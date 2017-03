DGAP-News: GESCO AG stärkt Eigenkapital für weiteres Wachstum (deutsch)

GESCO AG stärkt Eigenkapital für weiteres Wachstum

^ DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung GESCO AG stärkt Eigenkapital für weiteres Wachstum

21.03.2017 / 09:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Wuppertal, 21. März 2017 - Die im Prime Standard notierte GESCO AG erhöht im Zuge einer "kleinen" Kapitalerhöhung das Grundkapital im maximal möglichen gesetzlichen Rahmen von rund 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung und gibt 864.499 neue Aktien aus. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital auf 10.839.499 EUR erhöht, eingeteilt in ebenso viele Namensaktien.

Die neuen Aktien wurden von der equinet Bank AG ausschließlich bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 23,50 EUR je Aktie platziert, der Emissionserlös beträgt rund 20 Mio. EUR. Die Emission war mehrfach überzeichnet.

Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017 (01.04.2016 bis 31.03.2017) voll dividendenberechtigt. Die Maßnahme erfolgte im Accelerated-Bookbuilding-Verfahren unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die börsenmäßige Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

Dr. Eric Bernhard, Vorstandsvorsitzender der GESCO AG: "Mit dem im Januar 2017 abgeschlossenen Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe haben wir unser Portfolio deutlich gestärkt. Auch künftig wollen wir in Umsetzung unserer im vergangenen Jahr entwickelten Portfoliostrategie sowohl in der bestehenden Unternehmensgruppe als auch durch Zukäufe profitabel wachsen. Die durchgeführte Kapitalerhöhung verbreitert nun unsere Eigenkapitalbasis und sichert uns volle Handlungsfähigkeit sowohl für Akquisitionen als auch für Investitionen in die bestehende Gruppe. Dabei ist der gewählte Weg der ,kleinen' Kapitalerhöhung ausgesprochen effizient und kostengünstig. Zugleich konnten wir neue Investoren im In- und Ausland gewinnen und damit unsere Aktionärsbasis verbreitern."

Über GESCO Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.

Investor Relations, Oliver Vollbrecht Tel. 0202 24820-18, Fax 0202 24820-49 E-Mail: info@gesco.de, Internet: www.gesco.de

---------------------------------------------------------------------------

21.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gesco AG Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Telefon: +49 (0)202 248200 Fax: +49 (0)202 2482049 E-Mail: gesco@gesco.de Internet: www.gesco.de ISIN: DE000A1K0201 WKN: A1K020 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

556127 21.03.2017

°