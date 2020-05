DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA rüstet ressourcenschonende Molkerei mit gesamter Milchverarbeitungstechnologie aus (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA rüstet ressourcenschonende Molkerei mit gesamter Milchverarbeitungstechnologie aus

^

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Auftragseingänge/Nachhaltigkeit

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA rüstet ressourcenschonende Molkerei mit

gesamter Milchverarbeitungstechnologie aus

27.05.2020 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

GEA rüstet ressourcenschonende Molkerei mit gesamter

Milchverarbeitungstechnologie aus

Düsseldorf, 27. Mai 2020 - Der Technologiekonzern GEA ist im ersten Quartal

2020 von der Hochwald Foods GmbH beauftragt worden, die gesamte

Milchverarbeitungstechnologie für eine neue Molkerei in Mechernich bei Köln

zu liefern. Der Auftrag umfasst die Ausführungsplanung, Herstellung,

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sowie Abnahme aller prozess- und

verfahrenstechnischen Be- und Verarbeitungsanlagen zur Herstellung der

unterschiedlichen Milchprodukte. Hochwald Foods, eines der größten

Molkereiunternehmen in Deutschland, will in der neuen Anlage zukünftig pro

Jahr rund 800 Mio. Liter Milch zu hochwertigen Milchprodukten wie H-Milch,

H-Sahne, H-Mischmilchprodukte sowie Kondensmilch und H-Trinkjoghurt

verarbeiten. Mit der Installation der ersten Anlagenteile soll noch vor Ende

2020 begonnen werden. Die Inbetriebnahme des Werks ist für Mitte 2021

geplant.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das Hochwald Foods in GEA und unsere

Technologien setzt, um ein solch wichtiges Projekt zu realisieren. GEA wird

zusammengefasst alle Anlagenteile zur Verarbeitung der Milchprodukte, von

der Milchannahme bis zur Füllmaschine liefern, installieren und in Betrieb

nehmen. Ein besonderes Augenmerk lag bei der Planung der Anlagen auf der

hoch effizienten und ressourcenschonenden Auslegung der Anlage sowie der

vollen Integration des Anlagenkonzepts in das Gesamtautomationskonzept des

Kunden. Hierzu wird GEA nicht nur mit seinen innovativen Technologien in den

einzelnen Produktionsschritten beitragen, sondern als Komplettausrüster die

Gesamtanlage nochmals zusätzlich optimieren und noch nachhaltiger

gestalten," kommentiert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group

Aktiengesellschaft.

"Unser Ziel ist es, in unserem neuen Werk in Mechernich qualitativ

hochwertige Milchprodukte auf dem höchsten technischen Standard zu

produzieren. Deshalb sind wir auf der Suche nach langfristigen,

kosteneffizienten und nachhaltigen Lösungen. In GEA sehen wir den

innovativen und verlässlichen Partner für unser Vorhaben," erklärt Thorsten

Oberschmidt, Geschäftsführer der Hochwald Foods GmbH.

Corporate Media and Press:

Marc Pönitz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1500

marc.poenitz@gea.com

Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende

Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem

Konzernumsatz von rund 4,9 Milliarden Euro in 2019. Das international tätige

Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf

Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige

Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen

Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern

generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden

Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte

GEA weltweit rund 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX

(G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert sowie Teil des

DAX 50 ESG Index und der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Über Hochwald Foods GmbH

Die Hochwald Foods GmbH mit Sitz in Thalfang, Rheinland-Pfalz, deckt mit

Produktionsstandorten in Deutschland und den Niederlanden das gesamte

Spektrum an Milchprodukten ab. Unter seinem Dach bündelt Hochwald bekannte

Marken wie Bärenmarke, Lünebest, Glücksklee, Elinas und Hochwald sowie

Handelsmarken und internationale Marken wie Bonny. www.hochwald.de

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1081

Fax +49 (0)211 9136 31087

gea.com

---------------------------------------------------------------------------

27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 9136-0

Fax: +49 (0)211 9136-31087

E-Mail: ir@gea.com

Internet: www.gea.com

ISIN: DE0006602006

WKN: 660200

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1055441

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1055441 27.05.2020

°