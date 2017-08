DGAP-News: GESCO-Hauptversammlung: Aufsichtsrat erweitert, Dividende beschlossen, Ausblick bekräftigt (deutsch)

GESCO-Hauptversammlung: Aufsichtsrat erweitert, Dividende beschlossen, Ausblick bekräftigt

* Aufsichtsrat auf vier Mitglieder erweitert

* Jens Große-Allermann in das Gremium gewählt

* Dividende von 0,35 EUR je Aktie beschlossen

* Vorstand bekräftigt positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr

Wuppertal, 31. August 2017 - Die heutige Hauptversammlung der im Prime Standard notierten GESCO AG hat eine Erweiterung des Aufsichtsrat von drei auf vier Mitglieder beschlossen und Herrn Jens Große-Allermann als weiteres Mitglied in das Gremium gewählt. Herr Große-Allermann vertritt die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, Bonn, die mit einem Anteil von rund 14,4 % am Grundkapital der größte Aktionär der GESCO AG ist.

Neben den üblichen Beschlussvorlagen stimmte die Hauptversammlung dem Dividendenvorschlag von 0,35 EUR je Aktie zu und schuf ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 10 % des Grundkapitals.

GESCO-Vorstandsvorsitzender Dr. Eric Bernhard erläuterte im Rahmen der Aktionärsversammlung die Umsetzung der im letzten Jahr gestarteten Portfoliostrategie 2022 und bekräftigte den positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018, den die Gesellschaft zuletzt mit den Zahlen zum ersten Quartal bestätigt hatte.

Dr. Eric Bernhard: "2016/2017 war ein ereignisreiches Geschäftsjahr, in dem wir mit der Portfoliostrategie 2022 die Leitplanken für die Entwicklung der kommenden Jahre abgesteckt haben. Zugleich haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen in Bewegung gesetzt, um GESCO wieder auf den Weg profitablen Wachstums zu führen. In das neue Geschäftsjahr 2017/2018 sind wir ausgesprochen dynamisch gestartet, und auch im zweiten Quartal lagen Auftragseingang und Umsatz auf einem hohen Niveau. Wir sind daher für das laufende Geschäftsjahr weiterhin optimistisch und bestätigen die Umsatzerwartung von 510 Mio. EUR bis 530 Mio. EUR. Beim Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter sehen wir unverändert gute Chancen, den oberen Rand der prognostizierten Bandbreite von 17 Mio. EUR bis 18 Mio. EUR zu erreichen."

Über GESCO Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.

Investor Relations ( Oliver Vollbrecht Tel. 0202 24820-18 ( Fax 0202 24820-49 E-Mail: info@gesco.de ( Internet: www.gesco.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gesco AG Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Telefon: +49 (0)202 248200 Fax: +49 (0)202 2482049 E-Mail: gesco@gesco.de Internet: www.gesco.de ISIN: DE000A1K0201 WKN: A1K020 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

