles in allem Grund für Optimismus, wobei wir

eine gewisse Normalisierung der Geschäftstätigkeit im zweiten Halbjahr

erwarten. In einigen Bereichen des Segments Mobilitäts-Technologie sehen wir

zudem ein anspruchsvolles Umfeld mit weiterhin hohem Margendruck. Insgesamt

bestätigen wir den Ausblick, den wir im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am

28. Juni 2018 veröffentlicht haben."

Vollständige Quartalsmitteilung unter www.gesco.de/berichte.

Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns für das erste Quartal

(01.04. bis 30.06.2018) des Geschäftsjahres 2018/2019 nach IFRS:

I. Quartal I. Quartal Verän-derung

2018/2019 2017/2018

Auftragseingang (TEUR) 150.413 148.656 +1,2%

Umsatz (TEUR) 140.825 133.416 +5,6%

EBITDA (TEUR) 18.720 17.487 +7,1%

EBIT (TEUR) 13.089 10.897 +20,1%

Ergebnis vor Steuern (TEUR) 12.470 10.266 +21,5%

Konzernüberschuss (TEUR) 7.404 5.618 +31,8%

nach Anteilen Dritter

Ergebnis je Aktie nach IFRS (EUR) 0,68 0,52 +31,8%

Mitarbeiter (Anz.) 2.507 2.588 -3,1%

Über GESCO

Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden

Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der

Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und

Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime

Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und

institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions

des industriellen deutschen Mittelstands.

Investor Relations - Oliver Vollbrecht

Tel. 0202 24820-18 - Fax 0202 24820-49

E-Mail: info@gesco.de - Internet: www.gesco.de

°